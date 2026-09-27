Poważny wypadek na Mazowszu. Motocykl zderzył się z osobówką, lądował śmigłowiec LPR
Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w niedzielę około godziny 16:00 w Sikorzu pod Płockiem. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierujący jednośladem oraz jego pasażer trafili do szpitala. Droga z Sikorza w kierunku Płocka została całkowicie zablokowana.
36-latek kierujący Dodgem najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości
Jak informuje płocka policja, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 36-letni kierujący Dodgem najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu. W konsekwencji uderzył w motocykl. Siła zderzenia była duża, konieczna była interwencja zespołów ratownictwa medycznego, a na miejscu lądował również śmigłowiec LPR. Policjanci prowadzą czynności, które mają dokładnie wyjaśnić przebieg i przyczyny zdarzenia.
W wyniku odniesionych obrażeń do szpitala przewieziono kierującego motocyklem oraz jego pasażera. Policja nie przekazała na razie szczegółowych informacji dotyczących ich stanu. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że motocyklem mogli podróżować ojciec z nastoletnim synem. Informacja ta nie została jednak potwierdzona przez policję. Obaj poszkodowani zostali zabrani do szpitala jeszcze przed przyjazdem funkcjonariuszy, dlatego na tym etapie służby nie potwierdzają ani ich wieku, ani relacji rodzinnej.
Droga w kierunku Płocka całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy
Po zdarzeniu droga z Sikorza w kierunku Płocka została całkowicie zablokowana. Kierowcy powinni omijać ten odcinek i korzystać z objazdów prowadzących przez Kamionki oraz Starą Białą. Według informacji policji utrudnienia mogą potrwać do około godziny 19:00. Na miejscu cały czas pracują służby, dlatego sytuacja drogowa może zmieniać się wraz z postępem prowadzonych czynności.
Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zmniejszenie prędkości w rejonie zdarzenia oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i innych służb. Osoby jadące w stronę Płocka powinny z wyprzedzeniem wybrać trasę alternatywną, ponieważ przejazd przez miejsce wypadku pozostaje obecnie niemożliwy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.