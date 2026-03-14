Gigantyczny pożar na Mazowszu. 25 zastępów, 100 strażaków, dym widoczny z kilku kilometrów
W miejscowości Podgać w powiecie wyszkowskim wybuchł bardzo duży pożar. Ogień objął już około 25 hektarów łąk i lasów. Na miejscu trwa ogromna akcja gaśnicza.
Jak ustaliła Warszawa w Pigułce, w działania zaangażowano 25 pojazdów straży pożarnej i około 100 strażaków. Sytuacja jest poważna, a skala pożaru wymaga wsparcia z kilku powiatów.
Jak powiedział w rozmowie z Warszawą w Pigułce st. kpt. Daniel Wachowski w Wyszkowskiej Straży Pożarnej, strażaków z powiatu wyszkowskiego wspierają już jednostki z Wołomina i Węgrowa. W gotowości pozostają także strażacy z Legionowa i Pułtuska.
Na tę chwilę akcja nadal trwa. Nie ma jeszcze informacji o przyczynach pojawienia się ognia ani o ewentualnych osobach poszkodowanych. Wiadomo, że ogień objął 25 hektarów łąk i lasów i nie został jeszcze opanowany.
