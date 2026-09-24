Urząd skarbowy może skontrolować osoby, które wysłały taki przelew. Wystarczy nawet mała kwota i sprawa trafi pod lupę
Według opisywanego w polskich mediach przypadku prozaiczna operacja zwróciła uwagę systemów bankowych, pojawiły się pytania o jej rzeczywisty cel i pochodzenie pieniędzy, a sprawa zakończyła się koniecznością przedstawiania dokumentów potwierdzających legalność transakcji. Nie wiadomo, jak naprawdę było, jednak mechanizm, który stoi za takimi sytuacjami, jest jednak jak najbardziej realny i wynika wprost z polskich przepisów. Każdy przelew należy sprawdzić, a jedną z najbardziej niedocenianych i niedopilnowanych spraw jest tytuł transakcji.
15 tys. euro nie jest magiczną granicą bezpieczeństwa
Nie istnieje kwota, poniżej której podejrzany przelew staje się dla banku „niewidzialny”. W ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy rzeczywiście pojawia się równowartość 15 tys. euro, ale nie jest to granica, od której bank dopiero zaczyna interesować się transakcjami. To jeden z progów dotyczących raportowania określonych transakcji ponadprogowych. Jeżeli jednak okoliczności wzbudzają podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, przepisy nakazują reagować niezależnie od tego, czy chodzi o 100 tys., 10 tys. czy znacznie mniejszą sumę.
W internecie od lat powtarzana jest zasada, według której „bank zgłasza każdy przelew powyżej 15 tys. euro”. To bardzo duże uproszczenie. Ustawa z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, w tym banki, kilka różnych obowiązków. Jednym z nich jest przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o określonych transakcjach ponadprogowych przekraczających równowartość 15 tys. euro. Osobną kategorią są jednak transakcje i okoliczności podejrzane.
Art. 74 ustawy AML stanowi, że instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W tym przepisie nie ma minimalnej kwoty. Jeszcze dalej idzie art. 86, dotyczący sytuacji, gdy instytucja poweźmie uzasadnione podejrzenie, że konkretna transakcja albo określone środki mogą mieć taki związek. Wtedy możliwe jest również faktyczne zatrzymanie operacji i uruchomienie dalszej procedury.
|Sytuacja
|Co oznaczają przepisy?
|Określona transakcja ponad równowartość 15 tys. euro
|Może podlegać ustawowemu raportowaniu do GIIF jako transakcja ponadprogowa
|Transakcja wzbudza podejrzenie
|Może zostać zgłoszona niezależnie od jej wartości
|Bank ma uzasadnione podejrzenie związku z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu
|Może zostać uruchomiona procedura wstrzymania transakcji lub blokady rachunku
|Transakcja jest mała
|Sama mała wartość nie wyłącza procedur AML
50 tys. zł może być poniżej progu, a mimo to wzbudzić zainteresowanie
To właśnie dlatego przykład przelewu na 50 tys. zł jest interesujący. Taka kwota może być niższa od równowartości 15 tys. euro, a więc nie należy automatycznie wrzucać jej do worka z transakcjami raportowanymi wyłącznie z powodu przekroczenia tego progu. Jeżeli jednak operacja nie pasuje do profilu klienta, jej cel jest niejasny, pojawia się nietypowy odbiorca, seria powiązanych płatności albo inne elementy wymagające wyjaśnienia, bank może analizować ją niezależnie od progu 15 tys. euro.
W praktyce bank zna znacznie więcej niż sam tytuł. Widzi historię rachunku, częstotliwość i wartość operacji, nadawców i odbiorców, kierunki przepływu pieniędzy oraz informacje, które posiada o swoim kliencie. Dlatego nie należy tworzyć mitu, że wpisanie dwóch konkretnych słów automatycznie powoduje wysłanie kontroli skarbowej. Tytuł może być jednym z elementów całej układanki, ale nie istnieje opublikowana przez Ministerstwo Finansów lista słów, po których urząd automatycznie rozpoczyna kontrolę.
Banki mają obowiązek analizować to, co dzieje się na rachunku
Ustawa AML nakazuje instytucjom obowiązanym rozpoznawać i oceniać ryzyko związane z klientami i wykonywanymi przez nich operacjami. Bank ma znać charakter relacji z klientem oraz prowadzić bieżącą analizę transakcji. Ministerstwo Finansów w oficjalnych materiałach opisuje przykłady, w których instytucja finansowa pyta klienta między innymi o źródło pieniędzy, rzeczywisty cel wykonywanych transferów oraz dokumenty uzasadniające operacje.
