Gmina sprawdzi, ile wody zużywasz i porówna. Tysiące Polaków dostanie wezwanie do dopłaty
Jeśli w deklaracji śmieciowej wpisałeś mniej domowników niż faktycznie mieszka pod Twoim adresem, urząd może to wychwycić – i naliczyć zaległości wstecznie. Gminy w całej Polsce uruchamiają systematyczne kontrole, porównując dane z liczników wody z liczbą osób zgłoszonych do opłaty za odpady. Jarocin sprawdził już ponad 3 000 adresów. Rząd szykuje przepisy, które dadzą urzędnikom dostęp do rejestru PESEL i deklaracji śmieciowych w całym kraju. Czas na korektę deklaracji – zanim urząd zrobi to za Ciebie.
Jarocin rozlicza 3 000 adresów – efekty widać w liczbach
Jarocin (woj. wielkopolskie) to jeden z pierwszych samorządów, który uruchomił zakrojony na szeroką skalę program weryfikacji deklaracji śmieciowych z użyciem danych o zużyciu wody. Od sierpnia 2025 roku do maja 2026 roku magistrat przeanalizował ponad 3 000 adresów. W 321 przypadkach sięgnięto po szczegółowe dane z liczników wodnych.
Efekty są konkretne: 115 właścicieli nieruchomości otrzymało wezwania do wyjaśnień. W wyniku tych postępowań do systemu opłat dopisano 184 brakujące osoby. To nie koniec – gmina sprawdziła też rejestry urodzeń pod kątem niezgłoszonych dzieci. Wysłano 346 wezwań dotyczących dzieci nieujętych w deklaracjach śmieciowych, co pozwoliło objąć systemem kolejne 195 osób. Kontrole objęły też przedsiębiorców – 133 wezwania zakończyły się złożeniem 29 brakujących deklaracji.
Łączny efekt: 379 nowych użytkowników systemu. To osoby, które dotąd nie płaciły nic albo płaciły za mniej domowników, niż faktycznie mieszka pod danym adresem. Każda z nich musi teraz uiścić zaległości – decyzją administracyjną, z naliczeniem za okres wsteczny.
Skąd potrzeba kontroli? Jarocin raportuje, że w latach 2022-2025 ilość produkowanych odpadów wzrosła o 20 proc. Przy tym wzroście wolumenu system samofinansowania oparty na deklaracjach przestał się spinać. Najbardziej przybyło bioodpadów (+64 proc.), gruzu (+46 proc.) i – co zaskakujące – tekstyliów (+226 proc.). Więcej odpadów, ci sami (według deklaracji) płatnicy – to równanie nie działa.
Jak działa kontrola przez licznik wody – mechanizm, który trudno oszukać
Porównanie zużycia wody z liczbą zadeklarowanych domowników to najprostsze i najtrudniejsze do podważenia narzędzie weryfikacji. Logika jest prosta: statystyczny mieszkaniec zużywa dziennie ok. 100-120 litrów wody. Jeśli w jednorodzinnym domu, gdzie zadeklarowano 2 osoby, roczne zużycie wody wynosi 200-250 m³ – odpowiadające 5-6 osobom – urząd ma twardy punkt wyjścia do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
Dane z liczników dostarczają zakłady wodociągowe – na wniosek gminy lub zarządcy. W Sandomierzu gmina zwraca się bezpośrednio do zarządców nieruchomości o udostępnienie informacji o zużyciu wody w poszczególnych lokalach. Część spółdzielni odmawia, powołując się na brak wyraźnej podstawy prawnej – ale sytuacja prawna w tym zakresie zmienia się. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad nowelizacją art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2024 poz. 399 t.j.), która ma dać samorządom wyraźne uprawnienie do sięgania po te dane.
Oprócz liczników wody gminy korzystają z:
Rejestrów urodzeń i aktów stanu cywilnego – żeby wychwycić narodziny dzieci, które nigdy nie trafiły do deklaracji śmieciowej. Dziecko rodzi się, rodzic nie aktualizuje deklaracji – a opłata powinna wzrosnąć od miesiąca, w którym nowy domownik się pojawił.
Ewidencji ludności i zameldowania – zestawienie liczby zameldowanych osób z liczbą zadeklarowanych jest oczywistym pierwszym filtrem.
