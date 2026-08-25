Z ostatniej chwili. Poważne zderzenie Porsche z Audi. W aucie było 3,5-letnie dziecko
Poważnie wyglądające zdarzenie na al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Zderzyły się tam Porsche i Audi, a siła uderzenia była tak duża, że jeden z samochodów znalazł się na drodze dla rowerów. W jednym z aut podróżowało 3,5-letnie dziecko. Na miejsce skierowano kilka zastępów służb ratunkowych.
Audi po zderzeniu znalazło się na drodze dla rowerów
Do zdarzenia doszło we wtorek, 25 sierpnia, na al. Prymasa Tysiąclecia, w rejonie stacji paliw. Zderzyły się Porsche oraz Audi. Po uderzeniu Audi zostało zepchnięte poza jezdnię i znalazło się na drodze dla rowerów.
Sytuacja wyglądała bardzo poważnie, szczególnie gdy okazało się, że jednym z uczestników zdarzenia jest małe dziecko. Na miejsce przyjechały 2 zastępy straży pożarnej oraz 2 zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego. Pomocy udzielali również ratownicy z prywatnego ambulansu KAM-MED Ratownictwo Medyczne.
3,5-latek został zabrany do karetki, gdzie dokładnie przebadali go ratownicy medyczni. Mimo dużej siły zderzenia nikt z uczestników nie wymagał przewiezienia do szpitala.
Świadkowie mówią o dużej prędkości Porsche. Okoliczności zdarzenia są ustalane
Z relacji świadków do jakich dotarła Warszawska Grupa Luka&Maro wynika, że do zderzenia mogło dojść podczas wykonywania manewrów przez oba samochody. Według relacji świadków Porsche podczas zmiany pasa miało uderzyć w Audi. Kierująca Audi miała w tym czasie skręcać w kierunku stacji paliw. Ostateczne przyczyny, okoliczności, jak i winę ustalą policjanci, którzy pracują na miejscu zdarzenia.
Uszkodzone pojazdy znajdują się częściowo poza właściwym pasem jezdni, dlatego kierowcy przejeżdżający al. Prymasa Tysiąclecia muszą zachować szczególną ostrożność.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.