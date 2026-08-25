ZUS może wstrzymać całą emeryturę. Od 1 września zmienia się ważny limit
Pracujący emeryci i renciści powinni dokładnie sprawdzić swoje wrześniowe zarobki. Od 1 września 2026 roku zaczynają obowiązywać nowe limity dodatkowego przychodu. Co istotne, oba progi będą niższe niż obecnie. Przekroczenie pierwszego może oznaczać zmniejszenie świadczenia, natomiast zarobki powyżej 12 tys. zł mogą doprowadzić do zawieszenia jego wypłaty.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował już oficjalne kwoty. Od 1 września próg odpowiadający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wyniesie 6463,20 zł brutto, natomiast próg 130 proc. – 12 003,10 zł brutto.
Nowe limity od 1 września. Tych kwot trzeba pilnować
Zmiana jest szczególnie istotna dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę, które jednocześnie pozostają aktywne zawodowo.
Od września sytuacja będzie wyglądała następująco:
- do 6463,20 zł brutto miesięcznego przychodu – świadczenie może być wypłacane bez zmniejszenia,
- powyżej 6463,20 zł, ale nie więcej niż 12 003,10 zł – ZUS może zmniejszyć emeryturę lub rentę,
- powyżej 12 003,10 zł brutto – ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia.
Nie chodzi więc o niewielką korektę. W przypadku przekroczenia górnego progu pracujący świadczeniobiorca może za dany okres nie otrzymać swojej wcześniejszej emerytury lub renty.
Limity spadają. Ta sama pensja w sierpniu i wrześniu może oznaczać coś zupełnie innego
To właśnie ten element nowych zasad może zaskoczyć część osób.
Do końca sierpnia 2026 roku obowiązują wyższe progi: 6694,10 zł oraz 12 431,80 zł brutto. Od września pierwszy z nich spada więc o 230,90 zł, a drugi aż o 428,70 zł.
Oznacza to, że osoba, której wynagrodzenie w sierpniu mieściło się jeszcze w bezpiecznym przedziale, we wrześniu – przy dokładnie takiej samej pensji – może już przekroczyć limit.
Dobrym przykładem jest dodatkowy przychód w wysokości 6600 zł brutto. W sierpniu znajduje się on jeszcze poniżej progu 6694,10 zł. We wrześniu będzie już o 136,80 zł wyższy od nowego limitu wynoszącego 6463,20 zł.
Jeszcze poważniejsza sytuacja dotyczy osoby osiągającej 12 200 zł dodatkowego przychodu. W sierpniu kwota ta nie przekracza górnego limitu 12 431,80 zł. Od września znajdzie się już powyżej nowej granicy 12 003,10 zł, co może skutkować zawieszeniem świadczenia.
ZUS może obniżyć świadczenie nawet o blisko 1000 zł
Przekroczenie pierwszego progu nie powoduje automatycznie utraty całej emerytury. Świadczenie jest pomniejszane według zasad obowiązujących przy dodatkowym przychodzie, ale istnieją maksymalne kwoty zmniejszenia.
Od 1 marca 2026 roku wynoszą one:
- 989,41 zł – dla emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
- 742,10 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- 841,05 zł – dla renty rodzinnej, jeśli przysługuje jednej osobie.
Dopiero przekroczenie górnego progu może doprowadzić do zawieszenia wypłaty świadczenia.
Ważne: nie dotyczy to wszystkich emerytów
Nowych limitów nie należy przedstawiać jako ograniczenia obejmującego wszystkich seniorów.
Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, co do zasady mogą dorabiać bez ograniczeń. ZUS wskazuje jednak wyjątek dotyczący osób, których wyliczona emerytura została podwyższona do wysokości świadczenia minimalnego.
Limitów muszą pilnować przede wszystkim osoby pobierające wcześniejsze emerytury oraz część rencistów.
Dorabiasz? ZUS trzeba o tym poinformować
Osoby objęte limitami powinny również pamiętać o obowiązkach informacyjnych. ZUS wskazuje, że należy poinformować Zakład o podjęciu pracy oraz przewidywanych zarobkach. Służy do tego m.in. formularz EROP.
Brak zgłoszenia może mieć poważne konsekwencje. Jeżeli okaże się, że świadczeniobiorca zarabiał zbyt dużo i nie poinformował o tym ZUS, może zostać zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za trzy lata wstecz.
Nowe limity zaczną obowiązywać 1 września 2026 roku. Dla osób dorabiających do wcześniejszej emerytury szczególnie istotna jest kwota 12 003,10 zł brutto – jej przekroczenie może oznaczać zawieszenie wypłaty świadczenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.