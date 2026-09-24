Gminy wypuściły drony i sprawdzają mapy satelitarne. Tysiące Polaków dostanie wezwanie do zapłaty. Niektórzy nawet za 5 lat
Wakacje się skończyły, ale dla właścicieli domów właśnie zaczyna się okres, w którym niektóre gminy szczególnie łatwo mogą zauważyć, co przez wiosnę i lato pojawiło się na działkach. Nowy garaż, budynek gospodarczy, dobudowana część domu, zamknięty taras czy obiekt, którego wcześniej nie było na mapach, może zostać wychwycony bez wizyty urzędnika z miarką. Samorządy coraz częściej zestawiają deklaracje podatkowe z ewidencją gruntów i budynków, ortofotomapami, danymi geodezyjnymi i zdjęciami z kolejnych lat. Czasem korzystają również z dronów.
Po lecie łatwo zobaczyć, co zmieniło się na posesji
Potocznie mówi się o „mapach satelitarnych”, ale najbardziej szczegółowe materiały dostępne urzędom często wcale nie pochodzą z satelity. Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnia ortofotomapy wykonywane ze zdjęć lotniczych, a w niektórych miejscach także zdjęcia ukośne, modele 3D oraz dane wysokościowe. Najdokładniejsze materiały znajdujące się obecnie w państwowym zasobie pokazują teren z rozdzielczością nawet 3 cm na jeden piksel. Przy takim poziomie szczegółowości wolnostojący garaż czy dobudówka nie są trudne do zauważenia.
Nie ma jednej ogólnopolskiej akcji pod nazwą „kontrole po wakacjach”, w ramach której wszystkie gminy jednego dnia rozpoczynają fotografowanie posesji. Moment jest jednak charakterystyczny. Wiosna i lato to okres remontów, rozbudów oraz stawiania nowych obiektów. Jesienią można już porównywać obecny stan działki z wcześniejszymi danymi. To, co w poprzednim roku było pustym fragmentem podwórka, w kolejnych materiałach może być już garażem albo nowym budynkiem.
W 2026 roku takie porównania są znacznie prostsze niż jeszcze kilka lat temu. GUGiK stale uzupełnia zasób o kolejne naloty. Dla miast standardem są ortofotomapy o pikselu około 5 cm, dla wielu terenów pozamiejskich 10 cm, a niektóre lokalne opracowania mają jeszcze większą dokładność. Dostępne są także archiwalne zdjęcia, dlatego urzędnik może nie tylko zauważyć obiekt, ale również porównać kilka roczników i ustalić przybliżony moment, w którym pojawił się na działce.
Najpierw komputer, dopiero później kontroler
Zmienił się również sposób prowadzenia kontroli. Firmy doradcze zajmujące się podatkiem od nieruchomości wskazują, że w 2026 roku standardem staje się tak zwany screening danych przed kontrolą w terenie. Urząd najpierw zestawia informacje przekazane przez właściciela z ewidencją budynków, mapami, dokumentacją geodezyjną oraz aktualnymi i starszymi zdjęciami. Dopiero gdy pojawia się rozbieżność, podatnik może dostać wezwanie do wyjaśnienia sytuacji.
Nie zawsze będzie to od razu formalna kontrola podatkowa. Gmina może rozpocząć od czynności sprawdzających i zapytać, czym jest widoczny na zdjęciu obiekt, kiedy powstał, jaka jest jego powierzchnia i do czego jest używany. Jeżeli odpowiedzi potwierdzą, że w informacji podatkowej brakuje danych mających wpływ na wysokość podatku, sprawa może zakończyć się wydaniem nowej decyzji.
Urząd może cofnąć się nawet do 2021 roku
Hasło o „5 latach wstecz” jest prawdziwe, ale wymaga ważnego wyjaśnienia. W przypadku osób fizycznych zastosowanie ma między innymi art. 68 Ordynacji podatkowej. Co do zasady decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe musi zostać doręczona przed upływem 3 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli jednak właściciel nie złożył wymaganej informacji albo w złożonym dokumencie nie podał wszystkich danych potrzebnych do obliczenia podatku, termin może wydłużyć się do 5 lat.
