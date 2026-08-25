Gigantyczna awaria w Warszawie. Część mieszkańców bez prądu i wody. Naprawa ma potrwać długo

25 sierpnia 2026 21:48 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważna awaria dotknęła we wtorek wieczorem część warszawskiego Rembertowa. Mieszkańcy wielu adresów zostali pozbawieni energii elektrycznej, a według informacji przekazywanych lokalnie w części rejonu występują również problemy z dostawami wody. Przewidywany czas usunięcia awarii wskazano na około godz. 22:45.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Duża awaria prądu w Rembertowie

Z opublikowanych informacji o potwierdzonej awarii energetycznej wynika, że problem obejmuje wiele budynków zlokalizowanych na kilkunastu ulicach Rembertowa.

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Na liście znajdują się adresy m.in. przy ulicach Buchalteryjnej, Budniczej, Czapniczej, Czwartaków, Kadrowej, Kapeluszniczej, Kapitańskiej, Mokry Ług, Paderewskiego, Pastuszków, Rękawiczniczej i Smolarzy. Awaria obejmuje również wybrane adresy przy alei gen. Antoniego Chruściela „Montera” oraz alei Sztandarów.

Skala zdarzenia jest więc znaczna – wykaz obejmuje dużą liczbę nieruchomości na terenie dzielnicy.

Część mieszkańców zgłasza także brak wody

Sytuacja jest szczególnie uciążliwa, ponieważ według informacji przekazywanych przez mieszkańców i widocznych w komunikacie dotyczącym zdarzenia część Rembertowa pozostaje nie tylko bez energii elektrycznej, ale również bez wody.

Na tę chwilę wskazywana prawdopodobna godzina usunięcia awarii to około 22:45 we wtorek, 25 sierpnia. Termin ma jednak charakter orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od przebiegu prac.

Mieszkańcy Rembertowa powinni przygotować się na utrudnienia jeszcze przez najbliższe godziny. Będziemy aktualizować informacje, jeśli pojawią się nowe komunikaty dotyczące awarii.

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