Jeżeli przedsiębiorca prowadzący lokalną działalność zaczyna nagle otrzymywać dużą liczbę międzynarodowych płatności, rachunek używany dotychczas wyłącznie do codziennych wydatków zaczyna obracać bardzo dużymi sumami albo charakter operacji nie pasuje do informacji posiadanych przez bank, może pojawić się prośba o wyjaśnienia. Klient może zostać poproszony o fakturę, umowę albo inny dokument pokazujący, skąd pieniądze pochodzą i dlaczego zostały przelane.
„Za koncert” nie jest zakazanym tytułem przelewu. Lepiej jednak opisać to inaczej
To trzeba podkreślić bardzo wyraźnie. W polskim prawie nie ma zakazu wpisywania w tytule przelewu „za koncert”, „za samochód”, „zwrot”, „od mamy” czy „za usługę”. Nie ma również przepisu mówiącego, że ogólny tytuł automatycznie oznacza kontrolę. Jeżeli rzeczywiście kupiliśmy usługę organizacji koncertu, opis „za koncert” nie staje się nagle nielegalny.
Problem polega na czymś innym. Przy większych rozliczeniach biznesowych znacznie rozsądniejszy jest tytuł, który można łatwo połączyć z dokumentacją, na przykład „faktura FV 125/09/2026 – organizacja koncertu” albo „zaliczka zgodnie z umową z 15.09.2026”. W razie jakichkolwiek pytań od razu wiadomo, czego dotyczy płatność. Dwa lata później również księgowy, właściciel firmy czy kontrolujący nie muszą zastanawiać się, czego właściwie dotyczyła tajemnicza kwota.
|Zamiast
|Dokładniejszy opis może brzmieć
|„Za koncert”
|„FV 125/09/2026 – organizacja koncertu”
|„Usługi”
|„FV 88/2026 – usługi graficzne sierpień 2026”
|„Zwrot”
|„Zwrot kosztu biletu – Warszawa 12.09.2026”
|„Samochód”
|„Zapłata za samochód zgodnie z umową z 20.09.2026”
|„Pożyczka”
|„Pożyczka zgodnie z umową z 23.09.2026”
|„Darowizna”
|„Darowizna pieniężna od matki dla syna”
Tytuł nie zastępuje oczywiście umowy, faktury ani obowiązków podatkowych. Jego zadaniem jest przede wszystkim prawidłowe opisanie tego, co rzeczywiście się wydarzyło. Wpisanie „zwrot kosztów” nie sprawi, że przychód przestanie być przychodem, jeśli w rzeczywistości była to zapłata za usługę. Tak samo napisanie „darowizna” nie tworzy darowizny, jeśli przelew był faktycznie wynagrodzeniem za wykonaną pracę.
Nawet kilka przelewów poniżej limitu może wyglądać gorzej niż jeden duży
Jeszcze gorszym pomysłem może być celowe dzielenie płatności po to, aby znaleźć się poniżej znanego z internetu progu. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zwracał uwagę, że podział operacji na mniejsze części sam może stać się elementem oceny ryzyka. Jako przykład w oficjalnych wyjaśnieniach wskazywano sytuację, w której płatność zostaje rozbita tak, aby jedna część wynosiła 14 999 euro, a reszta została zapłacona osobno.
Jeżeli więc ktoś ma legalnie zapłacić 80 tys. zł wynikające z jednej faktury, sztuczne wysyłanie kilku mniejszych przelewów tylko dlatego, że przeczytał o granicy 15 tys. euro, może być dokładnie odwrotnością zamierzonego efektu. System AML uwzględnia również operacje, które wydają się ze sobą powiązane. Próg nie powinien być traktowany jak instrukcja pozwalająca bezpiecznie „schować się” przed systemem.
Skala monitoringu jest ogromna. W 2025 roku liczba zgłoszeń mocno wzrosła
Najnowsze pełne dane Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pokazują, że nie jest to marginalny system uruchamiany kilka razy w roku. W 2025 roku instytucje obowiązane przekazały do GIIF 10 111 zawiadomień na podstawie art. 74 ustawy AML, czyli dotyczących okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Rok wcześniej takich zgłoszeń było 7010. Wzrost był więc bardzo duży.