W praktyce oznacza to, że w 2026 roku urząd może jeszcze zajmować się zobowiązaniem, które powstało w 2021 roku, jeżeli zachodzą przesłanki pozwalające zastosować pięcioletni termin. Nie działa to jednak tak, że każdy nowo wykryty garaż automatycznie powoduje wystawienie rachunku dokładnie za 5 pełnych lat. Najpierw trzeba ustalić, od kiedy obiekt rzeczywiście istniał i od kiedy podlegał opodatkowaniu.
|Co urząd ustali?
|Dlaczego to ma znaczenie?
|Kiedy obiekt został wybudowany
|Od tego zależy moment powstania obowiązku podatkowego
|Czy był wcześniej użytkowany
|Użytkowanie przed ukończeniem budowy również może mieć znaczenie
|Jaka jest powierzchnia użytkowa
|Podatek od budynku liczony jest od powierzchni
|Do czego obiekt jest wykorzystywany
|Od sposobu używania może zależeć stawka podatku
|Czy obiekt został podany w IN-1
|Brak wymaganych danych może wydłużyć termin ustalenia podatku do 5 lat
Garaż postawiony tego lata nie oznacza podatku za 5 lat
To ważne dla osób, które właśnie zakończyły letnią inwestycję. Jeżeli nowy budynek został wybudowany w 2026 roku, nie można naliczyć podatku za lata, kiedy jeszcze nie istniał. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje szczególną zasadę dla nowych budynków i budowli. Obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie obiektu przed jego ostatecznym wykończeniem.
Jeżeli więc ktoś postawił garaż w lipcu 2026 roku i zakończył jego budowę w tym samym roku, podatek od tego budynku zacznie być co do zasady naliczany od 1 stycznia 2027 roku. Osoba fizyczna powinna wówczas przekazać gminie informację IN-1 z odpowiednimi załącznikami. Inaczej wygląda sytuacja garażu stojącego od 2021 czy 2022 roku, którego właściciel nigdy nie wykazał. Właśnie w takich przypadkach mogą pojawić się rozliczenia dotyczące wcześniejszych lat.
Nie wszystko, co stoi na działce, automatycznie oznacza dodatkowy podatek
Zdjęcie lotnicze może rozpocząć wyjaśnianie sprawy, ale nie rozstrzyga samo w sobie, że właściciel ma zapłacić podatek. Podatkiem od nieruchomości objęte są między innymi grunty oraz budynki lub ich części. Budowle są natomiast opodatkowane podatkiem od nieruchomości zasadniczo wtedy, gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Dlatego nie można tworzyć prostej listy w rodzaju „wiata – podatek, basen – podatek, kostka – podatek”. Każdy obiekt trzeba zakwalifikować zgodnie z przepisami. Istotna jest jego konstrukcja, sposób związania z gruntem, przeznaczenie oraz wykorzystanie. Inaczej może zostać potraktowany typowy wolnostojący garaż będący budynkiem, inaczej lekka wiata, a jeszcze inaczej infrastruktura znajdująca się na nieruchomości przedsiębiorcy.
|Obiekt lub zmiana
|Czy może zainteresować urząd?
