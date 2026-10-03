Został już tylko jeden dzień gigantycznej promocji. Cała kaczka za grosze w Netto
W Netto kilogram całej kaczki Pekin kosztuje 10,99 zł. Gazetka zapowiada 40-procentową obniżkę, ale oferta kończy się w sobotę 3 października. Przed wyjściem do kasy warto sprawdzić wagę tuszki: promocyjna kwota dotyczy kilograma, a nie całej sztuki.
Na pierwszej stronie gazetki sieć wyróżniła kaczkę Pekin, tuszkę z linii Sztuka Mięsa. Przy produkcie widnieje cena 10,99 zł za kilogram oraz przekreślona kwota 18,35 zł. Różnica wynosi 7,36 zł na każdym kilogramie. To właśnie tę zmianę Netto przedstawia jako obniżkę o 40 proc. Oferta obowiązuje od 1 do 3 października, więc sobota jest jej ostatnim dniem.
Ile trzeba przygotować na zakup całej kaczki? Ostateczna cena zależy od wagi konkretnej tuszki. Jeśli waży 2 kg, rachunek przy promocyjnej stawce wyniesie 21,98 zł. Przy cenie 18,35 zł za kilogram byłoby to 36,70 zł, czyli o 14,72 zł więcej. To przykład obliczenia, a nie zapewnienie, że każda kaczka w sklepie ma taką samą wagę. Warto spojrzeć na etykietę przed włożeniem produktu do koszyka.
Znaczenie ma również to, co dokładnie obejmuje promocja. Gazetka mówi o całej tuszce, nie o piersi czy udkach sprzedawanych osobno. Cena za kilogram całej kaczki uwzględnia zatem także kości i skórę. Przy porównywaniu jej z ceną gotowych części mięsa łatwo przeoczyć tę różnicę. Dla osób planujących pieczenie całego ptaka taka forma zakupu może być wygodna, ale do dania wymagającego samych filetów potrzebne będzie inne porównanie.
Promocja może zainteresować tych, którzy układają menu na weekend albo chcą kupić tuszkę z myślą o późniejszym przygotowaniu. W tym drugim przypadku przed zakupem trzeba sprawdzić na opakowaniu termin przydatności i zalecenia dotyczące przechowywania. Sama data końca gazetki nie mówi nic o terminie przydatności konkretnego produktu.
Co to oznacza dla kupujących? W sobotę 3 października należy szukać w Netto kaczki Pekin w postaci całej tuszki z linii Sztuka Mięsa i sprawdzić cenę 10,99 zł/kg przy produkcie. Potem wystarczy pomnożyć ją przez wagę podaną na etykiecie. Dwukilogramowa sztuka kosztowałaby 21,98 zł, ale przy innej wadze zmieni się też kwota na paragonie. Po sobocie oferta z tej gazetki dobiega końca.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.