Po analizach GIIF kieruje część spraw dalej do prokuratury albo innych uprawnionych instytucji. W 2025 roku przekazano łącznie 822 zawiadomienia i powiadomienia główne oraz uzupełniające. Jednocześnie liczba faktycznych blokad rachunków wzrosła do 1170, wobec 1054 rok wcześniej. Wstrzymano również 124 transakcje.
|Działania GIIF w 2025 roku
|Skala
|Zawiadomienia instytucji obowiązanych na podstawie art. 74
|10 111
|Blokady rachunków
|1170
|Wstrzymane transakcje
|124
|Łączna wartość środków objętych blokadami rachunków
|266,58 mln zł
|Wartość wstrzymanych transakcji
|12,09 mln zł
Dane te nie oznaczają oczywiście, że wszystkie osoby objęte analizą zrobiły coś nielegalnego. Zadaniem systemu jest wychwytywanie operacji wymagających sprawdzenia. Dopiero analiza informacji i ewentualne dalsze postępowanie mają odpowiedzieć na pytanie, czy za nietypowym przepływem pieniędzy rzeczywiście stoi przestępstwo.
Przelew może zostać rzeczywiście zatrzymany
Przepisy nie ograniczają się do zbierania informacji po fakcie. Jeżeli bank jako instytucja obowiązana poweźmie uzasadnione podejrzenie, że dana transakcja albo pieniądze mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, art. 86 ustawy przewiduje specjalną procedurę. Po przesłaniu zawiadomienia i potwierdzeniu go przez GIIF transakcja może nie zostać wykonana przez maksymalnie 24 godziny, podczas których Generalny Inspektor analizuje sytuację.
Jeżeli podejrzenia się utrzymują, GIIF może zażądać wstrzymania transakcji albo blokady rachunku na okres do 96 godzin liczony zgodnie z ustawą. Następnie do sprawy może wejść prokurator, który w warunkach określonych prawem może zastosować znacznie dłuższą blokadę. Mówimy więc o zupełnie innej sytuacji niż zwykłe opóźnienie przelewu z przyczyn technicznych.
GIIF i urząd skarbowy to nie to samo
W medialnych opisach często wygląda to tak: bank zauważa przelew, po czym „wysyła go do skarbówki”. W rzeczywistości system jest bardziej złożony. W sprawach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy kluczową rolę pełni Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Banki oraz inne instytucje obowiązane przekazują informacje właśnie do GIIF na zasadach wynikających z ustawy AML.
Jeżeli analiza ujawni podejrzenie innego przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, informacje mogą następnie trafić do właściwych organów, w tym Krajowej Administracji Skarbowej. GIIF współpracuje między innymi z Szefem KAS, urzędami celno-skarbowymi, prokuraturą, Policją, ABW i innymi uprawnionymi instytucjami. Nie oznacza to więc, że każdy przelew zgłoszony do GIIF automatycznie powoduje wszczęcie kontroli podatkowej.
Skarbówka również może uzyskać informacje z banku
Organy Krajowej Administracji Skarbowej mają ustawowe możliwości pozyskiwania z banków informacji w prowadzonych sprawach. Nie należy jednak przedstawiać tego tak, jakby dowolny urzędnik mógł bez powodu wpisać nazwisko każdego Polaka i swobodnie przeglądać jego konto. Dostęp do informacji odbywa się w ramach określonych prawem postępowań i czynności oraz na podstawie uprawnień przyznanych organom KAS.
Jeżeli fiskus sprawdza konkretną osobę lub transakcję, historia rachunku potrafi być niezwykle istotnym materiałem. Przelewy mogą wskazywać na nieujawnione przychody, sprzedaż wykonywaną poza działalnością, faktyczne rozliczenia między przedsiębiorcami, pożyczki czy darowizny. I właśnie wtedy niewiele mówiący albo sprzeczny z dokumentami tytuł może stworzyć dodatkowe pytania.
„Od mamy” może być ważniejsze podatkowo niż „za koncert”
Szczególną uwagę warto zachować przy przelewach rodzinnych. Nie dlatego, że bank zakazuje przekazywania pieniędzy między rodzicami i dziećmi, ale dlatego, że duży rodzinny przelew może być w świetle prawa darowizną. W najbliższej rodzinie można korzystać z pełnego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, ale po przekroczeniu ustawowego limitu trzeba spełnić określone warunki.
W 2026 roku kwota wolna dla I grupy podatkowej wynosi 36 120 zł od jednej osoby, przy czym uwzględnia się łączną wartość nabyć od tej samej osoby w ustawowym okresie 5 lat. W przypadku tak zwanej grupy zerowej – między innymi rodziców, dzieci, małżonków, rodzeństwa, dziadków i wnuków – możliwe jest pełne zwolnienie nawet powyżej tej kwoty. Przy darowiźnie pieniężnej trzeba jednak co do zasady zgłosić ją na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy i posiadać wymagany dowód przekazania pieniędzy na rachunek lub przekazem pocztowym.
