Gigantyczne promocje w Lidlu. Przy kasie cena spada o połowę. Na jednym produkcie zostaje nawet 2,50 zł

25 sierpnia 2026 18:52 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Duże obniżki można teraz znaleźć w Lidlu. Na zdjęciach z kasy samoobsługowej widać, jak system automatycznie nalicza 50-procentowe rabaty na wybrane produkty. Kotlety mielone kosztujące 3,99 zł zostają przecenione o 2 zł, a serek Puszysty za 4,99 zł – o 2,50 zł. Przy większych zakupach oszczędności szybko się sumują.

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Kasa w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce
Kasa w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce

Lidl nalicza 50 proc. rabatu

Skalę przeceny najlepiej widać bezpośrednio na ekranie kasy. Przy zeskanowanych produktach pojawia się informacja „RABAT 50%” oraz kwota odejmowana od rachunku.

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Na jednym ze zdjęć widzimy między innymi kotlet mielony w cenie 3,99 zł. Kasa odejmuje od niego 2 zł, co oznacza, że po uwzględnieniu rabatu klient płaci za sztukę około 1,99 zł.

Na tym samym ekranie znajduje się również serek Puszysty. Jego cena wynosi 4,99 zł, ale dzięki 50-procentowej przecenie rachunek zostaje pomniejszony o kolejne 2,50 zł. Finalnie produkt kosztuje więc około 2,49 zł.

Kasa w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce
Kasa w Lidlu Fot. Warszawa w Pigułce

Oszczędności widać od razu na kasie

Przy większych zakupach różnica robi się jeszcze bardziej zauważalna. Na drugim zdjęciu ekran kasy pokazuje aż 22,50 zł oszczędności przy rachunku wynoszącym 20,40 zł.

Oznacza to, że bez naliczonych obniżek produkty widoczne w tym koszyku kosztowałyby łącznie 42,90 zł. Po zastosowaniu rabatów klient zapłacił 20,40 zł, czyli mniej niż połowę pierwotnej wartości zakupów.

To ponad 52 proc. oszczędności na całym widocznym rachunku.

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Takie przeceny mogą szczególnie zainteresować osoby, które przed zakupem sprawdzają oznaczenia cenowe i polują na produkty objęte dodatkowymi rabatami. Przy cenach rzędu 3,99 czy 4,99 zł obniżenie ceny o połowę sprawia, że pojedyncze artykuły kosztują już około 2–2,50 zł.

Warto jednak dokładnie sprawdzać oznaczenie konkretnego produktu oraz warunki obniżki w danym sklepie. Zdjęcia pokazują rabaty faktycznie naliczone na kasie, ale dostępność przecenionych artykułów może różnić się między placówkami.

Jedno jest pewne: przy odpowiednio dobranym koszyku różnica może być ogromna – w pokazanym przypadku kasa odjęła od rachunku aż 22,50 zł.

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