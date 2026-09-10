ZUS wypłaca po 300 zł. Miliony Polaków już dostały pieniądze. Kto zwleka, może zostać z niczym
Ponad 1,1 miliarda złotych trafiło już do polskich rodzin w ramach programu Dobry Start. ZUS przyjął 2,9 mln wniosków obejmujących ponad 4,3 mln uczniów. Mimo że rok szkolny już się rozpoczął, nadal można wystąpić o 300 zł na wyprawkę. Jest jednak ostateczny termin. Kto go przegapi, w większości przypadków straci możliwość otrzymania pieniędzy.
Najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują ogromną skalę programu. Od rozpoczęcia naboru 1 lipca do ZUS wpłynęło 2,9 mln wniosków dotyczących ponad 4,3 mln dzieci, a wypłacona kwota przekroczyła już 1,1 mld zł.
To jednak nie koniec wypłat.
300 zł na każde uprawnione dziecko
Dobry Start to jednorazowe 300 zł na wyprawkę szkolną. Co istotne, przyznanie świadczenia nie zależy od zarobków rodziców.
Pieniądze przysługują na uczące się w szkole dziecko do ukończenia 20. roku życia. W przypadku ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością granica wieku wynosi 24 lata. Program nie obejmuje natomiast dzieci uczęszczających do zerówki ani studentów.
Rodzina z dwojgiem uprawnionych dzieci może więc otrzymać 600 zł, z trojgiem – 900 zł, a z czworgiem – 1200 zł.
Nie złożyłaś wniosku? Pieniądze jeszcze nie przepadły
To najważniejsza informacja dla rodziców, którzy byli przekonani, że po rozpoczęciu roku szkolnego jest już za późno.
Wnioski nadal są przyjmowane.
Ostateczny termin upływa 30 listopada 2026 roku. Po tej dacie możliwość uzyskania świadczenia zasadniczo wygasa. ZUS wskazuje tylko szczególny wyjątek dotyczący dziecka powyżej 20. roku życia, które otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.
To właśnie tutaj działa prawdziwe FOMO: nie ma automatycznej wypłaty. Sam fakt posiadania dziecka w wieku szkolnym nie wystarczy. Trzeba złożyć wniosek.
Nie czekaj do ostatniego dnia
Dokument można przekazać wyłącznie elektronicznie. Rodzice mają kilka możliwości: aplikację mZUS, eZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Emp@tia.
Trzeba podać m.in. właściwy PESEL dziecka, dane szkoły oraz aktualny numer rachunku bankowego.
ZUS wypłaca pieniądze wyłącznie na konto bankowe – nie ma wypłat gotówkowych.
Jedna data ma szczególne znaczenie
Rodzice, którzy złożyli prawidłowy wniosek do końca sierpnia, powinni otrzymać pieniądze najpóźniej do 30 września.
W przypadku wniosków składanych później ZUS ma na wypłatę do dwóch miesięcy od złożenia kompletnego wniosku.
Dlatego zwlekanie nie daje żadnej korzyści. Im później dokument trafi do ZUS, tym później można spodziewać się pieniędzy.
Ponad miliard już wypłacony. Nadal można dołączyć
Skala zainteresowania pokazuje, że 300 zł stało się dla wielu rodzin stałym elementem finansowania szkolnej wyprawki. Ponad 4,3 mln uczniów zostało już objętych złożonymi wnioskami, a ZUS wypłacił ponad miliard złotych.
Rodzice, którzy jeszcze tego nie zrobili, mają czas. Ale data graniczna jest konkretna: 30 listopada.
Po jej przekroczeniu zwykłe zapomnienie o wniosku nie będzie podstawą do odzyskania świadczenia.
Alternatywny, jeszcze mocniejszy tytuł pod Discover:
„Miliony Polaków już dostały pieniądze. ZUS wypłacił ponad miliard złotych. Kto nie złoży wniosku, straci 300 zł”.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.