Gigantyczne utrudnienia w Warszawie. Problemy na kolei, pociągi mogą być opóźnione i odwołane

10 września 2026 17:52 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia dla pasażerów kolei w Warszawie. Z przyczyn technicznych w rejonie stacji Warszawa Toruńska występują problemy w kursowaniu pociągów SKM oraz Kolei Mazowieckich. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega, że należy liczyć się z opóźnieniami, odwołaniami, a nawet skróceniem tras niektórych pociągów.

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Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy.
Fot. Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Komunikat o utrudnieniach został opublikowany w środę po godz. 17. Problemy dotyczą kilku ważnych linii obsługujących Warszawę i jej okolice.

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Według informacji przekazanej pasażerom utrudnienia obejmują pociągi:

  • SKM S3,
  • SKM S4,
  • SKM S40,
  • Kolei Mazowieckich.

Powodem są problemy techniczne w rejonie stacji Warszawa Toruńska.

Pociąg może nie przyjechać zgodnie z rozkładem

Sytuacja może mocno komplikować środowe powroty z pracy i szkoły. ZTM wprost informuje o możliwości występowania opóźnień, odwołań oraz skróceń kursów.

Oznacza to, że pasażerowie przed rozpoczęciem podróży powinni sprawdzić aktualną sytuację, nawet jeśli na co dzień korzystają z tego samego połączenia.

Szczególnie istotne jest to dla osób podróżujących w godzinach popołudniowego szczytu, kiedy z warszawskiej kolei korzystają tysiące pasażerów.

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W oficjalnej informacji czytamy:

„Z przyczyn technicznych w rejonie stacji Warszawa Toruńska występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S3, S4, S40 oraz KM. Możliwe opóźnienia, odwołania oraz skrócenia kursów”.

Na razie w komunikacie nie podano, jak długo potrwają problemy ani kiedy ruch pociągów wróci do normy.

Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego oraz informacje o rzeczywistych opóźnieniach publikowane w Portalu Pasażera PKP PLK.

Artykuł będziemy aktualizować, gdy pojawią się nowe informacje dotyczące sytuacji na kolei.

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