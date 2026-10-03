Gigantyczne promocje w sobotę w Kaufland. Trzeba się pospieszyć

3 października 2026 09:30 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kaufland przygotował na sobotę, 3 października, jednodniową akcję „Super Sobota”. Jedną z najmocniejszych ofert jest masło ekstra Mazurski Smak Mlekpol za zaledwie 2,49 zł. Promocja obowiązuje tylko przez jeden dzień, a uzyskanie takiej ceny wiąże się z warunkami akcji. Gazetka „Super Sobota” obowiązuje wyłącznie 3 października. 

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Szyld sklepu Kaufland Fot. Warszawa w Pigułce
Szyld sklepu Kaufland. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Masło za 2,49 zł tylko w sobotę

Masło od miesięcy należy do produktów, których promocje są szczególnie uważnie śledzone przez klientów. Tym razem mocną cenę przygotował Kaufland.

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W sobotniej gazetce sieci znalazło się masło ekstra Mazurski Smak Mlekpol za 2,49 zł za kostkę. Oferta jest częścią jednodniowej akcji „Super Sobota”.

Najważniejsza jest data: promocja obowiązuje 3 października i kończy się wraz z sobotą. Nie jest to więc standardowa oferta trwająca przez cały tydzień.

Jest warunek. Trzeba wziąć dwie kostki

Aby uzyskać promocyjną cenę 2,49 zł za sztukę, trzeba kupić dwie kostki masła objęte akcją oraz skorzystać z Kaufland Card XTRA.

W praktyce za dwie kostki w promocyjnej cenie klient zapłaci 4,98 zł.

Właśnie na warunki takich promocji warto zwracać szczególną uwagę. Cena widoczna dużym drukiem może być uzależniona od liczby kupowanych produktów i użycia programu lojalnościowego.

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Kaufland potwierdza, że uczestnicy Kaufland Card XTRA otrzymują specjalne ceny, rabaty i kupony dostępne w sklepach. Kartę można zeskanować w aplikacji lub wykorzystać jej plastikową wersję.

Nie tylko masło. Kaufland uruchamia „Super Sobotę”

Masło za 2,49 zł nie jest jedyną ofertą przygotowaną specjalnie na 3 października.

W jednodniowej gazetce pojawił się również schab wieprzowy bez kości za 7,99 zł/kg.

Do tego dochodzą m.in.:

polska czerwona papryka – 5,99 zł/kg,

polski kalafior – 3,99 zł za sztukę,

a także promocje na kabanosy Tarczyński, wybrane wędliny, kawy Nescafé oraz inne produkty uwzględnione w sobotniej gazetce.

Wszystko znika po jednym dniu

To właśnie termin może mieć największe znaczenie dla klientów planujących weekendowe zakupy.

Gazetka została oznaczona przez Kaufland jako „Super Sobota”, a okres jej obowiązywania to wyłącznie 3 października.

Oznacza to, że w niedzielę ceny z tej konkretnej jednodniowej akcji nie powinny być traktowane jako nadal obowiązujące.

Osoby zainteresowane przede wszystkim masłem powinny dodatkowo pamiętać o warunku promocji: 2,49 zł za kostkę można uzyskać przy zakupie dwóch sztuk i spełnieniu warunków związanych z Kaufland Card XTRA.

Przed włożeniem produktów do koszyka warto jeszcze sprawdzić oznaczenie przy półce oraz szczegółowe zasady oferty w swoim sklepie. Dostępność artykułów promocyjnych może być ograniczona.

Jedno jest pewne: na skorzystanie z „Super Soboty” jest tylko jeden dzień – 3 października.

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