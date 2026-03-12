Groźnie wyglądające zderzenie na S7 pod Warszawą. Auto wjechało w pojazd służb drogowych, duże utrudnienia
Jak informuje nas reporter Warszawy w Pigułce Michał, na trasie S7 w miejscowości Janki doszło do groźnie wyglądającej kolizji z udziałem samochodu osobowego i pojazdu służb drogowych. Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia dla kierowców jadących w kierunku Radomia.
Auto zderzyło się z samochodem służb drogowych
Do zdarzenia doszło około godziny 11:00. Jak wynika ze zgłoszenia przekazanego służbom, kierowca samochodu marki Audi wjeżdżał z pasa rozbiegowego na trasę S7.
Za kierownicą siedział 68-letni mężczyzna. W trakcie włączania się do ruchu doszło do zderzenia z pojazdem służb drogowych, który prowadził prace na trasie.
Służby podkreślają, że miejsce robót było prawidłowo oznaczone. Oznakowanie miało być ustawione zgodnie z obowiązującą dokumentacją i zasadami zabezpieczania prac drogowych.
Sprawa trafi do sądu
Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Kolizja wyglądała groźnie, jednak zakończyła się jedynie uszkodzeniami pojazdów.
Kierujący Audi nie przyznał się do winy za spowodowanie zdarzenia. W związku z tym sprawa zostanie skierowana do sądu, który rozstrzygnie okoliczności kolizji.
Duże utrudnienia w kierunku Radomia
Na miejscu pracują służby. W rejonie zdarzenia tworzą się spore korki. Kierowcy jadący trasą S7 w stronę Radomia muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i wydłużonym czasem przejazdu.
Służby apelują o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie prac drogowych. Szczególnie w miejscach, gdzie pojazdy włączają się do ruchu z pasów rozbiegowych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.