Jeżeli ojciec przelał synowi 100 tys. zł na mieszkanie, nie należy więc pisać fikcyjnie „zwrot za zakupy”, aby przelew wyglądał mniej interesująco. Jeżeli to rzeczywiście darowizna, znacznie rozsądniej jest opisać ją zgodnie z prawdą i dopełnić formalności podatkowych. Prawidłowy tytuł może później wręcz pomagać w udokumentowaniu charakteru operacji.
Żart w tytule przelewu może przestać być zabawny poza telefonem
Przelewy na kilka złotych z żartobliwymi opisami są popularne szczególnie wśród znajomych. Problem w tym, że opis operacji pozostaje w systemie bankowym, a bank nie wie, czy użytkownik żartuje. Nie istnieje wprawdzie publiczna lista „zakazanych słów”, po których rachunek jest automatycznie blokowany, ale wpisy sugerujące przestępstwo, nielegalny handel, łapówkę czy inne zabronione działanie mogą w określonym kontekście spowodować dodatkową analizę.
Nie oznacza to, że kilka złotych z głupim dowcipem automatycznie ściągnie kontrolerów do mieszkania. Twierdzenie takie byłoby mocno przesadzone. Prawdziwa jest natomiast druga część tej historii: ustawa nie przewiduje minimalnej wartości dla transakcji podejrzanej. Jeśli okoliczności rzeczywiście uzasadniają podejrzenie, mała kwota sama w sobie nie chroni operacji przed zainteresowaniem banku.
Bank nie ma jednego algorytmu pod tytułem „podejrzane słowa”
Banki nie publikują szczegółowych reguł swoich systemów bezpieczeństwa i byłoby nierozsądne oczekiwać, że dokładnie powiedzą klientom, jakie wzorce powodują alarm. Mechanizmy muszą analizować transakcje w kontekście ryzyka. Znaczenie może mieć nie tylko kwota i tytuł, lecz także częstotliwość operacji, ich powiązanie, odbiorcy, kraje, sposób korzystania z rachunku i zgodność przepływów z wiedzą banku o kliencie.
Dlatego osoba otrzymująca co miesiąc wynagrodzenie w wysokości 8 tys. zł i robiąca jednorazowo przelew 20 tys. zł za samochód znajduje się w innej sytuacji niż rachunek, na którym bez widocznego związku z dotychczasową aktywnością zaczynają pojawiać się setki wpłat od obcych osób. Sama liczba na ekranie nie odpowiada na pytanie, czy transakcja jest podejrzana.
Co wpisywać w tytule? Najprostsza zasada: prawdę
Nie trzeba tworzyć kilkuzdaniowych opisów każdego przelewu za pizzę. Przy zwykłych rozliczeniach między znajomymi wystarczy normalny i zgodny z rzeczywistością opis. Przy większych kwotach, rozliczeniach firmowych, darowiznach, pożyczkach, zakupie samochodu czy innych ważniejszych operacjach warto jednak używać tytułu, który jednoznacznie wiąże płatność z dokumentem lub zdarzeniem.
Jeżeli istnieje faktura, warto podać jej numer. Jeżeli płatność wynika z umowy, można wskazać jej datę. Jeżeli jest to darowizna, należy ją tak nazwać. Jeżeli oddajemy komuś dokładnie pieniądze za wspólny wyjazd, można napisać „zwrot kosztów noclegu”. Najgorszą strategią jest wymyślanie fałszywego tytułu tylko po to, żeby przelew wyglądał niewinnie, ponieważ później opis może zostać zestawiony z fakturami, zeznaniami podatkowymi, umowami i wyjaśnieniami stron.
Mała kwota nie daje immunitetu, ale też nie oznacza automatycznej kontroli
Wniosek jest więc mniej sensacyjny niż hasło mówiące, że „skarbówka kontroluje każdy podejrzanie opisany przelew”, ale dla właścicieli rachunków znacznie ważniejszy. Nie istnieje bezpieczna kwota, poniżej której przepisy AML przestają działać. Jednocześnie nie istnieje zasada, według której każde 5, 50 czy 500 zł z dziwnym tytułem automatycznie trafia na biurko urzędnika skarbowego.
Bank analizuje operacje, a jeśli powstaną ustawowe przesłanki, może przekazać informację do GIIF. GIIF może zbadać sprawę i w określonych przypadkach przekazać ją dalej, również organom KAS lub prokuraturze. Przy poważniejszym podejrzeniu przelew może zostać wstrzymany, a rachunek zablokowany. Najprostszy sposób, aby nie tworzyć sobie niepotrzebnych problemów, jest banalny: tytuł przelewu powinien odpowiadać temu, czym transakcja naprawdę jest, a przy większych kwotach powinien dać się łatwo połączyć z umową, fakturą albo innym dokumentem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.