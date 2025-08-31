Groźny wypadek na S17. Samochód roztrzaskał bariery, są duże utrudnienia
W niedzielny wieczór na trasie S17 w miejscowości Elizówka, na odcinku prowadzącym w stronę Lublina, doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Jak opisuje Warszawska Grupa Luka&Maro, samochód osobowy z impetem uderzył w bariery energochłonne, co doprowadziło do wyrwania ich fragmentu. Oderwana część konstrukcji wpadła na jezdnię, blokując część pasów.
Na miejscu od razu pojawiły się służby. W akcji biorą udział trzy zastępy straży pożarnej, policja oraz patrol drogowy. Z dotychczasowych informacji wynika, że w zdarzeniu uczestniczył tylko jeden pojazd. Wciąż nie ma doniesień o ofiarach ani szczegółowych danych dotyczących stanu kierowcy.
Ruch w kierunku Lublina jest poważnie utrudniony – przejazd możliwy jest wyłącznie lewym pasem. Dodatkowo jeden z pasów zjazdowych w stronę Białegostoku pozostaje zablokowany, co powoduje tworzenie się korków w obu kierunkach. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość i śledzić komunikaty służb.
Co to oznacza dla kierowców?
Podróżujący trasą S17 powinni przygotować się na znaczne opóźnienia i rozważyć wybór alternatywnej trasy. Służby pracują nad jak najszybszym udrożnieniem drogi, jednak skutki uderzenia w bariery mogą oznaczać, że utrudnienia potrwają jeszcze przez kilka godzin. Jeśli planujesz podróż w stronę Lublina lub Białegostoku, lepiej wyjechać wcześniej i na bieżąco sprawdzać sytuację drogową.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.