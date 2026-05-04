Gigantyczny park handlowy już otwarty. Największy tego typu obiekt na Mazowszu. W tych sklepach zrobisz zakupy
30 kwietnia w Żyrardowie ruszył Park Handlowy Osada – największy tego typu obiekt w tej części Mazowsza. Na 35 000 metrów kwadratowych zmieści się docelowo ok. 70 sklepów, a parking pomieści ponad 1 100 samochodów jednocześnie. To jednak dopiero I etap. II etap jest w budowie, a pełna skala kompleksu ujawni się w ciągu najbliższych miesięcy.
Osada Młyńska zmienia się w handlowe centrum regionu
Park Handlowy Osada wyrósł na 10-hektarowej działce w części Żyrardowa zwanej Osadą Młyńską, w rejonie ulic Mickiewicza, Kasprowicza i Mazowieckiej. Inwestorem jest firma Mabrok K. Kuran, znana z realizacji parków handlowych w różnych częściach kraju. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Apa-Via, a koncepcję komercyjną i wynajem prowadziła firma Mallson Polska.
Otwarcie zaplanowane na 30 kwietnia nie było zaskoczeniem – inwestycja była zapowiadana od początku 2024 roku, kiedy ruszyły pierwsze prace budowlane. Pierwotne terminy pełnego otwarcia kilkakrotnie się przesuwały – początkowo mówiono o 2024 i 2025 roku – ale I etap rzeczywiście ruszył zgodnie z najnowszymi zapowiedziami.
W pierwszej fazie, która ruszyła 30 kwietnia, swoje sklepy otworzyły m.in. CCC, Worldbox, Smyk, Sinsay, Martes Sport, Rossmann, Deichmann, Action, Hebe, Pepco, a także RTV Euro AGD i New Yorker. Stałym elementem kompleksu jest już od miesięcy restauracja KFC w formacie drive-thru, która jako pierwsza przyjęła klientów jeszcze latem 2025 roku. Docelowo w kompleksie zaplanowano blisko 70 sklepów obejmujących handel, usługi, gastronomię, opiekę medyczną i fitness.
Elementem wyróżniającym Osadę na tle typowych parków handlowych jest połączenie z obiektami wielkopowierzchniowymi: w ramach kompleksu działa Castorama – jedyny market budowlany DIY w tej części regionu – oraz Auchan. Bezpłatny parking na ponad 1 100 samochodów rozmieszczono w sposób zapewniający obsługę wszystkich obiektów. W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu funkcjonują już Biedronka, PSB Mrówka i McDonald’s, co tworzy jeden z większych węzłów handlowych w tej części Mazowsza.
40 km od Warszawy – dlaczego Żyrardów, a nie inne miasto
Żyrardów liczy ok. 40 000 mieszkańców, ale w promieniu kilkunastu kilometrów od centrum miasta mieszka znacznie więcej osób – w sąsiednich gminach powiatu żyrardowskiego łącznie blisko 100 000. Miasto leży przy drodze krajowej nr 8 (E67) łączącej Warszawę z Wrocławiem i Pragą, co czyni je atrakcyjnym punktem zarówno dla mieszkańców, jak i dla ruchu tranzytowego.
Dotychczas Żyrardów nie miał obiektu handlowego tej skali. Najbliższe porównywalne centra i parki handlowe to Promenada i Blue City w Warszawie oraz galerie w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie. Osada wypełnia wyraźną białą plamę na mapie handlowej zachodniej części Mazowsza – dla wielu mieszkańców powiatu żyrardowskiego, mszczonowskiego i sochaczewskiego nowy kompleks może stać się punktem docelowym zamiast dojazdu do stolicy.
To ważny argument inwestycyjny: parki handlowe coraz częściej kierowane są właśnie do miast i powiatów, które przez lata „karmiono” zakupami w odległych galeriach. Inwestorzy i firmy komercjalizujące nowe obiekty wskazują, że takie lokalizacje oferują dziś lepszą stopę zwrotu niż kolejne projekty w i tak gęsto obsadzonych aglomeracjach.
Boom na parki handlowe w Polsce trwa – ale rynek zaczyna się nasycać
Otwarcie w Żyrardowie wpisuje się w jeden z najsilniejszych trendów na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Polska jest liderem w Europie pod względem nowej podaży parków handlowych – wynika z raportu Cushman & Wakefield „Trends Radar” z początku 2026 roku. W 2025 roku do użytku oddano łącznie ok. 575-600 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej, a parki handlowe odpowiadały za ok. 75-80 proc. tej podaży.
Na koniec I kwartału 2026 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce przekroczyły 13,9 mln mkw., a liczba obiektów wzrosła do 733 – wynika z danych firmy Colliers. W budowie pozostaje jeszcze ok. 680 tys. mkw. powierzchni handlowej, z czego aż 94 proc. stanowią parki handlowe i centra convenience. Na 2026 rok zaplanowano otwarcie ponad 30 kolejnych obiektów.
