ZUS płaci prawie 7 tys. zł miesięcznie oprócz emerytury wszystkim takim seniorom. Trzeba spełnić jeden warunek, ale prosto nie jest
To jedno z najwyższych stałych dodatkowych świadczeń wypłacanych seniorom w Polsce. Obecnie wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie i w większości przypadków jest wypłacane niezależnie od podstawowej emerytury lub renty. Nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe, nie ma zasady złotówka za złotówkę ani ograniczenia tylko do osób pobierających najniższe świadczenia. Co więcej, większość uprawnionych nie musi nawet składać wniosku.
Trzeba skończyć 100 lat. Wtedy pojawia się prawie 7 tys. zł miesięcznie
Liczba osób otrzymujących pieniądze szybko rośnie. Jeszcze w grudniu 2025 roku ZUS wypłacał świadczenie 4057 osobom, a w czerwcu 2026 roku było ich już 4262. Najwięcej świadczeniobiorców mieszka na Mazowszu. Warunek otrzymania pieniędzy jest jednak taki, którego nie da się spełnić żadnym wnioskiem, stażem pracy ani wysokością odprowadzonych składek.
Chodzi o świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia. Od 1 marca 2026 roku jego wysokość wynosi dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Dla osoby pobierającej wcześniej emeryturę lub rentę jest to dodatkowa comiesięczna wypłata. Senior nie zamienia więc swojej dotychczasowej emerytury na świadczenie honorowe – otrzymuje jedno i drugie.
Jeżeli przykładowo stulatek pobiera 3000 zł brutto zwykłej emerytury, samo dodanie świadczenia honorowego daje już 9938,92 zł brutto miesięcznych świadczeń. Przy emeryturze wynoszącej 4000 zł byłoby to 10 938,92 zł brutto. Nie ma przy tym znaczenia, czy podstawowa emerytura jest minimalna, przeciętna czy znacznie wyższa. Ustawa nie uzależnia wysokości świadczenia honorowego od dotychczasowych zarobków seniora.
Większość stulatków nie musi składać żadnego wniosku
Od początku 2025 roku zasady są znacznie prostsze niż wcześniej. Jeżeli osoba ma obywatelstwo polskie, ukończyła 100 lat i w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc setnych urodzin ma prawo do jednego ze świadczeń wymienionych w ustawie, na przykład emerytury albo renty, świadczenie honorowe jest przyznawane z urzędu. Senior nie musi więc pilnować specjalnego terminu ani składać formularza tylko dlatego, że osiągnął wymagany wiek.
Decyzję wydaje właściwy organ emerytalno-rentowy. Może być nim nie tylko ZUS, ale również między innymi KRUS, wojskowy organ emerytalny czy Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Jeżeli świadczenia danej osoby wypłacają 2 różne organy, świadczenie honorowe przyznaje i wypłaca ZUS. Nawet jeżeli stulatek ma prawo do kilku różnych świadczeń emerytalno-rentowych, otrzyma tylko jedno świadczenie honorowe.
Nie masz emerytury ani renty? Pieniądze nadal są możliwe, ale potrzebny jest wniosek
Ustawa przewiduje również sytuację osób, które dożyły 100 lat, ale nie mają prawa do emerytury, renty ani innego świadczenia wymienionego w przepisach. W takim przypadku pieniądze nie zostaną przyznane automatycznie. Trzeba złożyć do ZUS specjalny wniosek ESH i spełnić dodatkowe wymagania.
Taka osoba musi mieć polskie obywatelstwo oraz wykazać, że po ukończeniu 16. roku życia przez co najmniej 10 lat miała w Polsce ośrodek interesów życiowych. Chodzi o centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Prawo do wypłaty jest wtedy ustalane od miesiąca złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym dana osoba skończyła 100 lat. ZUS wskazuje, że dokumenty można złożyć najwcześniej 30 dni przed setnymi urodzinami.
Kwota jest taka sama dla wszystkich. To ważna zmiana od 2025 roku
Świadczenie dla stulatków nie jest nowym pomysłem, ale dopiero ustawa obowiązująca od 1 stycznia 2025 roku ujednoliciła jego zasady. Wcześniej wysokość wypłaty mogła zależeć od kwoty bazowej obowiązującej w momencie ukończenia 100 lat. W rezultacie 2 stulatków mogło otrzymywać różne świadczenia tylko dlatego, że osiągnęli wymagany wiek w innych latach.
Nowe przepisy ustaliły jednakową kwotę dla osób uprawnionych i wprowadziły jej coroczną waloryzację. Na początku 2025 roku świadczenie wynosiło 6246,13 zł brutto. Po waloryzacji od marca 2025 roku wzrosło do 6589,67 zł, a kolejna waloryzacja od 1 marca 2026 roku podniosła je do obecnych 6938,92 zł brutto miesięcznie.
