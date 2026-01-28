Gigantyczne zmiany w 800 plus. Kontrole będą przeprowadzane co miesiąc
Od 1 lutego 2026 roku rodzice mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy 2026/2027, który obejmie czas od 1 czerwca 2026 do 31 maja 2027 roku. W tym roku jednak nastąpią bardzo duże zmiany.
Kluczowe terminy dla rodziców wyglądają następująco: jeśli wniosek zostanie złożony między 1 lutego a 30 kwietnia 2026 roku, ZUS wypłaci pierwsze świadczenie do 30 czerwca 2026, co oznacza zachowanie pełnej ciągłości wypłat. Spóźnialscy, którzy złożą dokumenty w maju 2026, otrzymają pieniądze z wyrównaniem za czerwiec najpóźniej do 31 lipca 2026. Ci, którzy zrobią to w czerwcu 2026, dostaną wypłatę z wyrównaniem do 31 sierpnia 2026.
Późniejsze wnioski? Wtedy świadczenie będzie wypłacane dopiero od miesiąca złożenia dokumentów – bez żadnego wyrównania za wcześniejsze miesiące.
Cztery sposoby złożenia wniosku
Wnioski można składać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), aplikację mobilną mZUS, portal Emp@tia lub bezpośrednio przez bankowość elektroniczną – do wyboru PKO BP, mBank, Santander, ING czy Pekao SA. Co ważne, wszystkie pisma i decyzje dotyczące 800 plus trafiają do rodziców wyłącznie elektronicznie przez PUE ZUS, nawet jeśli wniosek został złożony przez bank. Jeśli ktoś nie ma konta na PUE ZUS, ZUS założy je automatycznie.
Co to oznacza dla czytelnika
Dla zdecydowanej większości polskich rodzin nic się nie zmienia – wystarczy złożyć wniosek do końca kwietnia, by zachować ciągłość wypłat od czerwca 2026. Uwaga szczególnie dla rodziców noworodków: mają 3 miesiące na złożenie wniosku, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Jeśli dziecko urodzi się przed 31 maja 2026, trzeba złożyć dwa odrębne wnioski – jeden na obecny okres świadczeniowy, drugi na kolejny.
Wielkie zmiany dla obywateli Ukrainy
31 stycznia 2026 roku ZUS wstrzyma wypłaty 800 plus dla około 150 000 obywateli Ukrainy ze statusem UKR. To radykalna zmiana – od 1 lutego 2026 ta grupa będzie musiała złożyć całkowicie nowy wniosek i spełnić dodatkowe warunki, których wcześniej nie było.
Po pierwsze: prawo do świadczenia zostaje powiązane z aktywnością zawodową rodzica w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. ZUS zweryfikuje to automatycznie na podstawie swoich systemów ubezpieczeniowych – w większości przypadków nie będzie trzeba dostarczać dodatkowych dokumentów. Za aktywność zawodową uznawane są między innymi umowa o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, udział w szkoleniach ze stypendium czy stypendium sportowe lub doktoranckie.
Po drugie: wymagane jest minimum zarobkowe. Dla osób pracujących na umowę o pracę, zlecenie czy prowadzących działalność gospodarczą podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe musi wynosić co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia. Dla niektórych grup – na przykład przedsiębiorców rozpoczynających działalność po raz pierwszy, którzy przez pierwsze 6 miesięcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym – próg ten wynosi 30% płacy minimalnej. W 2026 roku minimalne wynagrodzenie to 4666 zł brutto, więc 50% to 2333 zł, a 30% to około 1400 zł.
Po trzecie: dziecko musi realizować obowiązek przedszkolny lub szkolny w polskiej placówce edukacyjnej. Są wyjątki dla dzieci z niepełnosprawnościami, ale podstawowa zasada jest prosta – dziecko chodzi do polskiego przedszkola lub szkoły albo rodzina traci prawo do świadczenia. Ten wymóg został zastosowany już wcześniej, teraz został po prostu doprecyzowany.
Miesięczne kontrole i ryzyko utraty pieniędzy
To nie koniec. ZUS będzie sprawdzał te warunki co miesiąc. Jeśli w którymkolwiek miesiącu zabraknie potwierdzenia aktywności zawodowej, przelew nie zostanie zrealizowany. Dodatkowo ZUS będzie weryfikował w rejestrze Straży Granicznej, czy dana osoba nie wyjechała z Polski. Wątpliwości dotyczące miejsca zamieszkania, pracy rodzica czy nauki dziecka mogą w każdej chwili skutkować wstrzymaniem wypłaty.
