Gigantyczne utrudnienia na S7. Wypadek, 3 osoby ranne, pijany kierowca
Jak poinformował nas nasz reporter Michał, na drodze ekspresowej S7 doszło do groźnego wypadku. Zdarzenie miało miejsce na wysokości miejscowości Promna-Kolonia, na jezdni w kierunku Radomia.
Zderzenie dwóch samochodów. Kierowca był pijany
Jak potwierdziła w rozmowie z redakcją Warszawa w Pigułce podinsp. Katarzyna Kucharska, kierowca Peugeota uderzył w tył Volkswagena. Badanie alkomatem wykazało, że miał około 1,5 promila alkoholu w organizmie.
W wyniku wypadku do szpitala trafił kierowca Peugeota oraz 2 osoby podróżujące Volkswagenem.
Utrudnienia na trasie S7
Jezdnia w kierunku Radomia jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje ruch na drogę lokalną. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz funkcjonariusze policji. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze jakiś czas.
Kierowcy powinni zachować ostrożność i, jeśli to możliwe, wybierać trasy alternatywne.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.