Gigantyczne utrudnienia w Warszawie. Problemy na kolei, pociągi mogą być opóźnione i odwołane
Poważne utrudnienia dla pasażerów kolei w Warszawie. Z przyczyn technicznych w rejonie stacji Warszawa Toruńska występują problemy w kursowaniu pociągów SKM oraz Kolei Mazowieckich. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega, że należy liczyć się z opóźnieniami, odwołaniami, a nawet skróceniem tras niektórych pociągów.
Komunikat o utrudnieniach został opublikowany w środę po godz. 17. Problemy dotyczą kilku ważnych linii obsługujących Warszawę i jej okolice.
Problemy na czterech liniach
Według informacji przekazanej pasażerom utrudnienia obejmują pociągi:
- SKM S3,
- SKM S4,
- SKM S40,
- Kolei Mazowieckich.
Powodem są problemy techniczne w rejonie stacji Warszawa Toruńska.
Pociąg może nie przyjechać zgodnie z rozkładem
Sytuacja może mocno komplikować środowe powroty z pracy i szkoły. ZTM wprost informuje o możliwości występowania opóźnień, odwołań oraz skróceń kursów.
Oznacza to, że pasażerowie przed rozpoczęciem podróży powinni sprawdzić aktualną sytuację, nawet jeśli na co dzień korzystają z tego samego połączenia.
Szczególnie istotne jest to dla osób podróżujących w godzinach popołudniowego szczytu, kiedy z warszawskiej kolei korzystają tysiące pasażerów.
ZTM wydał pilny komunikat
W oficjalnej informacji czytamy:
„Z przyczyn technicznych w rejonie stacji Warszawa Toruńska występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S3, S4, S40 oraz KM. Możliwe opóźnienia, odwołania oraz skrócenia kursów”.
Na razie w komunikacie nie podano, jak długo potrwają problemy ani kiedy ruch pociągów wróci do normy.
Pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego oraz informacje o rzeczywistych opóźnieniach publikowane w Portalu Pasażera PKP PLK.
Artykuł będziemy aktualizować, gdy pojawią się nowe informacje dotyczące sytuacji na kolei.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.