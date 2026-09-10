Masz mieszkanie, dom albo działkę? Zostały 4 dni. 15 września mija ważny termin
Właściciele mieszkań, domów i działek powinni zajrzeć do decyzji podatkowej z gminy. Zbliża się jeden z najważniejszych terminów tej jesieni. Do 15 września 2026 roku osoby fizyczne muszą zapłacić trzecią ratę podatku od nieruchomości. Kto przegapi termin, następnego dnia będzie miał już zaległość podatkową, od której mogą być naliczane odsetki.
To dobry moment, aby sprawdzić dokument otrzymany na początku roku z urzędu miasta lub gminy. Znajduje się w nim zarówno wysokość należności, jak i informacja potrzebna do jej uregulowania.
15 września to data graniczna
Osoby fizyczne zasadniczo płacą podatek od nieruchomości w czterech terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Wynika to bezpośrednio z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Teraz nadchodzi termin trzeciej raty.
Nie dotyczy to jednak każdego podatnika w identyczny sposób. Jeżeli podatek należny za cały rok nie przekracza 100 zł, jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.
Nie tylko właściciele domów
Podatek od nieruchomości może dotyczyć właścicieli gruntów, budynków oraz mieszkań stanowiących odrębne nieruchomości. Obowiązek może obejmować również m.in. użytkowników wieczystych oraz – w przypadkach określonych przepisami – posiadaczy nieruchomości.
Wysokość należności nie jest jednak jednakowa w całej Polsce. Stawki określają poszczególne gminy w granicach ustawowych limitów.
Dlatego nie należy przelewać przypadkowej kwoty znalezionej w internecie. Osoba fizyczna powinna sprawdzić decyzję ustalającą podatek wydaną przez właściwy organ gminy.
Nie dostałaś decyzji? Tu obowiązuje ważny wyjątek
Jest też istotna zasada dla osób, które decyzję podatkową otrzymały późno.
Portal Gov.pl wyjaśnia, że jeżeli decyzja zostanie doręczona już po terminie płatności raty, podatnik ma 14 dni od jej odebrania na zapłatę. Gmina nie może tego terminu skrócić.
Nie można więc automatycznie straszyć każdego właściciela konsekwencjami dokładnie od 16 września – sytuacja zależy również od tego, kiedy decyzja została skutecznie doręczona.
Spóźnienie oznacza zaległość
Dla osób, których termin rzeczywiście przypada 15 września, sytuacja jest prosta: należność powinna zostać uregulowana najpóźniej tego dnia.
Samorządy już publikują przypomnienia. Przykładowo Urząd Miejski w Barwicach poinformował mieszkańców, że właśnie 15 września upływa termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne.
Po przekroczeniu właściwego terminu powstaje zaległość podatkowa, co może oznaczać dodatkowe koszty, w tym odsetki.
Lepiej sprawdzić to dzisiaj niż przypomnieć sobie po terminie
Do granicznej daty zostało już niewiele czasu. Warto więc odnaleźć decyzję podatkową, sprawdzić wysokość trzeciej raty oraz upewnić się, że przelew trafi na właściwy rachunek.
15 września nie jest terminem złożenia wniosku ani dobrowolnej opłaty. To ustawowy termin płatności trzeciej raty podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, których dotyczy ratalny sposób zapłaty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.