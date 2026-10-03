W sobotę wojna o klientów. Masło po 2,49 zł w dwóch wielkich sieciach
W sobotę, 3 października, Lidl i Kaufland jednocześnie sprzedają masło za 2,49 zł. Cena wygląda identycznie, ale zasady promocji już nie. W jednej sieci trzeba kupić trzy kostki, w drugiej wystarczą dwie. Do tego dochodzą wymagania związane z programami lojalnościowymi. Sprawdzamy, ile faktycznie trzeba zostawić przy kasie.
Masło ponownie staje się jednym z produktów, którymi największe sieci próbują przyciągnąć klientów. Tym razem sytuacja jest szczególnie ciekawa, bo Lidl i Kaufland schodzą dokładnie do tego samego poziomu – 2,49 zł za kostkę.
Ding zwraca uwagę, że obie promocje różnią się jednak warunkami, które trzeba spełnić, aby zobaczyć taką cenę na paragonie.
Lidl: masło Pilos za 2,49 zł
W Lidlu promocją objęte jest masło ekstra Pilos 83 proc., 200 g.
Cena promocyjna wynosi:
2,49 zł za kostkę.
Nie wystarczy jednak włożyć jednego masła do koszyka. Aby otrzymać taką cenę, trzeba kupić trzy sztuki i aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus.
Za trzy kostki klient zapłaci więc:
3 × 2,49 zł = 7,47 zł.
W praktyce oznacza to 600 gramów masła za 7,47 zł.
Kaufland: również 2,49 zł, ale wystarczą dwie kostki
Kaufland odpowiada dokładnie taką samą ceną jednostkową.
W ramach sobotniej akcji można kupić masło ekstra Mazurski Smak Mlekpol 83 proc. za 2,49 zł za kostkę.
Tutaj warunek ilościowy jest jednak inny. Do uzyskania ceny promocyjnej trzeba kupić dwie sztuki i skorzystać z Kaufland Card XTRA.
Rachunek wygląda więc następująco:
2 × 2,49 zł = 4,98 zł.
Klient kupuje 400 gramów masła i zostawia przy kasie niecałe 5 zł.
Cena identyczna, warunki inne
I właśnie tutaj pojawia się najważniejsza różnica.
|Sieć
|Cena za kostkę
|Minimalny zakup
|Łączna cena
|Program
|Lidl
|2,49 zł
|3 szt.
|7,47 zł
|Lidl Plus + kupon
|Kaufland
|2,49 zł
|2 szt.
|4,98 zł
|Kaufland Card XTRA
Pod względem ceny pojedynczej kostki mamy remis – 2,49 zł.
Różnica pojawia się dopiero przy minimalnym zakupie. W Kauflandzie do spełnienia warunku ilościowego wystarczą dwie kostki, natomiast w Lidlu trzeba kupić trzy.
Nie oznacza to, że jedna promocja jest bezwzględnie korzystniejsza dla każdego klienta. Osoba planująca większy zapas może i tak potrzebować trzech kostek. Kto chce wydać jak najmniej i kupić mniejszą ilość, powinien natomiast zwrócić uwagę właśnie na różnicę w minimalnym zakupie.
Lidl wymaga jeszcze aktywowania kuponu
Jest również druga różnica.
W przypadku oferty Lidla samo posiadanie aplikacji nie wystarcza – promocja jest powiązana z kuponem Lidl Plus, który trzeba aktywować przed zakupem.
To szczegół, który warto sprawdzić jeszcze przed podejściem do kasy. Brak aktywowanego kuponu może oznaczać naliczenie innej ceny.
W Kauflandzie promocja jest powiązana z Kaufland Card XTRA.
W obu przypadkach klient powinien więc przed zapłatą upewnić się, że spełnił wszystkie warunki promocji.
Przy większym zapasie różnica znika
Jeżeli spojrzymy wyłącznie na cenę jednostkową, obie sieci oferują dokładnie to samo:
2,49 zł za 200 gramów.
To odpowiada cenie 12,45 zł za kilogram masła.
Różnica nie dotyczy więc ceny samego produktu, lecz przede wszystkim liczby kostek, które trzeba kupić, aby wejść w promocję.
Tylko do soboty
Jest jeszcze jeden element, który może zdecydować o zainteresowaniu klientów – czas.
Obie oferty kończą się w sobotę, 3 października.
W Kauflandzie promocja jest częścią jednodniowej akcji „Super Sobota”. Lidl również kończy w sobotę aktualną promocję na masło.
Oznacza to, że właśnie 3 października obie duże sieci będą jednocześnie sprzedawały masło po 2,49 zł za kostkę, choć na różnych zasadach.
Lidl czy Kaufland? Przed kasą trzeba sprawdzić warunki
Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec jakąkolwiek różnicę – w obu sklepach na pierwszym planie pojawia się dokładnie ta sama kwota.
Dopiero szczegóły pokazują, że promocje skonstruowano inaczej.
W Lidlu trzeba kupić trzy kostki masła Pilos i skorzystać z kuponu Lidl Plus. Minimalny rachunek wynosi 7,47 zł. W Kauflandzie wystarczą dwie kostki masła Mazurski Smak i Kaufland Card XTRA – minimalny wydatek to 4,98 zł.
W sobotę warto więc patrzeć nie tylko na wielkie „2,49 zł” na materiałach promocyjnych. O tym, ile rzeczywiście trzeba kupić i zapłacić, decydują warunki zapisane przy konkretnej ofercie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.