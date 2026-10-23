Wojna cenowa w salonach samochodowych. Nowe auta nagle tanieją rabaty sięgają dziesiątek tysięcy
Wieloletnia spirala podwyżek w salonach samochodowych została gwałtownie przerwana. Dealerzy rozpoczęli bezprecedensową walkę o klienta, ścinając ceny o dziesiątki tysięcy złotych pod presją nowego, bezwzględnego gracza ze Wschodu. To wymarzony moment na zakup nowego auta, ale eksperci ostrzegają: promocyjne eldorado ma bardzo konkretną datę ważności. Sprawdź, dlaczego auta tanieją i kiedy nastąpi nieuchronny powrót do drożyzny!
Średnia cena auta w Polsce w dół. Chińska ofensywa zmienia zasady gry
Koniec wieloletniego dyktatu cenowego tradycyjnych koncernów motoryzacyjnych. Po raz pierwszy od lat statystyki pokazują wyraźne wyhamowanie, a wręcz spadek cen fabrycznie nowych samochodów w Polsce. Jak wynika z najnowszego raportu Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, przytaczanego przez dziennik „Rzeczpospolita”, średnia cena rejestrowanego samochodu w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku obniżyła się do 185,1 tys. zł (wobec 186,1 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku).
Główną siłą napędową tej zmiany jest masowa ekspansja marek z Państwa Środka, które oferują bogato wyposażone pojazdy w cenach znacznie niższych od europejskich, japońskich czy koreańskich odpowiedników. Polscy kierowcy coraz chętniej rezygnują z zakupu najdroższych aut segmentu premium, wybierając przystępniejsze cenowo chińskie crossovery i SUV-y. Sukces azjatyckich producentów jest tak duży, że zaczynają oni ostro rywalizować już nie tylko z zachodnią konkurencją, ale także bezpośrednio między sobą.
Miliony aut płyną do Europy. Wyprzedaże rocznika z rabatami do 27 tysięcy złotych
Prawdziwe trzęsienie ziemi może jednak dopiero nadejść. Według analityków prestiżowego banku inwestycyjnego UBS, chińscy producenci wysyłają obecnie na rynek europejski aż dwa razy więcej samochodów, niż wynosi ich aktualna liczba rejestracji. Dotychczasowym hamulcem były wąskie gardła w logistyce morskiej i transporcie lądowym. W miarę udrażniania łańcuchów dostaw europejskie place zostaną dosłownie zalane nowymi pojazdami, co nieuchronnie doprowadzi do otwartej i brutalnej wojny cenowej.
Efekty presji widać już w salonach przy okazji tradycyjnych wyprzedaży rocznika. O ile do niedawna dealerzy skąpili upustów, o tyle teraz rabaty w popularnych segmentach sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co ciekawe, do ostrej walki rabatowej po raz pierwszy włączyły się same salony marek chińskich, które dotąd unikały upustów od swoich i tak niskich cen katalogowych. Średnia kwota obniżki w tej grupie sięga obecnie rekordowych 26,7 tys. zł na jednym egzemplarzu.
Zegar tyka: norma Euro 7 od 2028 roku przyniesie drastyczne podwyżki
Kierowcy liczący na to, że auta będą tanieć w nieskończoność, mogą się jednak srogo rozczarować. Analitycy Samar ostrzegają, że obecne okienko zakupowe zamknie się szybciej, niż wielu przypuszcza. Z początkiem 2028 roku w życie wejdzie restrykcyjna norma emisji spalin Euro 7.
Wdrożenie wyśrubowanych systemów oczyszczania spalin oraz zaawansowanej elektroniki pomiarowej drastycznie podbije koszty produkcji aut spalinowych i hybrydowych. Koncerny motoryzacyjne nie zamierzają brać tych wydatków na siebie – będą chciały zrekompensować sobie straty podnoszeniem marż, co natychmiast przełoży się na cenniki w salonach. Rok 2027 może być zatem ostatnim momentem na zakup nowego auta na tak korzystnych warunkach finansowych.
Salony w Warszawie przeżywają oblężenie: Wola, Mokotów i Śródmieście ruszają na łowy
Motoryzacyjna gorączka cenowa jest doskonale widoczna w Warszawie, która pozostaje największym rynkiem zbytu dla nowych aut w Polsce – zarówno dla klientów indywidualnych, jak i potężnych flot korporacyjnych.
Wzdłuż motoryzacyjnych arterii na Woli (w rejonie al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Kasprzaka), gdzie zlokalizowano salony wielu azjatyckich marek, ruch w salonach wzrósł o kilkadziesiąt procent. Z kolei korporacje z biurowego zagłębia na Mokotowie coraz częściej wymieniają floty managerskie na konkurencyjne cenowo modele z Chin, ucinając koszty leasingu. W ekskluzywnym Śródmieściu, gdzie dotychczas bezapelacyjnie dominowały niemieckie marki premium, widać wyraźną zmianę mentalną: mieszkańcy Śródmieścia, Woli i Mokotowa bez kompleksów przesiadają się do nowoczesnych hybryd i elektryków ze Wschodu, doceniając 7-letnie gwarancje i rabaty przekraczające 20 tysięcy złotych.
Najważniejsze wnioski o spadkach cen samochodów w salonach
Zobacz zestawienie kluczowych faktów z rynku motoryzacyjnego:
- Spadek średniej ceny do 185,1 tys. zł – dane Samar potwierdzają wyhamowanie drożyzny w Polsce.
- Ekspansja marek z Chin – bogate wyposażenie w niższej cenie zmusza europejskich producentów do ustępstw.
- Raport UBS – producenci wysyłają do Europy dwukrotnie więcej aut niż dotychczas rejestrowano; nadchodzi fala dostaw.
- Rekordowe rabaty rocznika – dealerzy oferują upusty sięgające nawet 26,7 tys. zł na pojedynczym aucie.
- Zagrożenie normą Euro 7 – od początku 2028 r. samochody ponownie drastycznie zdrożeją przez wymogi ekologiczne.
- Flotowy zwrot na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu – stołeczni kierowcy i firmy masowo korzystają z wojny cenowej.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.