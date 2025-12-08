Grudzień przynosi zmiany w wypłatach emerytur. Część seniorów dostanie pieniądze przed Wigilią, inni nawet dwa razy w tym samym miesiącu
Grudzień 2024 roku przynosi zmiany w terminach wypłat emerytur przez ZUS, wymuszone przez święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Ze względu na dni wolne od pracy, niektórzy seniorzy otrzymają swoje świadczenia wcześniej niż zazwyczaj – jeszcze przed Wigilią. Są też tacy, którzy dostaną dwie emerytury w grudniu: jedną za grudzień i drugą za styczeń 2025 roku. W styczniu ci sami emeryci nie otrzymają już żadnego przelewu.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli twój termin wypłaty przypada na 25 grudnia (Boże Narodzenie) lub 1 stycznia (Nowy Rok), ZUS ma obowiązek przekazać ci środki wcześniej. Osoby z terminem 25 grudnia otrzymają emeryturę najpóźniej 23 grudnia, a osoby z terminem 1 stycznia – najpóźniej 31 grudnia. Oznacza to, że niektórzy seniorzy zobaczą na koncie dwa przelewy w grudniu: normalną grudniową emeryturę oraz styczniową wypłaconą z wyprzedzeniem. W praktyce osoby z terminem 1 stycznia będą miały styczniową emeryturę jeszcze przed sylwestrem, ale w styczniu 2025 roku nie dostaną już żadnych pieniędzy z ZUS – kolejna wypłata nastąpi dopiero 1 lutego.
Przykład: Pani Maria z Krakowa ma ustalony termin wypłaty emerytury na 1 stycznia każdego miesiąca. W grudniu 2024 roku otrzyma swoją grudniową emeryturę 29 listopada (bo 1 grudnia wypada w niedzielę), a styczniową emeryturę dostanie 30 lub 31 grudnia 2024 roku (bo 1 stycznia to Nowy Rok). Oznacza to, że w grudniu pani Maria otrzyma dwa przelewy: jeden z końcem listopada i drugi z końcem grudnia. W styczniu 2025 roku nie dostanie już żadnego przelewu – kolejne pieniądze trafią na jej konto dopiero 1 lutego 2025 roku.
Standardowe terminy wypłat emerytur przez ZUS – jak to działa?
ZUS standardowo realizuje przelewy w określone dni miesiąca: 1, 5, 6, 10, 15, 20 oraz 25. Każdy senior, otrzymując decyzję o przyznaniu emerytury, dostaje informację o swoim stałym terminie wypłaty. Ten termin nie zmienia się z miesiąca na miesiąc – jeśli otrzymujesz emeryturę 10 dnia miesiąca, będziesz ją dostawać tego dnia przez cały rok.
Kiedy ZUS przesuwa terminy wypłat?
Gdy termin wypłaty przypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela lub święto państwowe), ZUS ma obowiązek przekazać środki swoim klientom wcześniej – zazwyczaj w ostatni dzień roboczy poprzedzający święto. Jest to praktyka stosowana co roku i wynika wprost z przepisów, mających na celu zapewnienie seniorom dostępu do świadczeń przed wolnym dniem.
W grudniu to właśnie okres świąteczny i towarzyszące mu weekendy wpływają na przesunięcia. Seniorzy mogą liczyć na przelewy jeszcze przed świętami.
Które terminy ulegają zmianie w grudniu 2024?
Terminy bez zmian:
- 6 grudnia (piątek) – wypłata zgodnie z planem
- 10 grudnia (wtorek) – wypłata zgodnie z planem
- 20 grudnia (piątek) – wypłata zgodnie z planem
Terminy z przesunięciem:
15 grudnia (niedziela) → wypłata 13 grudnia (piątek) Osoby, które zazwyczaj otrzymują emeryturę 15 dnia miesiąca, dostaną pieniądze dwa dni wcześniej, ponieważ 15 grudnia to niedziela.
25 grudnia (Boże Narodzenie, środa) → wypłata najpóźniej 23 grudnia (poniedziałek) To największa grupa beneficjentów przyspieszonej wypłaty. Emeryci z terminem 25 dnia miesiąca otrzymają świadczenia jeszcze przed Wigilią. ZUS musi zlecić przelew w dniu roboczym poprzedzającym święto, więc pieniądze powinny trafić na konta najpóźniej 23 grudnia.
1 stycznia 2025 (Nowy Rok, środa) → wypłata najpóźniej 31 grudnia 2024 (wtorek) Seniorzy z terminem wypłaty 1 stycznia otrzymają styczniową emeryturę jeszcze w grudniu – najpóźniej 31 grudnia. W praktyce oznacza to, że zobaczą na koncie dwa przelewy w grudniu: grudniową emeryturę oraz styczniową wypłaconą z wyprzedzeniem.
