Groźny wypadek na Mazowszu. Dwie osoby w szpitalu, trasa całkowicie zablokowana
Przed godziną 7:00 na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Cekanowo doszło do poważnego zdarzenia drogowego. W wypadku uczestniczyły trzy pojazdy. Dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.
Ciężarówka uderzyła w tył samochodu osobowego
Policjanci, którzy pracują na miejscu zdarzenia, wstępnie ustalili przebieg wypadku. 35-letni kierowca ciężarowego Mercedesa najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od pojazdu jadącego przed nim. Ciężarówka uderzyła w tył Opla, którym kierowała 34-letnia kobieta. Siła uderzenia była na tyle duża, że Opel przemieścił się i zderzył z kolejnym samochodem. Auto prowadzone przez 34-latkę uderzyło w Hondę, którą kierował 67-letni mężczyzna jadący z przeciwnego kierunku.
Dwie osoby trafiły do szpitala
W wyniku zdarzenia obrażeń doznały kierująca Oplem oraz jej pasażerka. Obie kobiety zostały przetransportowane do szpitala. Policja sprawdziła stan trzeźwości wszystkich uczestników zdarzenia. Badanie wykazało, że kierowcy byli trzeźwi.
Droga całkowicie zablokowana
Droga krajowa nr 62 w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Na czas działań służb wyznaczono objazdy. Kierowcy kierowani są przez miejscowości Gulczewo oraz Mirosław. Utrudnienia mogą potrwać do około godziny 10:00. Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.