W przyszłym roku będzie jeszcze więcej. Kwota też podlega marcowej waloryzacji
Świadczenie honorowe nie zostało zamrożone na poziomie niespełna 7 tys. zł. Ustawa przewiduje, że jego wysokość jest co roku waloryzowana na tych samych zasadach i w tym samym terminie co emerytury i renty. Kolejna podwyżka nastąpi więc 1 marca 2027 roku.
Ostatecznego wskaźnika przyszłorocznej waloryzacji jeszcze nie znamy. Obecna minimalna prognoza rządowa zakłada wzrost o 3,48 proc. Gdyby dokładnie taki wskaźnik się potwierdził, świadczenie honorowe wzrosłoby z 6938,92 zł do około 7180,39 zł brutto miesięcznie. To wyłącznie dzisiejsza symulacja – rzeczywista kwota zostanie ustalona po poznaniu danych o inflacji i realnym wzroście wynagrodzeń za cały 2026 rok.
Najwięcej stulatków jest na Mazowszu. ZUS wypłaca tu 736 świadczeń
Dane ZUS pokazują bardzo duże różnice pomiędzy województwami. W czerwcu 2026 roku najwięcej osób otrzymujących świadczenie honorowe mieszkało na Mazowszu – było ich 736. To zdecydowanie najwyższy wynik w kraju. Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie, gdzie ZUS wypłacał 436 takich świadczeń, a na trzecim dolnośląskie z 412 świadczeniobiorcami.
Na drugim końcu zestawienia znalazły się województwa opolskie i lubuskie. W pierwszym świadczenie pobierało 75 osób, a w drugim 85. ZUS nie podał w najnowszym ogólnopolskim zestawieniu osobnej liczby dla samej Warszawy, dlatego nie należy utożsamiać 736 świadczeniobiorców z mieszkańcami stolicy – jest to wynik dla całego województwa mazowieckiego.
Stulatków przybywa. W pół roku ponad 200 nowych osób w systemie
Jeszcze w grudniu 2025 roku ZUS wypłacał świadczenie honorowe 4057 osobom. W czerwcu 2026 roku liczba ta wzrosła do 4262, czyli w ciągu pół roku przybyło ponad 200 świadczeniobiorców. W marcowych danych Zakładu około 3,5 tys. odbiorców stanowiły kobiety, natomiast około 700 mężczyźni. Zdecydowana większość osób otrzymywała świadczenie honorowe razem z innym świadczeniem emerytalno-rentowym.
Według danych ZUS w marcu jedynie około 100 osób pobierało świadczenie honorowe jako samodzielną wypłatę. Około 4,1 tys. otrzymywało je natomiast razem z emeryturą, rentą rodzinną, rentą z tytułu niezdolności do pracy, rentą socjalną albo innym świadczeniem. To właśnie dlatego określenie „prawie 7 tys. zł oprócz emerytury” odpowiada sytuacji zdecydowanej większości stulatków znajdujących się obecnie w systemie ZUS.
Nie ma kryterium dochodowego. Wysoka emerytura nie odbiera prawa do pieniędzy
Świadczenie honorowe mocno różni się od wielu dodatków dla seniorów. Nie działa tutaj limit podobny do tego stosowanego przy czternastej emeryturze i nie obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Wysokość podstawowej emerytury nie zmniejsza świadczenia honorowego. Uprawniony stulatek otrzymuje tę samą ustawową kwotę niezależnie od tego, czy jego własna emerytura jest bardzo niska, czy wynosi kilka tysięcy złotych.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba na świecie, która skończyła 100 lat, może zgłosić się do polskiego ZUS po pieniądze. W przypadku automatycznej wypłaty ustawa wymaga między innymi polskiego obywatelstwa oraz posiadania prawa do wskazanego w niej świadczenia. Dla stulatka niepobierającego takiego świadczenia ustawodawca przewidział odrębną ścieżkę z wnioskiem i wymogiem co najmniej 10-letniego ośrodka interesów życiowych w Polsce.
Setne urodziny oznaczają więc ogromną zmianę miesięcznej wypłaty
Dla większości emerytów spełniających ustawowe warunki mechanizm jest prosty. Po ukończeniu 100 lat do dotychczasowego świadczenia dochodzi obecnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Pieniądze nie są jednorazową nagrodą urodzinową – wypłacane są co miesiąc, a ich wysokość będzie dalej rosła wraz z kolejnymi waloryzacjami.
Najtrudniejszego warunku nie da się jednak obejść. Trzeba dożyć setnych urodzin. ZUS wypłaca już świadczenie ponad 4,2 tys. osób, a liczba odbiorców systematycznie rośnie. Na Mazowszu jest ich najwięcej w całej Polsce. Dla seniora, który już pobiera emeryturę lub rentę i spełnia pozostałe ustawowe warunki, procedura jest natomiast znacznie prostsza niż sugerowałaby wysokość świadczenia – w większości przypadków ZUS lub inny właściwy organ przyznaje je automatycznie, bez osobnego wniosku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.