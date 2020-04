Głosowanie korespondencyjne. Nie masz skrzynki? Zapłacisz grzywnę!

Zgodnie z przyjętą ustawą, Poczta Polska musi dostarczyć pakiet wyborczy do skrzynki na listy na dzień przed dniem wyborów. Nie wyjaśniono, co w przypadku, gdy nie posiadamy skrzynki. Jak się okazuje, obowiązujące prawo pocztowe przewiduje z tego tytułu kary finansowe.

Prawo pocztowe przewiduje, że kara pieniężna za nieposiadanie skrzynki uzależniona jest od „stopnia szkodliwości czynu, jednak może się wiązać z obciążeniem od 5 do nawet 10 tysięcy złotych.

Zgodnie z zapisami prawa pocztowego, kara pieniężna może zostać wymierzona po przeprowadzonej kontroli, którą wszczyna się w związku z zawiadomieniem o naruszeniu obowiązków.

W tym roku wybory prezydenckie zostaną w całości zorganizowane drogą korespondencyjną. Po wypełnieniu karty do głosowania wyborca wkłada ją do koperty, którą musi zakleić, następnie kopertę tą wkłada do koperty zwrotnej z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu, wpisanym imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL.

Głosowanie w wyborach obędzie się 10 maja w godzinach od 6:00 do 20:00. W tym czasie każdy wyborca – samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby – będzie musiał umieścić kopertę zwrotną w dedykowanej skrzynce pocztowej na terenie gminy, w której widnieje na spisie wyborców.