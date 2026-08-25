Z ostatniej chwili. Poważne zderzenie Porsche z Audi. W aucie było 3,5-letnie dziecko

25 sierpnia 2026 22:07 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Poważnie wyglądające zdarzenie na al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Zderzyły się tam Porsche i Audi, a siła uderzenia była tak duża, że jeden z samochodów znalazł się na drodze dla rowerów. W jednym z aut podróżowało 3,5-letnie dziecko. Na miejsce skierowano kilka zastępów służb ratunkowych.

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Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Audi po zderzeniu znalazło się na drodze dla rowerów

Do zdarzenia doszło we wtorek, 25 sierpnia, na al. Prymasa Tysiąclecia, w rejonie stacji paliw. Zderzyły się Porsche oraz Audi. Po uderzeniu Audi zostało zepchnięte poza jezdnię i znalazło się na drodze dla rowerów.

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Sytuacja wyglądała bardzo poważnie, szczególnie gdy okazało się, że jednym z uczestników zdarzenia jest małe dziecko. Na miejsce przyjechały 2 zastępy straży pożarnej oraz 2 zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego. Pomocy udzielali również ratownicy z prywatnego ambulansu KAM-MED Ratownictwo Medyczne.

3,5-latek został zabrany do karetki, gdzie dokładnie przebadali go ratownicy medyczni. Mimo dużej siły zderzenia nikt z uczestników nie wymagał przewiezienia do szpitala.

Świadkowie mówią o dużej prędkości Porsche. Okoliczności zdarzenia są ustalane

Z relacji świadków do jakich dotarła Warszawska Grupa Luka&Maro wynika, że do zderzenia mogło dojść podczas wykonywania manewrów przez oba samochody. Według relacji świadków Porsche podczas zmiany pasa miało uderzyć w Audi. Kierująca Audi miała w tym czasie skręcać w kierunku stacji paliw. Ostateczne przyczyny, okoliczności, jak i winę ustalą policjanci, którzy pracują na miejscu zdarzenia.

Uszkodzone pojazdy znajdują się częściowo poza właściwym pasem jezdni, dlatego kierowcy przejeżdżający al. Prymasa Tysiąclecia muszą zachować szczególną ostrożność.

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