Gigantyczny pożar hali magazynowej na Mazowszu. Ewakuacja, straż walczy z ogniem
Wieczorny pożar hali magazynowo-usługowej przy ulicy Rembielińskiego w Płocku pochłonął kilkanaście zastępów straży pożarnej. Ewakuowano 6 osób z obiektu i kilkadziesiąt z pobliskiego bloku. Akcja gaśnicza trwa.
Co wiemy na tę chwilę
Zgłoszenie wpłynęło około godz. 19.00. W akcji uczestniczą jednostki Państwowej Straży Pożarnej wspierane przez Ochotnicze Straże Pożarne z okolicznych miejscowości. Z płonącego obiektu ewakuowano 6 osób – żadna z nich nie odniosła obrażeń i nie wymagała pomocy medycznej. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano również kilkadziesiąt osób z pobliskiego bloku mieszkalnego.
Zamknięte ulice – omijaj ten rejon
W związku z prowadzoną akcją gaśniczą wyłączone z ruchu są ulica Przemysłowa oraz ulica Rembielińskiego. Policja zabezpiecza teren i apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i wybieranie alternatywnych tras przejazdu. Mieszkańcy powinni trzymać się z dala od miejsca działań służb.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.