Czerwiec 2026: te same zasady dla pozostałych cudzoziemców
Od czerwca 2026 roku podobne wymagania obejmą innych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Weryfikacja aktywności zawodowej dla tej grupy rozpocznie się od wypłaty świadczenia za czerwiec 2026 roku.
Zmiany nie dotyczą obywateli Polski ani obywateli UE, EFTA i Wielkiej Brytanii objętych umową wystąpienia. Dla tych grup nic się nie zmienia – świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat bez żadnych dodatkowych warunków związanych z aktywnością zawodową.
Co to oznacza dla czytelnika
Ukraińcy i inni cudzoziemcy spoza UE/EFTA muszą się bardzo szybko przygotować. Brak wniosku złożonego od 1 lutego 2026 oznacza brak pieniędzy. Brak wystarczających zarobków przez jeden miesiąc – wstrzymanie świadczenia. To system, który wymaga stałego, miesięcznego spełniania warunków. ZUS nie wysyła indywidualnych powiadomień o zbliżających się zmianach, więc odpowiedzialność za terminowe działanie spoczywa na rodzicach.
Automatyzacja świadczenia – ale dopiero od 2027 roku
Dobra wiadomość na koniec: od 1 czerwca 2027 roku świadczenie 800 plus ma zacząć działać w trybie automatycznym. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje nowelizację ustawy, która wprowadzi coroczne automatyczne odnawianie prawa do świadczenia na kolejny okres bez konieczności składania wniosku przez rodziców.
W praktyce oznacza to, że wniosek trzeba będzie złożyć tylko raz – po narodzinach dziecka lub po powrocie rodziny do Polski. Jeśli sytuacja rodzinna nie ulegnie zmianie (nie zmieni się adres, rachunek bankowy czy forma opieki nad dzieckiem), wypłaty będą realizowane automatycznie aż do ukończenia przez dziecko 18 lat.
ZUS będzie przedłużał prawo do świadczenia na podstawie danych zgromadzonych w swoich systemach oraz innych rejestrach publicznych. Rodzice nadal będą mogli aktualizować dane, jeśli zmieni się ich sytuacja – na przykład przy opiece naprzemiennej, zmianie adresu czy numeru konta.
Długie przygotowania przed wdrożeniem
Dlaczego dopiero od czerwca 2027? ZUS potrzebuje czasu na gruntowną modernizację systemów informatycznych. Automatyczna weryfikacja uprawnień milionów rodzin wymaga wdrożenia zaawansowanych rozwiązań technologicznych oraz długiego okresu testów. Ministerstwo chce uniknąć problemów z wypłatami, dlatego projekt ustawy ma zostać przyjęty przez rząd w drugim kwartale 2026 roku, ale pełne wejście w życie nastąpi dopiero 1 czerwca 2027 – wraz z rozpoczęciem okresu świadczeniowego 2027/2028.
Nowelizacja przewiduje także doprecyzowanie katalogu osób uprawnionych do świadczenia. Nowa grupa, która zyska prawo do 800 plus, to osoby sprawujące na mocy orzeczenia sądu tak zwaną pieczę bieżącą nad dzieckiem. Ta zmiana wynika z wieloletnich postulatów Rzecznika Praw Dziecka i ma zapewnić równy dostęp do wsparcia finansowego wszystkim faktycznym opiekunom, którzy dbają o codzienne potrzeby małoletnich, niezależnie od ich statusu w tradycyjnej strukturze rodzinnej.
Co to oznacza dla czytelnika
Na razie – do czerwca 2027 roku – rodzice muszą pamiętać o terminach. 1 lutego 2026 to data, od której można składać wnioski na najbliższy okres świadczeniowy. Zalecany termin to koniec kwietnia, by zachować ciągłość wypłat od czerwca. Dopiero za półtora roku zacznie obowiązywać system bezobsługowy, który realnie odciąży rodziny od corocznej biurokracji.
Dla rodzin cudzoziemskich to czas podwójnego przygotowania – spełnienia nowych warunków od lutego 2026 (Ukraińcy) lub czerwca 2026 (inni cudzoziemcy spoza UE/EFTA), a potem dostosowania się do automatycznego systemu w 2027 roku. Kluczowe pytanie brzmi: czy od 2027 roku automatyzacja obejmie również cudzoziemców, czy też dla nich nadal będą obowiązywały restrykcyjne zasady weryfikacji aktywności zawodowej? Na to pytanie rząd jeszcze nie odpowiedział.
