Groźny wypadek na Mazowszu. Lądował śmigłowiec LPR

1 października 2026 13:11 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze | Brak komentarzy

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w środę około godz. 11.30 na drodze krajowej nr 62, na wyjeździe z Płocka w kierunku Słupna. Zderzyły się tam samochód osobowy i motocykl. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, a ze względu na obrażenia kierującego jednośladem konieczne było również lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Fot. Policja w Płocku.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 56-letni kierujący Volkswagenem, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa 67-letniemu motocykliście jadącemu z przeciwnego kierunku. Doszło do zderzenia, w wyniku którego kierujący motocyklem odniósł obrażenia.

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Poszkodowany 67-latek został przetransportowany do szpitala. Na miejscu przez dłuższy czas pracują policjanci oraz pozostałe służby, które wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.

Fot. Policja w Płocku.

Utrudnienia na DK62. Ruch odbywa się wahadłowo

Kierowcy jadący trasą pomiędzy Płockiem a Słupnem muszą liczyć się z utrudnieniami. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo, co może powodować spowolnienia i tworzenie się korków na wyjeździe z miasta.

Według informacji przekazanych przez służby utrudnienia mogą potrwać do około godz. 14. Kierowcy powinni zachować ostrożność i stosować się do poleceń osób kierujących ruchem.

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