Gigantyczne utrudnienia pod Warszawą. Przewrócona ciężarówka blokuje wyjazd
W poniedziałek, 8 czerwca, późnym popołudniem ciągnik siodłowy przewrócił się przy zjeździe z obwodnicy Góry Kalwarii w kierunku Grójca. Kierowca wyszedł z wypadku bez obrażeń, ale droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
Ciężarówka leży na boku przy zjeździe z obwodnicy
Do zdarzenia doszło przy zjeździe z obwodnicy Góry Kalwarii w kierunku Grójca. Ciągnik siodłowy z nieustalonych na razie przyczyn zjechał z jezdni i przewrócił się na prawy bok. Na miejscu pracują służby. Nikt nie ucierpiał – kierowca jest cały i zdrowy. Samo zdarzenie sklasyfikowano jako kolizję.
W tej chwili droga w stronę Grójca jest całkowicie zablokowana. Usunięcie przewróconego ciągnika siodłowego z jezdni wymaga specjalistycznego sprzętu dźwigowego, co oznacza, że kierowcy muszą liczyć się z wielogodzinnymi utrudnieniami.
Grójec z Góry Kalwarii – jak dojechać teraz?
Kierowcy jadący z Góry Kalwarii w stronę Grójca powinni szukać alternatywnych dróg lokalnych z pominięciem zablokowanego zjazdu z obwodnicy. Warto przed wyjazdem sprawdzić aktualną sytuację w aplikacjach nawigacyjnych (Google Maps, Waze), które na bieżąco uwzględniają zgłoszone blokady. Droga krajowa DK50 biegnąca przez ten rejon to jedna z głównych tras łączących Mazowsze z Łódzszczyzną – w godzinach popołudniowych i wieczornych natężenie ruchu jest tam wysokie, a każda blokada szybko generuje kilkukilometrowe korki.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli jedziesz dziś przez Górę Kalwarię?
Jeśli planujesz przejazd z Góry Kalwarii w kierunku Grójca, omijaj zjazd z obwodnicy i szukaj objazdów przez drogi lokalne. Śledź komunikaty służb i aktualizacje w nawigacji – sytuacja może się zmienić w każdej chwili w zależności od tempa akcji dźwigowej na miejscu zdarzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.