Wyraźnie zmienia się przy tym skala nowych inwestycji. Jak wskazują analitycy Avison Young, rynek odchodzi od dominującego przez ostatnie lata modelu małych obiektów o powierzchni ok. 5 tys. mkw., na rzecz dużych kompleksów regionalnych. Wśród projektów zaplanowanych na 2026 rok co najmniej 10 przekroczy 20 tys. mkw. GLA – a Osada w Żyrardowie z docelowymi 35 tys. mkw. mieści się w tej kategorii. Do podobnej skali zmierza m.in. BIG Piła (38 tys. mkw., otwarcie Q3 2026) czy kompleksy w Pruszczu Gdańskim i Siemianowicach Śląskich.
Jednocześnie eksperci JLL wskazują pierwsze oznaki nasycenia. Rynek „dojrzewa” – w niektórych lokalizacjach coraz trudniej o działkę i o najemców gotowych do ekspansji. Indeksacja czynszów w 2026 roku to ok. 3,5-4 proc., a opłaty serwisowe rosną przez wzrost płacy minimalnej i cen energii. Mimo to średni poziom wynajęcia obiektów handlowych w największych polskich aglomeracjach przekracza 97 proc. – czyli praktycznie nie ma wolnych lokali w najlepszych parkach.
Warszawa i Mazowsze – co otwarcie w Żyrardowie zmienia dla mieszkańców regionu
Dla warszawiaków i mieszkańców zachodniej obwodnicy stolicy Park Handlowy Osada nie jest miejscem codziennych zakupów – ale staje się alternatywą dla weekendowych wypraw do galerii w mieście. Osada leży ok. 40 minut autem od Warszawy, co przy natężeniu ruchu na stołecznych węzłach i ograniczonej dostępności parkingów w dużych centrach handlowych może być argumentem przesądzającym o wyborze miejsca zakupów.
Dla mieszkańców samego Żyrardowa i powiatu zmiana jest bardziej fundamentalna. Miasto zyskuje obiekt, który przyciągnie marki dotychczas nieobecne w regionie – Worldbox, Hebe, Sinsay, Martes Sport to sieci, które w miastach tej wielkości zazwyczaj pojawiają się właśnie przy okazji otwarcia parku handlowego tej skali. Dla lokalnych przedsiębiorców i handlu przy głównych ulicach otwarcie dużego obiektu na obrzeżach to zazwyczaj sygnał ostrzegawczy – klientów trzeba przyciągnąć czymś, czego nie oferuje park.
Warto zwrócić uwagę, że Żyrardów to miasto o przemysłowej historii i stosunkowo niskich dochodach mieszkańców w porównaniu ze stolicą. Otwarcie obiektu z Rossmanna, Smyka, Action i Pepco w jednym miejscu odpowiada na realne potrzeby budżetowe tej grupy klientów – marki te celują w klienta wrażliwego cenowo i po całej Polsce wykazują w parkach handlowych dobre wyniki sprzedaży.
Co to oznacza dla Ciebie? Praktyczny przewodnik po nowym kompleksie
- Kiedy i jak dojechać? Park Handlowy Osada jest czynny od 30 kwietnia 2026 r. Lokalizacja: rejon ulic Mickiewicza, Kasprowicza i Mazowieckiej w Żyrardowie. Dojazd autem: z Warszawy – droga krajową nr 8 (E67) w kierunku Wrocławia, zjazd na Żyrardów, ok. 40-50 minut od centrum stolicy w normalnym ruchu. Parking bezpłatny, ponad 1 100 miejsc.
- II etap jest w budowie. Kompleks w tej formie to dopiero część docelowej oferty. Pełne uruchomienie wszystkich etapów zaplanowane jest na II kwartał 2026 roku. Wśród najemców, którzy dołączą w kolejnych fazach, mogą być marki jeszcze niezapowiedziane lub te, które podpisały umowy, ale nie zdążyły otworzyć sklepów na 30 kwietnia.
- Planujesz zakupy w dniu otwarcia? Pierwsze tygodnie po inauguracji parku handlowego to zazwyczaj intensywna frekwencja i możliwe problemy z parkowaniem, szczególnie w weekendy. Doświadczenia z podobnych otwarć w Polsce wskazują, że ruch normalizuje się po ok. 4-6 tygodniach. Jeśli zależy Ci na komforcie – planuj wizytę w tygodniu lub w godzinach porannych.
- Szukasz konkretnej marki? Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy interesujący sklep otworzył się już w I etapie. Informacje o najemcach dostępne są na stronie inwestora i profilu Mallson Polska. Castorama i Auchan działają niezależnie od parku handlowego i mają własne godziny otwarcia.
- Dla przedsiębiorców i handlowców z regionu: otwarcie tak dużego kompleksu w sąsiedztwie zmienia reguły gry na lokalnym rynku. Doświadczenia z podobnych inwestycji w Polsce pokazują, że najbardziej narażone są sklepy niebędące sieciami, oferujące asortyment bezpośrednio konkurencyjny z najemcami parku (odzież, obuwie, artykuły sportowe, drogeryjne). Budowanie lojalności klienta przez obsługę, unikalny asortyment lub usługi dodane staje się w takich warunkach koniecznością, nie opcją.
