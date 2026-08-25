Gigantyczna awaria w Warszawie. Część mieszkańców bez prądu i wody. Naprawa ma potrwać długo
Poważna awaria dotknęła we wtorek wieczorem część warszawskiego Rembertowa. Mieszkańcy wielu adresów zostali pozbawieni energii elektrycznej, a według informacji przekazywanych lokalnie w części rejonu występują również problemy z dostawami wody. Przewidywany czas usunięcia awarii wskazano na około godz. 22:45.
Duża awaria prądu w Rembertowie
Z opublikowanych informacji o potwierdzonej awarii energetycznej wynika, że problem obejmuje wiele budynków zlokalizowanych na kilkunastu ulicach Rembertowa.
Na liście znajdują się adresy m.in. przy ulicach Buchalteryjnej, Budniczej, Czapniczej, Czwartaków, Kadrowej, Kapeluszniczej, Kapitańskiej, Mokry Ług, Paderewskiego, Pastuszków, Rękawiczniczej i Smolarzy. Awaria obejmuje również wybrane adresy przy alei gen. Antoniego Chruściela „Montera” oraz alei Sztandarów.
Skala zdarzenia jest więc znaczna – wykaz obejmuje dużą liczbę nieruchomości na terenie dzielnicy.
Część mieszkańców zgłasza także brak wody
Sytuacja jest szczególnie uciążliwa, ponieważ według informacji przekazywanych przez mieszkańców i widocznych w komunikacie dotyczącym zdarzenia część Rembertowa pozostaje nie tylko bez energii elektrycznej, ale również bez wody.
Na tę chwilę wskazywana prawdopodobna godzina usunięcia awarii to około 22:45 we wtorek, 25 sierpnia. Termin ma jednak charakter orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od przebiegu prac.
Mieszkańcy Rembertowa powinni przygotować się na utrudnienia jeszcze przez najbliższe godziny. Będziemy aktualizować informacje, jeśli pojawią się nowe komunikaty dotyczące awarii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.