Zima może zacząć się wcześniej, niż wszyscy myślą. Temperatura spadnie nawet o 10 stopni, może pojawić się śnieg
Jeszcze w środę w Bielsku-Białej termometry pokazały ponad 22 st. C. Kilka dni później może to być tylko wspomnienie. Modele pogodowe pokazują wyraźne ochłodzenie na przełomie października i listopada, a z nim pierwszy w tym sezonie śnieg poza górami. Sprawdziliśmy, czy kurtki trzeba wyciągać już teraz i co to oznacza dla Warszawy.
Z 22 stopni na kilkanaście. Ochłodzenie już się zaczęło
W środę 21 października w Bielsku-Białej zanotowano 22,5 st. C. W czwartek przez Polskę przeszedł falujący chłodny front z deszczem i najcieplej było na północnym wschodzie, gdzie termometry pokazały ok. 15 st. C. IMGW prognozował maksymalnie 10-13 st. C w większości kraju i tylko ok. 9 st. C na zachodzie i na Podkarpaciu.
To dopiero początek. Według prognoz portalu TwojaPogoda, na które powołuje się PAP, w najbliższych dniach temperatura miejscami może spaść nawet o 10 st. C. W nocy wrócą przymrozki przy gruncie. Do końca października 20 st. C jest już mało prawdopodobne. W połowie przyszłego tygodnia na południowym zachodzie może się jeszcze lokalnie ocieplić do ok. 18 st. C, ale to raczej ostatni taki akcent.
Przy okazji przez kraj będą przechodzić kolejne strefy opadów. Najwięcej deszczu może spaść w okolicach weekendu i w drugiej połowie przyszłego tygodnia. W górach już w czwartek padał śnieg: w Sudetach deszcz przechodził w deszcz ze śniegiem, a w Tatrach mogło przybyć nawet 15 cm śniegu.
Na przełomie miesięcy napłynie zimne powietrze z północy
Najważniejsza zmiana ma przyjść na samym końcu października. Prognozy wskazują na zmianę cyrkulacji na północną, która przyniesie do Polski chłodniejsze powietrze. Na początku listopada temperatura może być wyraźnie niższa od wieloletniej normy dla tej pory roku.
Na samo Wszystkich Świętych modele ECMWF i GFS zgadzają się co do spokojnej, w miarę suchej pogody, choć na zachodzie i północnym zachodzie po południu możliwy jest słaby deszcz. Na południu może być lokalnie 14-16 st. C, a na północy poniżej 10 st. C. To jednak prognoza z ponad tygodniowym wyprzedzeniem, obarczona dużym ryzykiem błędu.
Pierwszy śnieg na nizinach? Na razie tylko scenariusz
Najwięcej emocji budzi śnieg. Według prognoz opartych na danych IMGW na początku listopada śnieg może po raz pierwszy w tym sezonie spaść na nizinach. Mowa o 1-3 cm na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, głównie na wyżej położonych terenach. W górach pokrywa może przekroczyć 10 cm.
W sieci krążą też dużo bardziej efektowne mapy, z kilkunastoma centymetrami śniegu na nizinach i nawet 50 cm w Tatrach. Pochodzą z pojedynczego przebiegu amerykańskiego modelu GFS. To scenariusz, który może się nie spełnić, a nie oficjalna prognoza.
Warszawa: zimno, ciemno i mokro, choć śnieg mało prawdopodobny
W prognozach śniegu na początek listopada nie ma ani Warszawy, ani Mazowsza. Stolica znajdzie się jednak w zasięgu ochłodzenia, więc trzeba się liczyć z dniami z temperaturą poniżej 10 st. C, deszczem i nocnymi przymrozkami, zwłaszcza na obrzeżach, m.in. na Wawrze, Białołęce czy w Wesołej.
Zbiegnie się to ze zmianą czasy. W nocy z soboty na niedzielę 25 października cofamy zegarki o godzinę, a słońce w Warszawie zajdzie już ok. 16:23. Krótszy dzień, niższa temperatura i mokre liście na jezdniach to połączenie, które wymaga od kierowców i pieszych więcej ostrożności.
Co zrobić przed pierwszym zimnem
- Jeśli jeszcze jeździsz na letnich oponach, umów wymianę teraz. Opona zimowa lepiej trzyma się drogi już przy temperaturze poniżej 7 st. C, a nie dopiero na śniegu.
- Przy wyjeździe na groby bliskich w Małopolsce, na Śląsku czy Podkarpaciu sprawdzaj prognozę na bieżąco. Tam szansa na śnieg jest największa.
- Zabierz z balkonu rośliny wrażliwe na mróz i spuść wodę z kranów ogrodowych.
- Uzupełnij w aucie zimowy płyn do spryskiwaczy i włóż do bagażnika skrobaczkę.
- Przy wyjściu z domu ubieraj się warstwowo. Różnica między porankiem a popołudniem może sięgać kilku stopni.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.