Gigantyczne utrudnienia w Warszawie. Karambol z udziałem dzików
Poważne utrudnienia na Południowej Obwodnicy Warszawy. Na wawerskim odcinku trasy S2 zderzyło się pięć samochodów osobowych. Według relacji uczestników zdarzenia kierowcy gwałtownie hamowali przed stadem dzików przechodzącym przez jezdnię. Korek osiągnął około sześciu kilometrów.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano, 7 września, na trasie S2 w Wawrze. Samochody zderzyły się na jezdni prowadzącej w kierunku Ursynowa, przed zjazdem na ulicę Patriotów.
Jak przekazała warszawska straż pożarna, w zdarzeniu uczestniczyło pięć samochodów osobowych. Na szczęście nie ma informacji o osobach rannych.
Rozbite pojazdy zablokowały jednak lewy pas, co szybko przełożyło się na ogromne utrudnienia podczas porannego szczytu.
Dziki pojawiły się na trasie. Kierowcy zaczęli gwałtownie hamować
Okoliczności kolizji są wyjątkowo nietypowe. Jak informuje tvnwarszawa.pl, uczestnicy zdarzenia relacjonowali, że przez trasę przechodziło stado dzików.
Kierowcy, którzy zauważyli zwierzęta na jezdni, mieli gwałtownie hamować, próbując uniknąć potrącenia. W efekcie doszło do zderzenia kolejnych samochodów.
Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, który pojawił się na miejscu, również widział dziki. Zwierzęta znajdowały się w rejonie pomiędzy ekranami akustycznymi a barierą przy jezdni lokalnej.
Gigantyczny korek na S2
Skutki porannego zdarzenia bardzo szybko odczuli kierowcy. Według informacji przekazywanych z miejsca kolizji korek urósł do około sześciu kilometrów.
Problemy dotyczą przede wszystkim osób jadących S2 w kierunku Ursynowa. Kierowcy muszą zwalniać już w rejonie węzła Lubelska.
Sytuacja jest szczególnie trudna ze względu na poranny szczyt komunikacyjny. Nawet po usunięciu rozbitych samochodów rozładowanie tak dużego zatoru może zająć trochę czasu.
Dziki coraz częściej pojawiają się w Warszawie
Dziki w granicach Warszawy od dawna nie są już wyjątkowym widokiem. Zwierzęta można spotkać przede wszystkim w pobliżu terenów zielonych i kompleksów leśnych, również na prawym brzegu miasta.
Sytuacja na S2 pokazuje jednak, jak poważne zagrożenie może stworzyć nagłe pojawienie się stada na drodze szybkiego ruchu. Przy wysokiej prędkości kierowcy mają bardzo mało czasu na reakcję, a gwałtowne hamowanie jednego samochodu może doprowadzić do zderzenia kolejnych pojazdów.
Kierowcy przejeżdżający obecnie wawerskim odcinkiem Południowej Obwodnicy Warszawy powinni zachować szczególną ostrożność i liczyć się z dużymi utrudnieniami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.