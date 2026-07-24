Gigantyczne utrudnienia w kierunku Radomia. Karambol sześciu aut na S7. Droga zablokowana
Do groźnego zderzenia sześciu samochodów osobowych doszło w piątek, 24 lipca, w miejscowości Kolonia Promna na drodze ekspresowej S7, na jezdni w kierunku Radomia. Trasa została całkowicie zablokowana, a kierowcy muszą liczyć się z długim oczekiwaniem na jej odblokowanie. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, które zabezpieczają miejsce zdarzenia i ustalają jego dokładne okoliczności.
Kolejny wypadek w tym samym miejscu w ciągu miesiąca
Odcinek S7 w rejonie Kolonii Promna, w powiecie białobrzeskim, w ostatnich tygodniach był miejscem kilku groźnych zdarzeń. Pod koniec czerwca na tej samej trasie w kierunku Radomia dostawczy bus wjechał w tył ciągnika z naczepą – kierowca busa trafił wtedy do szpitala, a droga była całkowicie zablokowana. Dzień wcześniej z przejeżdżającej w tym miejscu ciężarówki wypadły na jezdnię ciała zwierząt przewożone do utylizacji, co również sparaliżowało ruch na kilka godzin. Do groźnych zdarzeń dochodziło też w pobliskich miejscowościach – w Falęcicach z udziałem łosia i w Sielcach, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe.
Remont utrudnia jazdę na całym odcinku
Jak zwracają uwagę sami kierowcy, właśnie na remontowanych fragmentach S7 w rejonie Białobrzegów coraz częściej dochodzi do zdarzeń drogowych. Na obu jezdniach prowadzone są obecnie prace remontowe, w tym frezowanie nawierzchni, które wiążą się ze zmienioną organizacją ruchu, zwężeniami pasów i ograniczeniami prędkości. Chwila nieuwagi w takich warunkach łatwo kończy się kolizją, a przy większej liczbie pojazdów – karambolem blokującym całą trasę na wiele godzin.
Policja apeluje o ostrożność
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach, którzy regularnie zabezpieczają miejsca podobnych zdarzeń na tym odcinku S7, apelują o dostosowanie prędkości do panujących warunków, zachowanie bezpiecznego odstępu między pojazdami oraz uważne obserwowanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej na czas remontu. Informacje o przywróceniu normalnego ruchu w Kolonii Promna będą przekazywane po zakończeniu działań służb na miejscu.
Sprawdź utrudnienia, zanim wyjedziesz w stronę Radomia
Kierowcy planujący dziś przejazd S7 w kierunku Radomia powinni liczyć się z wielogodzinnym postojem w rejonie Kolonii Promna, dopóki służby nie zakończą działań na miejscu karambolu – trasa była już wcześniej blokowana na tym samym odcinku na kilka godzin przy podobnych zdarzeniach. Zanim wyruszysz, warto sprawdzić aktualną sytuację na drodze w serwisach GDDKiA lub aplikacjach nawigacyjnych na żywo, a w razie dużych utrudnień rozważyć przejazd lokalnymi drogami przez Białobrzegi zamiast czekania w korku na samej ekspresówce. Na całym remontowanym odcinku warto też z wyprzedzeniem zwolnić przy zwężeniach i tymczasowym oznakowaniu – to właśnie tu, a nie na otwartej trasie, w ostatnim miesiącu doszło do większości zgłoszonych kolizji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.