|Nowy garaż wolnostojący
|Tak, jeżeli spełnia definicję budynku i podlega podatkowi
|Dobudowana część domu
|Tak, może zmienić powierzchnię podlegającą opodatkowaniu
|Budynek gospodarczy
|Tak, choć trzeba sprawdzić ewentualne ustawowe zwolnienia
|Zabudowa istniejącej części budynku
|Może mieć znaczenie, jeśli zmienia powierzchnię użytkową lub charakter obiektu
|Wiata
|Nie można automatycznie przesądzić podatku tylko na podstawie zdjęcia
|Prywatny basen
|Sam fakt istnienia basenu nie oznacza automatycznie podatku jak od budynku
|Obiekt związany z działalnością gospodarczą
|Zakres opodatkowania może być znacznie szerszy
Informacja IN-1 to dokument, który warto teraz sprawdzić
Osoby fizyczne rozliczają podatek od nieruchomości na podstawie informacji IN-1. To gmina oblicza należność i przysyła właścicielowi decyzję. Jeżeli sytuacja nieruchomości się zmienia, właściciel ma obowiązek przekazać odpowiednie informacje do urzędu. W przypadku nowo wybudowanego budynku obowiązek podatkowy pojawia się z początkiem następnego roku, dlatego po zakończeniu budowy w 2026 roku informację należy złożyć w terminie wynikającym z powstania obowiązku od 1 stycznia 2027 roku.
Najprostszy domowy audyt polega na zestawieniu tego, co rzeczywiście znajduje się na działce, z ostatnią informacją złożoną do gminy i decyzją podatkową. Jeżeli decyzja mówi na przykład o domu o powierzchni 140 m2 i jednym budynku gospodarczym, a od kilku lat stoi jeszcze drugi garaż, właściciel powinien ustalić, dlaczego nie został on uwzględniony i czy zgodnie z prawem powinien znajdować się w informacji podatkowej.
Możesz zobaczyć niemal to samo, co urzędnik
Dużą część weryfikacji można przeprowadzić bez wychodzenia z domu. W państwowym Geoportalu dostępne są ortofotomapy oraz dane ewidencyjne. Po wyszukaniu swojej nieruchomości można porównać zdjęcie działki z warstwą przedstawiającą budynki. Dostęp do części danych historycznych pozwala również zobaczyć, jak teren wyglądał wcześniej.
Trzeba jednak pamiętać, że brak obrysu na jednej mapie nie przesądza jeszcze, że właściciel popełnił błąd podatkowy, podobnie jak obecność obiektu na zdjęciu nie przesądza jego kwalifikacji. Mapy są przede wszystkim sygnałem. Jeżeli widać wyraźną różnicę, warto sprawdzić dokumentację budynku, wcześniejsze decyzje podatkowe i formularze składane w urzędzie.
RPO interweniował w sprawie decyzji wydawanych niemal po 5 latach
Problem nie jest teoretyczny. W maju 2025 roku Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Finansów po skargach dotyczących sytuacji, w których gminy wydawały decyzje dotyczące podatku od nieruchomości po bardzo długim czasie – niekiedy niemal 5 lat od zdarzenia. RPO zwracał uwagę, że dla obywatela może to oznaczać konieczność jednorazowego zapłacenia dużej kwoty.
To ważne także z innego powodu. Osoba fizyczna otrzymująca decyzję ustalającą podatek za wcześniejszy okres nie znajduje się dokładnie w takiej samej sytuacji jak firma, która sama obliczała podatek w deklaracji DN-1 i zaniżała bieżące wpłaty. U osoby fizycznej zobowiązanie powstaje przez doręczenie decyzji ustalającej. Dlatego nie należy automatycznie dopisywać do każdego przypadku kilku lat odsetek liczonych tak, jakby właściciel od początku znał kwotę, której gmina wcześniej mu nie ustaliła.
W Warszawie na zdjęciu widać naprawdę dużo
Warszawa należy do miejsc, dla których dostępne są bardzo szczegółowe dane. Dla stolicy wykonano ortofotomapy o terenowym rozmiarze piksela około 5 cm. Oznacza to, że obiekt o wymiarach kilku metrów zajmuje na zdjęciu ogromną liczbę pikseli. Wolnostojący garaż, rozbudowa domu czy nowa część budynku nie są więc detalami, które można łatwo przeoczyć.