Danych o działalnościach gospodarczych – firmy prowadzone pod adresem mieszkalnym często nie składają osobnych deklaracji na odpady komunalne powstałe w związku z działalnością.
Rząd szykuje centralny dostęp do PESEL i deklaracji śmieciowych
To, co Jarocin robi na poziomie lokalnym, rząd chce sformalizować i rozszerzyć w skali całego kraju. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska (projekt UD364), którego przyjęcie planowane jest na II kwartał 2026 roku.
Projekt przewiduje trzy kluczowe zmiany. Po pierwsze – dostęp urzędników do rejestru PESEL i rejestru mieszkańców. Po drugie – dostęp do baz danych z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli do informacji o tym, ile osób pod danym adresem jest zgłoszonych do opłaty śmieciowej. Po trzecie – w wyjątkowych przypadkach wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, prowadzony przez upoważnionego urzędnika.
Pierwotnie projekt dotyczył wyłącznie weryfikacji wniosków w programie Czyste Powietrze – żeby sprawdzać, czy liczba domowników podana we wniosku o dofinansowanie zgadza się z rzeczywistością (od niej zależy próg dochodu na osobę, a więc poziom dotacji). Ale mechanizm weryfikacyjny jest ten sam: zestawienie danych z deklaracji śmieciowej z innymi rejestrami.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych popiera nowelizację co do zasady, ale wskazuje, że projekt jest zbyt ogólny i nieprecyzyjny. UODO obawia się, że tak sformułowane przepisy stworzą ryzyko nadużyć – urzędnicy dostaną bardzo szeroki dostęp do wrażliwych danych bez wyraźnego określenia, w jakich konkretnie przypadkach mogą go wykorzystać.
Ile można dopłacić wstecznie – konkretne kwoty
Zaniżenie liczby domowników w deklaracji śmieciowej to nie jest wykroczenie, które „przedawnia się samo”. Gmina może naliczyć zaległości za 5 lat wstecz – tak jak przy każdej zaległości podatkowej, bo opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest traktowana jak podatek lokalny na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ile to realnie oznacza? Przyjmijmy przykład: właściciel domu jednorodzinnego zadeklarował 2 osoby, a mieszkają 4. Miesięcznie nie dopłaca różnicy w opłacie za 2 osoby. Przy różnych stawkach obowiązujących w Polsce:
|Miasto / region
|Stawka miesięcznie (od os.)
|Niedopłata za 2 osoby / miesiąc
|Niedopłata za 3 lata (36 mies.)
|Niedopłata za 5 lat (60 mies.)
|Średnia krajowa (2026)
|~45 zł
|90 zł
|3 240 zł
|5 400 zł
|Braniewo (najwyższe stawki)
|63 zł
|126 zł
|4 536 zł
|7 560 zł
|Opole (od 2026)
|38 zł
|76 zł
|2 736 zł
|4 560 zł
|Bielsko-Biała (od 2026)
|35 zł
|70 zł
|2 520 zł
|4 200 zł
|Grudziądz (od 2026)
|42 zł
|84 zł
|3 024 zł
|5 040 zł
Do zaległości gmina doliczy odsetki ustawowe za zwłokę – w 2026 roku wynoszą one 8 proc. rocznie. Przy 5-letniej zaległości rzędu 5 000 zł odsetki sięgną ok. 2 000 zł. Łączna należność: ponad 7 000 zł. Decyzja administracyjna w tej sprawie jest natychmiast wykonalna – gmina może skierować sprawę do egzekucji administracyjnej bez czekania na wyrok sądu.
Warszawa: 85 zł od gospodarstwa, od 1 kwietnia wyższe stawki
W Warszawie system naliczania opłat jest inny niż w większości polskich miast – opłata nie jest liczona od osoby, lecz od gospodarstwa domowego. To uchwała Rady m.st. Warszawy, wybrana jako metoda naliczania zgodnie z art. 6j ustawy o utrzymaniu czystości.
