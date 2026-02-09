Gigantyczne utrudnienia na S7. Wypadek, 3 osoby ranne, pijany kierowca

9 lutego 2026 20:27 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Jak poinformował nas nasz reporter Michał, na drodze ekspresowej S7 doszło do groźnego wypadku. Zdarzenie miało miejsce na wysokości miejscowości Promna-Kolonia, na jezdni w kierunku Radomia.

Fot. Shutterstock

Zderzenie dwóch samochodów. Kierowca był pijany

Jak potwierdziła w rozmowie z redakcją Warszawa w Pigułce podinsp. Katarzyna Kucharska, kierowca Peugeota uderzył w tył Volkswagena. Badanie alkomatem wykazało, że miał około 1,5 promila alkoholu w organizmie.

W wyniku wypadku do szpitala trafił kierowca Peugeota oraz 2 osoby podróżujące Volkswagenem.

Utrudnienia na trasie S7

Jezdnia w kierunku Radomia jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje ruch na drogę lokalną. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz funkcjonariusze policji. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze jakiś czas.

Kierowcy powinni zachować ostrożność i, jeśli to możliwe, wybierać trasy alternatywne.