Podwójna emerytura w grudniu – kto ją otrzyma i dlaczego w styczniu nie będzie przelewu?
Kto otrzyma dwie emerytury w grudniu?
Osoby, których termin wypłaty przypada na 1 stycznia każdego miesiąca. Ponieważ 1 stycznia 2025 roku to Nowy Rok (dzień wolny od pracy), ZUS wypłaci styczniową emeryturę jeszcze w grudniu 2024 roku – najpóźniej 31 grudnia.
Jak to wygląda w praktyce?
Pan Andrzej ma ustalony termin wypłaty emerytury na 1 stycznia każdego miesiąca. Otrzymuje 2800 złotych emerytury miesięcznie.
- 29 listopada 2024 (piątek) – pan Andrzej otrzymuje grudniową emeryturę 2800 złotych (bo 1 grudnia wypada w niedzielę)
- 31 grudnia 2024 (wtorek) – pan Andrzej otrzymuje styczniową emeryturę 2800 złotych (bo 1 stycznia to Nowy Rok)
- Styczeń 2025 – pan Andrzej NIE otrzymuje żadnego przelewu z ZUS (bo styczniową emeryturę dostał już w grudniu)
- 1 lutego 2025 (sobota) – pan Andrzej otrzymuje lutową emeryturę
W praktyce pan Andrzej w grudniu zobaczy na koncie dwa przelewy z ZUS po 2800 złotych (łącznie 5600 złotych), ale w styczniu nie dostanie już żadnych pieniędzy. Kolejna wypłata nastąpi dopiero w lutym.
Czy to oznacza dodatkowe pieniądze?
Nie. To nie jest żadna premia czy dodatkowe świadczenie. To po prostu przesunięcie terminu wypłaty styczniowej emerytury z powodu święta. Łączna kwota świadczeń w skali roku pozostaje taka sama.
Przelewy bankowe vs. przekazy pocztowe – kiedy pieniądze dotrą na konto?
Przelewy bankowe:
Dla osób otrzymujących emeryturę na rachunek bankowy, przelewy realizowane są szybko. Pieniądze pojawiają się na koncie zazwyczaj w dniu wskazanym przez ZUS lub dzień wcześniej (w zależności od banku).
W przypadku terminu 25 grudnia świadczenia trafią na konta najpóźniej 23 grudnia, a w wielu przypadkach nawet wcześniej.
Przekazy pocztowe:
Dla osób otrzymujących emeryturę za pośrednictwem poczty terminy mogą być nieco inne. ZUS dostosowuje harmonogram tak, aby również przekazy pocztowe dotarły do odbiorców przed świętami.
Emerytury doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 19 grudnia, co oznacza, że seniorzy powinni otrzymać pieniądze przed Wigilią, chociaż dokładny dzień dostarczenia zależy od harmonogramu listonoszy w danym rejonie.
ZUS zachęca seniorów, aby rozważyli zmianę na przelewy bankowe:
Konto w banku to swobodny dostęp do pieniędzy. Otrzymując wypłatę emerytury czy renty na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi. Pieniądze są dostępne natychmiast i można nimi dysponować w dowolny sposób – przez bankomat, przelew lub płatności kartą.
Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?
Tak, istnieje możliwość zmiany ustalonego terminu wypłaty emerytury. W tym celu senior musi złożyć do ZUS odpowiedni wniosek z uzasadnieniem.
Kiedy ZUS może zmienić termin wypłaty?
Pozytywne rozpatrzenie wniosku możliwe jest w sytuacji, kiedy emeryt zobowiązany jest do comiesięcznego dokonywania wpłat w urzędowo określonych terminach, które nie podlegają negocjacjom. Ma to miejsce na przykład w przypadku:
- Płacenia alimentów
- Regularnych wpłat na kredyt hipoteczny
- Innych stałych zobowiązań finansowych
W praktyce ZUS rzadko zgadza się na zmianę terminu bez poważnego uzasadnienia, ale w uzasadnionych przypadkach (np. gdy obecny termin uniemożliwia terminowe regulowanie alimentów) istnieje szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Grudzień przynosi zmiany w wypłatach emerytur przez ZUS. Terminy 6, 10 i 20 grudnia pozostają bez zmian, ale osoby z terminem 15 grudnia dostaną pieniądze 13 grudnia, a z terminem 25 grudnia – najpóźniej 23 grudnia, jeszcze przed Wigilią. Seniorzy z terminem 1 stycznia otrzymają styczniową emeryturę już 31 grudnia, co oznacza dwa przelewy w grudniu i brak wypłaty w styczniu. Kolejna emerytura trafi na ich konta dopiero 1 lutego 2025 roku. Emerytury doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 19 grudnia, a przelewy bankowe – 23 grudnia.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.