Od 1 kwietnia 2026 roku wróciły stawki sprzed czasowej obniżki, obowiązującej od października 2024 do marca 2026:
|Rodzaj zabudowy
|Stawka do 31.03.2026 (obniżona)
|Stawka od 01.04.2026 (powrót do normalnej)
|Wzrost
|Zabudowa wielolokalowa (bloki)
|60 zł / gosp.
|85 zł / gosp.
|+42%
|Zabudowa jednorodzinna
|91 zł / gosp.
|107 zł / gosp.
|+18%
|Jednorodzinna z kompostownikiem
|82 zł / gosp.
|98 zł / gosp.
|+20%
Powód podwyżki jest jasno uzasadniony przez ratusz: koszty odbioru odpadów wzrosły średnio o 40 proc. w stosunku do poprzednich lat. Miasto nie może „zarabiać” na opłatach śmieciowych – całość wpływów musi trafiać wyłącznie na pokrycie kosztów systemu. Przy wzroście kosztów powrót do wyższych stawek był nieuchronny.
Formalnie warszawiacy nie muszą składać nowych deklaracji w związku z powrotem stawek. Ale jeśli od ostatniej deklaracji zmieniła się liczba domowników – bo np. urodziło się dziecko, wyprowadził dorosły potomek albo zamieszkał nowy lokator – aktualizację deklaracji należy złożyć w ciągu 14 dni od zmiany stanu faktycznego, zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości. Niedopełnienie tego obowiązku to właśnie ten scenariusz, który gminy weryfikują przez liczniki wody.
Kto płaci za uczciwych – skala problemu w Polsce
Zaniżanie liczby domowników w deklaracjach śmieciowych to powszechna praktyka, której skala jest trudna do zmierzenia, ale jej skutki finansowe – widoczne gołym okiem. Gminy w całej Polsce systematycznie dopłacają do systemu odpadowego z własnych budżetów, bo wpływy z opłat nie pokrywają rosnących kosztów.
Małgorzata Izdebska ze Związku Miast Polskich powiedziała wprost w lutym 2026 roku, że do końca roku w wielu gminach stawki od osoby przekroczą 50 zł miesięcznie. Rekordowe 63 zł miesięcznie od osoby płacą już mieszkańcy Braniewa. Średnia krajowa zbliża się do 45 zł. Jeszcze w 2014 roku typowa stawka wynosiła 6-10 zł. W ciągu 12 lat opłata wzrosła 4-7-krotnie.
Mechanizm jest prosty: im więcej osób ucieka poza system deklarując mniej domowników niż faktycznie mieszka – tym wyższe stawki muszą płacić uczciwi. System jest samofinansujący, więc każdy brakujący płatnik to wyższy rachunek dla reszty.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź deklarację, zanim zrobi to urząd
Kontrola może przyjść z zewnątrz – ale można też zrobić porządek we własnym zakresie. Dobrowolna korekta deklaracji, zanim gmina wszczęła postępowanie, to lepszy scenariusz niż decyzja administracyjna z naliczeniem wstecznym i odsetkami.
Sprawdź swoją aktualną deklarację śmieciową. Kiedy składałeś ją po raz ostatni? Jeśli minęły więcej niż 2-3 lata i w tym czasie zmieniła się liczba domowników – np. urodziło się dziecko, wrócił dorosły potomek z zagranicy, zamieszkał partner – masz obowiązek aktualizacji. Termin: 14 dni od zmiany stanu faktycznego (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. 2024 poz. 399).
Porównaj swoje zużycie wody z liczbą zadeklarowanych osób. Jeśli Twoje roczne zużycie wody przekracza 40-50 m³ na każdą zadeklarowaną osobę, Twój adres może znaleźć się wśród tych, które gmina oznaczy do weryfikacji. Sprawdź faktury za wodę z ostatnich 12 miesięcy.
W Warszawie złóż korektę w urzędzie dzielnicy. Deklarację śmieciową można złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców właściwego urzędu dzielnicy, listem poleconym albo przez platformę ePUAP. Mieszkańcy bloków korektę zgłaszają przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową – to zarządca składa deklarację zbiorczą.
Jeśli gmina już wszczęła postępowanie – nie ignoruj wezwania. Milczenie nie zatrzymuje biegu postępowania. Urzędnik może wydać decyzję administracyjną określającą wysokość zaległej opłaty nawet bez Twojego udziału, jeśli nie stawisz się na wezwanie i nie złożysz wyjaśnień. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Skorzystaj z ulgi za kompostowanie, jeśli masz ogród. Właściciele domów jednorodzinnych z przydomowym kompostownikiem mogą ubiegać się o obniżkę stawki – w Warszawie wynosi ona 9 zł miesięcznie od stawki podstawowej. Wymaga zgłoszenia w deklaracji.
