Gigantyczne wyprzedaże po świętach Bożego Narodzenia w Rossmannie już trwają. Klienci przecierają oczy ze zdumienia, bo ceny spadły do poziomów, jakich nie było nawet przed świętami.

28 grudnia 2025 19:58 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Tuż po świętach w drogeriach Rossmann pojawiły się charakterystyczne żółte etykiety z napisem „Wyprzedaż”. Obniżki są bardzo wyraźne i dotyczą przede wszystkim produktów sezonowych, które nie sprzedały się przed 24 grudnia. Na półkach można znaleźć m.in. zabawki, maskotki, zestawy prezentowe oraz akcesoria świąteczne w cenach obniżonych nawet kilkukrotnie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ceny spadły nawet z 30 i 40 zł do 4,99 zł

Z udostępnionych zdjęć z kilku sklepów wynika, że skala przecen jest naprawdę duża. Przykłady cen, które można znaleźć w Rossmannie:

– maskotki Beanie Boos, Squishy Beanies i inne pluszaki przecenione z 29,99 zł lub 39,99 zł na 4,99 zł
– zestawy świąteczne, które jeszcze przed świętami kosztowały ponad 20 zł, teraz dostępne za kilka złotych
– produkty z działu prezentowego sprzedawane poniżej kosztów regularnych cen z ostatnich 30 dni

Na etykietach wyraźnie widnieją informacje o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką, co potwierdza, że nie są to pozorne promocje.

Dlaczego Rossmann tak mocno obniża ceny

Po świętach Bożego Narodzenia sieci handlowe chcą jak najszybciej pozbyć się sezonowego towaru. Maskotki, zestawy prezentowe i produkty świąteczne nie sprzedają się już tak dobrze po 26 grudnia, dlatego ceny są radykalnie obniżane.

Rossmann co roku stosuje tę strategię, ale tegoroczne wyprzedaże należą do wyjątkowo agresywnych. W wielu sklepach widać, że towar znika bardzo szybko.

Tłumy klientów polują na okazje

Klienci relacjonują, że w godzinach porannych przy półkach z wyprzedażami pojawiają się kolejki. Wiele osób bierze po kilka sztuk tego samego produktu, zwłaszcza tanie maskotki, które świetnie sprawdzą się jako prezent na urodziny czy drobny upominek dla dzieci.

W niektórych lokalizacjach wybrane produkty wyprzedażowe znikają z półek jeszcze tego samego dnia.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli chcesz skorzystać z poświątecznych wyprzedaży w Rossmannie, nie warto odkładać wizyty w sklepie. Najlepsze okazje znikają najszybciej, a dostępność zależy od konkretnej placówki.

To dobry moment, aby:
– kupić tanie prezenty na zapas
– uzupełnić domowe zapasy drobnych upominków
– skorzystać z cen, których nie ma przez większość roku

Po świętach Bożego Narodzenia Rossmann uruchomił jedne z najmocniejszych wyprzedaży sezonowych. Ceny spadły do poziomu 4,99 zł, a skala obniżek przyciąga tłumy klientów.

Kto trafi do sklepu odpowiednio wcześnie, może upolować prawdziwe okazje. Później może zostać już tylko pusty regał i żółta etykieta bez towaru.

