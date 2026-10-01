Groźny wypadek na Mazowszu. Lądował śmigłowiec LPR
Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w środę około godz. 11.30 na drodze krajowej nr 62, na wyjeździe z Płocka w kierunku Słupna. Zderzyły się tam samochód osobowy i motocykl. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a ze względu na obrażenia kierującego jednośladem konieczne było również lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 56-letni kierujący Volkswagenem, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa 67-letniemu motocykliście jadącemu z przeciwnego kierunku. Doszło do zderzenia, w wyniku którego kierujący motocyklem odniósł obrażenia.
Poszkodowany 67-latek został przetransportowany do szpitala. Na miejscu przez dłuższy czas pracują policjanci oraz pozostałe służby, które wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.
Utrudnienia na DK62. Ruch odbywa się wahadłowo
Kierowcy jadący trasą pomiędzy Płockiem a Słupnem muszą liczyć się z utrudnieniami. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo, co może powodować spowolnienia i tworzenie się korków na wyjeździe z miasta.
Według informacji przekazanych przez służby utrudnienia mogą potrwać do około godz. 14. Kierowcy powinni zachować ostrożność i stosować się do poleceń osób kierujących ruchem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.