Warszawskie stawki podatku od nieruchomości na 2026 rok wynoszą między innymi 1,25 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oraz 12 zł za 1 m2 w przypadku budynków pozostałych. Dla budynków związanych z działalnością gospodarczą stawka jest znacznie wyższa i wynosi 35,53 zł za 1 m2.
|Przykład w Warszawie w 2026 roku
|Roczny podatek przy wskazanej stawce
|30 m2 budynku mieszkalnego
|37,50 zł
|30 m2 budynku pozostałego, np. garażu spełniającego warunki tej kategorii
|360 zł
|30 m2 zajęte na działalność gospodarczą
|1065,90 zł
Jeżeli przykładowy garaż o powierzchni 30 m2 powinien być opodatkowany jako budynek pozostały i został pominięty przez kilka lat, kwota zaczyna być zauważalna. Nie oznacza to jednak, że wystarczy pomnożyć tegoroczne 360 zł przez 5. Stawki podatku zmieniają się co roku, dlatego każdy wcześniejszy rok trzeba obliczyć według stawki obowiązującej właśnie wtedy.
Nielegalna budowa i podatek to dwa różne problemy
Właściciele czasem zakładają, że skoro garaż albo budynek nie został formalnie zalegalizowany, gmina nie może pobierać od niego podatku. To błędne założenie. Prawo budowlane i podatek od nieruchomości to dwa odrębne porządki. Samowola budowlana może powodować problemy z nadzorem budowlanym, ale nie daje automatycznego zwolnienia z obowiązków podatkowych.
Podobnie w drugą stronę – wykazanie obiektu w podatku od nieruchomości nie legalizuje go na gruncie prawa budowlanego. Można więc mieć jednocześnie prawidłowo opodatkowany obiekt i problem z jego formalnym statusem budowlanym. To kolejny powód, żeby przed złożeniem korekty sprawdzić nie tylko dokumentację podatkową, ale również dokumenty dotyczące samego obiektu.
Co zrobić, zanim przyjdzie wezwanie?
Najpierw warto wyjąć ostatnią decyzję dotyczącą podatku od nieruchomości i sprawdzić, jakie budynki oraz powierzchnie zostały w niej uwzględnione. Następnie trzeba porównać je z rzeczywistym stanem działki. Szczególną uwagę powinny zwrócić garaże, budynki gospodarcze, dobudówki i inne obiekty powstałe w poprzednich latach. Jeżeli coś zostało postawione dopiero latem 2026 roku, należy ustalić obowiązki na 2027 rok, a nie zakładać, że urząd natychmiast może naliczyć 5 lat zaległości.
Jeśli rozbieżność rzeczywiście istnieje, można skontaktować się z wydziałem podatków lokalnych właściwego urzędu i ustalić sposób jej poprawienia. Przy większych kwotach, działalności gospodarczej albo obiekcie, którego kwalifikacja jest niejasna, rozsądne może być wcześniejsze skonsultowanie sprawy ze specjalistą. Nie warto natomiast ignorować pisma z urzędu. Brak odpowiedzi nie powoduje, że zdjęcie z ortofotomapy zniknie, a organ może prowadzić postępowanie na podstawie danych, które już posiada.
Największe ryzyko dotyczy nie tego, co powstało w te wakacje
Paradoksalnie osoba, która postawiła nowy garaż w lipcu i przygotuje się do zgłoszenia go na początku 2027 roku, nie musi znajdować się w najtrudniejszej sytuacji. Znacznie większym problemem może być obiekt istniejący od kilku lat, który nigdy nie pojawił się w informacji podatkowej. To właśnie wtedy pięcioletni termin z Ordynacji podatkowej zaczyna mieć realne znaczenie.
Jesienna aktualizacja zdjęć i porównywanie stanu działek po sezonie budowlanym powodują, że różnice stają się coraz łatwiejsze do wykrycia. Urząd nie musi już zaczynać od wizyty na posesji. Może najpierw zobaczyć zmianę na ekranie, sprawdzić dokumenty i dopiero potem wysłać właścicielowi wezwanie. Dlatego najlepszym momentem na sprawdzenie własnych danych jest chwila przed takim pismem, a nie dzień po jego odebraniu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.