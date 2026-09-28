Ostrzelał pociąg Kolei Mazowieckich. Policjanci znaleźli i zatrzymali podejrzanego. Wiadomo kim jest i czy się przyznał
Jest ciąg dalszy sprawy ostrzelania pociągu relacji Warszawa-Skierniewice w rejonie Suchej Żyrardowskiej. Żyrardowscy kryminalni zatrzymali 19-letniego mieszkańca powiatu żyrardowskiego, którego podejrzewają o uszkodzenie składu. Według ustaleń policji mężczyzna miał strzelać w kierunku pociągu z broni gazowej. Straty oszacowano na około 200 tys. zł.
Pociąg został ostrzelany wieczorem. Uszkodzono 9 szyb i elementy wagonów
Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego funkcjonariusze zabezpieczyli pistolet, z którego – jak ustalili – miały paść strzały w kierunku przejeżdżającego składu. 19-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia o charakterze chuligańskim i przyznał się do popełnienia czynu. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego policyjnego dozoru.
O sprawie pisaliśmy 23 września. Do zdarzenia doszło 19 września około godziny 21:30 w rejonie miejscowości Sucha Żyrardowska. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie otrzymał wtedy zgłoszenie od funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei dotyczące uszkodzenia pociągu kursującego na trasie Warszawa-Skierniewice. Na miejsce skierowano policjantów, którzy rozpoczęli oględziny składu i zabezpieczanie materiału dowodowego.
Uszkodzenia były rozległe. Funkcjonariusze stwierdzili 8 uszkodzonych szyb zewnętrznych oraz przednią szybę pociągu. Na elementach wagonów znajdowały się również wgniecenia. Policja ustaliła, że zniszczenia powstały w wyniku użycia broni gazowej. Wstępnie przewoźnik oszacował straty na około 200 tys. zł.
Policjanci zabezpieczyli monitoring. Po kilku dniach mieli już podejrzanego
Od momentu zgłoszenia sprawą zajmowali się policjanci pionu kryminalnego. Podczas oględzin zabezpieczono między innymi nagrania z monitoringu, a następnie analizowano zgromadzony materiał i sprawdzano informacje mogące mieć związek ze zdarzeniem. Jak przekazuje Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie, prowadzone czynności operacyjne i procesowe pozwoliły wytypować osobę podejrzewaną o uszkodzenie pociągu.
Przełom nastąpił 25 września, czyli 6 dni po zdarzeniu. Kryminalni zatrzymali 19-letniego mieszkańca powiatu żyrardowskiego. Funkcjonariusze przeszukali również jego mieszkanie. Znaleźli tam i zabezpieczyli pistolet, który według policyjnych ustaleń miał zostać wykorzystany podczas strzelania do pociągu.
19-latek przyznał się. Usłyszał zarzut zniszczenia mienia o charakterze chuligańskim
Zatrzymany został przewieziony do komendy, gdzie przeprowadzono z nim dalsze czynności procesowe. Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie mu zarzutu zniszczenia mienia o charakterze chuligańskim. Policja poinformowała, że mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu.
19-latek nie trafił do tymczasowego aresztu. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Postępowanie będzie teraz kontynuowane, a sprawa ma znaleźć swój finał przed sądem.
Grozi mu nawet 7 lat i 6 miesięcy więzienia
Charakter chuligański czynu ma znaczenie dla odpowiedzialności podejrzanego. Jak informuje policja, za zarzucane 19-latkowi przestępstwo może grozić kara nawet do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd może również zdecydować o orzeczeniu nawiązki na rzecz pokrzywdzonego.
W tej sprawie istotna jest także wartość wyrządzonych szkód. Choć ostrzelanie składu trwało zapewne bardzo krótko, uszkodzona została przednia szyba, 8 szyb zewnętrznych oraz elementy wagonów. Łączne straty zostały wstępnie określone na około 200 tys. zł.
Sprawa ostrzelania pociągu ma więc podejrzanego i zabezpieczoną broń
Początkowo wiadomo było jedynie, że pociąg został uszkodzony w rejonie Suchej Żyrardowskiej i że ślady wskazują na użycie broni. Teraz policja przekazała znacznie więcej szczegółów. Jest zatrzymany 19-latek, zabezpieczono pistolet, mężczyzna usłyszał zarzut i przyznał się do czynu.
Śledczy nadal prowadzą postępowanie, dlatego ostateczna ocena materiału dowodowego i odpowiedzialności 19-latka będzie należała do sądu. Na obecnym etapie pozostaje on pod policyjnym dozorem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.