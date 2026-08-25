Gigantyczne promocje w Lidlu. Przy kasie cena spada o połowę. Na jednym produkcie zostaje nawet 2,50 zł
Duże obniżki można teraz znaleźć w Lidlu. Na zdjęciach z kasy samoobsługowej widać, jak system automatycznie nalicza 50-procentowe rabaty na wybrane produkty. Kotlety mielone kosztujące 3,99 zł zostają przecenione o 2 zł, a serek Puszysty za 4,99 zł – o 2,50 zł. Przy większych zakupach oszczędności szybko się sumują.
Lidl nalicza 50 proc. rabatu
Skalę przeceny najlepiej widać bezpośrednio na ekranie kasy. Przy zeskanowanych produktach pojawia się informacja „RABAT 50%” oraz kwota odejmowana od rachunku.
Na jednym ze zdjęć widzimy między innymi kotlet mielony w cenie 3,99 zł. Kasa odejmuje od niego 2 zł, co oznacza, że po uwzględnieniu rabatu klient płaci za sztukę około 1,99 zł.
Na tym samym ekranie znajduje się również serek Puszysty. Jego cena wynosi 4,99 zł, ale dzięki 50-procentowej przecenie rachunek zostaje pomniejszony o kolejne 2,50 zł. Finalnie produkt kosztuje więc około 2,49 zł.
Oszczędności widać od razu na kasie
Przy większych zakupach różnica robi się jeszcze bardziej zauważalna. Na drugim zdjęciu ekran kasy pokazuje aż 22,50 zł oszczędności przy rachunku wynoszącym 20,40 zł.
Oznacza to, że bez naliczonych obniżek produkty widoczne w tym koszyku kosztowałyby łącznie 42,90 zł. Po zastosowaniu rabatów klient zapłacił 20,40 zł, czyli mniej niż połowę pierwotnej wartości zakupów.
To ponad 52 proc. oszczędności na całym widocznym rachunku.
Produkty za kilka złotych można kupić jeszcze taniej
Takie przeceny mogą szczególnie zainteresować osoby, które przed zakupem sprawdzają oznaczenia cenowe i polują na produkty objęte dodatkowymi rabatami. Przy cenach rzędu 3,99 czy 4,99 zł obniżenie ceny o połowę sprawia, że pojedyncze artykuły kosztują już około 2–2,50 zł.
Warto jednak dokładnie sprawdzać oznaczenie konkretnego produktu oraz warunki obniżki w danym sklepie. Zdjęcia pokazują rabaty faktycznie naliczone na kasie, ale dostępność przecenionych artykułów może różnić się między placówkami.
Jedno jest pewne: przy odpowiednio dobranym koszyku różnica może być ogromna – w pokazanym przypadku kasa odjęła od rachunku aż 22,50 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.