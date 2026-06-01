Gigantyczny pożar hali magazynowej na Mazowszu. Ewakuacja, straż walczy z ogniem

1 czerwca 2026 21:19 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Wieczorny pożar hali magazynowo-usługowej przy ulicy Rembielińskiego w Płocku pochłonął kilkanaście zastępów straży pożarnej. Ewakuowano 6 osób z obiektu i kilkadziesiąt z pobliskiego bloku. Akcja gaśnicza trwa.

Wieczorny pożar hali magazynowo-usługowej przy ulicy Rembielińskiego w Płocku. | Fot. Policja w Płocku.
Co wiemy na tę chwilę

Zgłoszenie wpłynęło około godz. 19.00. W akcji uczestniczą jednostki Państwowej Straży Pożarnej wspierane przez Ochotnicze Straże Pożarne z okolicznych miejscowości. Z płonącego obiektu ewakuowano 6 osób – żadna z nich nie odniosła obrażeń i nie wymagała pomocy medycznej. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano również kilkadziesiąt osób z pobliskiego bloku mieszkalnego.

Zamknięte ulice – omijaj ten rejon

W związku z prowadzoną akcją gaśniczą wyłączone z ruchu są ulica Przemysłowa oraz ulica Rembielińskiego. Policja zabezpiecza teren i apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i wybieranie alternatywnych tras przejazdu. Mieszkańcy powinni trzymać się z dala od miejsca działań służb.

