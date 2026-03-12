Groźnie wyglądające zderzenie na S7 pod Warszawą. Auto wjechało w pojazd służb drogowych, duże utrudnienia

12 marca 2026 14:27 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Jak informuje nas reporter Warszawy w Pigułce Michał, na trasie S7 w miejscowości Janki doszło do groźnie wyglądającej kolizji z udziałem samochodu osobowego i pojazdu służb drogowych. Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia dla kierowców jadących w kierunku Radomia.

Fot. Warszawa w Pigułce

Auto zderzyło się z samochodem służb drogowych

Do zdarzenia doszło około godziny 11:00. Jak wynika ze zgłoszenia przekazanego służbom, kierowca samochodu marki Audi wjeżdżał z pasa rozbiegowego na trasę S7.

Za kierownicą siedział 68-letni mężczyzna. W trakcie włączania się do ruchu doszło do zderzenia z pojazdem służb drogowych, który prowadził prace na trasie.

Służby podkreślają, że miejsce robót było prawidłowo oznaczone. Oznakowanie miało być ustawione zgodnie z obowiązującą dokumentacją i zasadami zabezpieczania prac drogowych.

Sprawa trafi do sądu

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Kolizja wyglądała groźnie, jednak zakończyła się jedynie uszkodzeniami pojazdów.

Kierujący Audi nie przyznał się do winy za spowodowanie zdarzenia. W związku z tym sprawa zostanie skierowana do sądu, który rozstrzygnie okoliczności kolizji.

Duże utrudnienia w kierunku Radomia

Na miejscu pracują służby. W rejonie zdarzenia tworzą się spore korki. Kierowcy jadący trasą S7 w stronę Radomia muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i wydłużonym czasem przejazdu.

Służby apelują o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie prac drogowych. Szczególnie w miejscach, gdzie pojazdy włączają się do ruchu z pasów rozbiegowych.

