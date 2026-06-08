Gigantyczne utrudnienia pod Warszawą. Przewrócona ciężarówka blokuje wyjazd

8 czerwca 2026 19:18 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W poniedziałek, 8 czerwca, późnym popołudniem ciągnik siodłowy przewrócił się przy zjeździe z obwodnicy Góry Kalwarii w kierunku Grójca. Kierowca wyszedł z wypadku bez obrażeń, ale droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Fot. Policja Piaseczno

Ciężarówka leży na boku przy zjeździe z obwodnicy

Do zdarzenia doszło przy zjeździe z obwodnicy Góry Kalwarii w kierunku Grójca. Ciągnik siodłowy z nieustalonych na razie przyczyn zjechał z jezdni i przewrócił się na prawy bok. Na miejscu pracują służby. Nikt nie ucierpiał – kierowca jest cały i zdrowy. Samo zdarzenie sklasyfikowano jako kolizję.

W tej chwili droga w stronę Grójca jest całkowicie zablokowana. Usunięcie przewróconego ciągnika siodłowego z jezdni wymaga specjalistycznego sprzętu dźwigowego, co oznacza, że kierowcy muszą liczyć się z wielogodzinnymi utrudnieniami.

Grójec z Góry Kalwarii – jak dojechać teraz?

Kierowcy jadący z Góry Kalwarii w stronę Grójca powinni szukać alternatywnych dróg lokalnych z pominięciem zablokowanego zjazdu z obwodnicy. Warto przed wyjazdem sprawdzić aktualną sytuację w aplikacjach nawigacyjnych (Google Maps, Waze), które na bieżąco uwzględniają zgłoszone blokady. Droga krajowa DK50 biegnąca przez ten rejon to jedna z głównych tras łączących Mazowsze z Łódzszczyzną – w godzinach popołudniowych i wieczornych natężenie ruchu jest tam wysokie, a każda blokada szybko generuje kilkukilometrowe korki.

Co to oznacza dla Ciebie, jeśli jedziesz dziś przez Górę Kalwarię?

Jeśli planujesz przejazd z Góry Kalwarii w kierunku Grójca, omijaj zjazd z obwodnicy i szukaj objazdów przez drogi lokalne. Śledź komunikaty służb i aktualizacje w nawigacji – sytuacja może się zmienić w każdej chwili w zależności od tempa akcji dźwigowej na miejscu zdarzenia.

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