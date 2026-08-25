Paczki z Chin znikają w błyskawicznym tempie. Nowa opłata załamała import e-commerce. Sprawdź nowe dane z Warszawy
Wprowadzenie nowej opłaty celnej na drobne przesyłki sprowadzane spoza Unii Europejskiej wywołało trzęsienie ziemi na polskim rynku e-commerce. Najnowsze dane opublikowane przez Ministerstwo Finansów pokazują, że w ciągu zaledwie jednego miesiąca od wejścia w życie przepisów wolumen zgłoszeń celnych dotyczących paczek z Chin spadł o ponad połowę. Restrykcyjne zasady uderzają w popularne platformy zakupowe, takie jak Temu, AliExpress czy Shein, a w stołecznych węzłach logistycznych i sortowniach przesyłek na terenie dzielnic Wola oraz Mokotów kurierzy odnotowują wyraźny spadek liczby małych paczek.
Spadek o połowę w jeden miesiąc i 68 mln zł z nowych ceł dla budżetu
Statystyki Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) dobitnie pokazują skalę rynkowej reakcji na nowe przepisy. W czerwcu, tuż przed wejściem w życie opłaty, do polskich systemów celnych wpłynęła rekordowa liczba ponad 4,2 mln zgłoszeń dotyczących importu towarów e-commerce o wartości do 150 euro. Tymczasem pierwszy miesiąc obowiązywania nowych regulacji przyniósł gwałtowne załamanie – liczba zgłoszeń celnych spadła do poziomu 2,11 mln. Oznacza to spadek o ponad 2,12 mln operacji, czyli o dokładnie 50,1 proc. w ujęciu miesięcznym, powracając do poziomów obserwowanych w 2025 roku.
Mimo drastycznego spadku liczby przesyłek, nowa opłata przyniosła znaczący zastrzyk finansowy dla kasy państwowej. Ministerstwo Finansów podało, że w pierwszym miesiącu funkcjonowania systemu należności celne związane z importem przesyłek do 150 euro wyniosły dokładnie 67,99 mln zł. Uzyskane środki zasilą bezpośrednio budżet Unii Europejskiej oraz budżet Rzeczypospolitej Polskiej. Resort finansów zastrzega jednak, że jednorazowy odczyt to za mało, aby wyciągać długoterminowe wnioski, gdyż chińscy dostawcy i polscy konsumenci dopiero dostosowują swoje nawyki zakupowe do nowej rzeczywistości prawnej.
Podstawą prawną poboru nowej opłaty są zaktualizowane unijne regulacje celne (Unijny Kodeks Celny) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 615 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami, każda paczka wjeżdżająca do strefy celnej UE podlega obowiązkowej odprawie cyfrowej, a odpowiedzialność za naliczenie i przekazanie należności celnych spoczywa na operatorach platform sprzedażowych lub ich reprezentantach podatkowych.
Lokalny rynek logistyczny w Warszawie. Wola, Mokotów i Śródmieście odczuwają zmiany
Gwałtowne spowolnienie importu tanich produktów z Azji odczuwa cały stołeczny sektor usług kurierskich i pocztowych. Warszawa, będąca głównym węzłem rozdzielczym dla przesyłek lotniczych lądujących na Lotnisku Chopina oraz przeładowywanych w głównych sortowniach w okolicach Okęcia, zanotowała spadek liczby drobnych paczek przekazywanych do doręczenia o kilkadziesiąt procent.
W stołecznych centrach logistycznych zlokalizowanych w dzielnicy Wola w rejonie ul. Odolno-Południowej oraz na Mokotowie w okolicach ul. Konstruktorskiej firmy kurierskie dostosowują siatki połączeń do mniejszych wolumenów. Jednocześnie mieszkańcy dzielnicy Śródmieście zauważają wzrost cen pojedynczych akcesoriów domowych czy odzieży oferowanych na chińskich platformach, co skłania część konsumentów do powrotu do zakupów na polskich portalach e-commerce i na Allegro.
Eksperci do spraw handlu zagranicznego wskazują, że chińscy giganci rynkowi nie zamierzają łatwo oddać polskiego rynku. Aby pominąć opłatę graniczną, platformy masowo przenoszą zapasy najpopularniejszych towarów do magazynów zlokalizowanych na terytorium Unii Europejskiej (np. w Polsce i w Niemczech). Przesyłka wysyłana z magazynu europejskiego nie podlega odprawie celnej na granicy zewnętrznej, dzięki czemu klient w Warszawie otrzymuje paczkę szybciej i bez dodatkowych narzutów cenowych.
Pułapki „cła 3 euro” i kolejne podwyżki opłat w latach 2026–2028
Popularne określenie „cło 3 euro od paczki” bywa dla konsumentów zgubną pułapką. Prawnicy i analitycy KAS przypominają, że kwota 3 euro jest kwotą ryczałtową naliczaną od pojedynczej kategorii towarowej zawartej w zgłoszeniu celnym, a nie automatycznie od całej fizycznej przesyłki. Jeżeli kupujący zamówi w jednej paczce towary z różnych kategorii (np. koszulkę bawełnianą, słuchawki bezprzewodowe i plastikowy uchwyt do telefonu), opłata ryczałtowa może zostać potrojona i wynieść 9 euro za jedną paczkę.
Co więcej, to nie koniec uszczelniania granicy celnej. Zgodnie z harmonogramem Europejskiej Reformy Celnej, kolejne obostrzenia zostaną wprowadzone jeszcze pod koniec 2026 roku, kiedy to na towary sprzedawane na odległość nałożona zostanie dodatkowa unijna opłata manipulacyjna. Z kolei w 2028 roku nastąpi całkowite zniesienie dotychczasowych preferencji – drobne paczki o wartości do 150 euro zostaną w pełni objęte standardowymi stawkami celnymi, identycznymi z tymi, które obowiązują duże dostawy handlowe B2B.
Warto również pamiętać o zasadach dokonywania zwrotów. Jeżeli polski konsument zdecyduje się odesłać zakupiony towar do sprzedawcy w Chinach, uiszczone przy zakupie cło ryczałtowe nie podlega zwrotowi przez platformę internetową, co przy drobnych zakupach o wartości kilkunastu złotych czyni odsyłanie towaru całkowicie nieopłacalnym.
Jak krok po kroku kupować na zagranicznych platformach po zmianie przepisów
Zobacz zestaw praktycznych wskazówek, które pozwolą Ci uniknąć wielokrotnego cła i zoptymalizować koszty zakupów w sieci:
- Wybieraj oferty z wysyłką z magazynów w Unii Europejskiej – zaznaczaj w filtrach wyszukiwania opcję „Wysyłka z UE” (np. z Polski), aby uniknąć opłaty celnej 3 euro.
- Grupuj towary z tej samej kategorii w jednym zamówieniu – zamawiaj towary tego samego typu w jednej paczce, by uniknąć naliczania stawki 3 euro osobno dla każdej kategorii.
- Weryfikuj końcową cenę w koszyku przed płatnością – sprawdzaj, czy platforma automatycznie doliczyła cło do podsumowania zamówienia na ekranie płatności.
- Pamiętaj o braku zwrotu cła przy odsyłaniu towaru – kupuj przemyślanie, mając świadomość, że w przypadku zwrotu opłata celna nie wraca na Twój rachunek bankowy.
- Porównuj ceny z ofertami polskich sprzedawców w Warszawie – weryfikuj, czy po doliczeniu cła i VAT produkt na chińskim portalu nie jest droższy niż u lokalnego dostawcy na Woli czy Mokotowie.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.