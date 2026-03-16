Grzywna, a nawet ograniczenie wolności. Kolejki w urzędach będą rekordowe. Lepiej zrobić to jak najszybciej
Część już to zrobiła, część dopiero odkłada na później – i właśnie ta druga grupa za kilka tygodni zetknie się z urzędową rzeczywistością. Święta wielkanocne, majówka i nadchodzące wakacje to tradycyjnie czas, gdy Polacy sprawdzają termin ważności dokumentów. W tym roku powodów do wizyty w urzędzie gminy będą mieć wyjątkowo dużo.
Co 10. mieszkaniec Polski z nieważnym dowodem
Ministerstwo Cyfryzacji szacuje, że w 2026 roku obowiązek wymiany dowodu osobistego dotknie nawet 3,6 mln obywateli. To przede wszystkim osoby, które wyrabiały dokumenty 10 lat temu – w 2016 roku. Dowody osobiste mają w Polsce standardową 10-letnią ważność, co oznacza, że wszystkie wystawione w 2016 roku tracą lub już straciły aktualność.
Licząc na całą populację, obowiązek ten dotyczy statystycznie co ósmego-dziesiątego mieszkańca kraju. Do tego dochodzą osoby, które w ciągu ostatnich miesięcy zmieniły nazwisko – np. po ślubie – lub których wygląd na tyle się zmienił, że zdjęcie w dokumencie nie pozwala na skuteczną identyfikację. Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671), po zmianie danych widniejących w dokumencie, takich jak nazwisko, na złożenie wniosku o nowy dowód mamy 120 dni – po tym czasie stary zostaje unieważniony automatycznie.
Wielkanoc, majówka, wakacje – i koniec cierpliwości w urzędach
Wymiana dowodu to jedna z tych formalności, które większość ludzi odkłada do momentu, gdy staje się absolutnie niezbędna. Tym momentem jest zwykle wyjazd – za granicę lub choćby na rodzinną imprezę, gdzie ktoś może poprosić o dokument. Dlatego urzędy gmin co roku notują wyraźne szczyty obciążeń przed świętami wielkanocnymi, długim weekendem majowym i początkiem sezonu wakacyjnego.
W 2026 roku ten sezonowy efekt nakłada się na masową wymianę dokumentów z rocznika 2016. Kto nie wymienił dowodu zimą, teraz będzie czekał w kolejce – i to nieraz bardzo długiej. Czas oczekiwania na gotowy dokument wynosi standardowo do 30 dni, co oznacza, że ktoś, kto złoży wniosek na początku kwietnia, odbierze dowód tuż przed lub w trakcie majówki. Ktoś, kto ruszy dopiero w maju – może mieć problem z dokumentem na lipcowe wakacje.
Do wniosku wystarczy stary dowód i zdjęcie – ale nie przez internet
Procedura wymiany jest prosta i – co ważne – całkowicie bezpłatna. Do złożenia wniosku potrzebny jest wyłącznie dotychczasowy dowód osobisty i aktualne zdjęcie. Tu jest jedna istotna nowość: od września 2025 roku zdjęcie można wykonać samodzielnie telefonem bezpośrednio w aplikacji mObywatel. Aplikacja wyświetla owal z liniami pomocniczymi, weryfikuje kadrowanie i informuje o błędach – na jasnym, jednolitym tle można zrobić poprawne zdjęcie bez wizyty u fotografa. Ostateczną akceptację fotografii wydaje jednak urzędnik, więc nie ma tu stuprocentowej gwarancji.
Wniosek można złożyć przez internet – w serwisie gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego – lub osobiście w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od miejsca zameldowania. Jednak wizyta w urzędzie jest w obu przypadkach niezbędna. Od 2021 roku każda osoba powyżej 12. roku życia musi podczas odbioru dokumentu złożyć odciski palców – bez tego wniosek nie zostanie zrealizowany. Kto złoży wniosek przez internet, i tak musi pojawić się w urzędzie osobiście.
Dwie kolejki zamiast jednej – wniosek i odbiór to osobne wizyty
To właśnie tutaj tkwi główne źródło kolejkowego chaosu w urzędach. Wymiana dowodu osobistego wymaga 2 wizyt: pierwszej – gdy składamy wniosek, i drugiej – gdy po kilku tygodniach przychodzimy odebrać gotowy dokument. W szczycie sezonu oba okienka obsługują tłumy jednocześnie. Do tego dochodzą osoby odbierające dokumenty złożone wcześniej online.
Stary dowód należy przedstawić przy odbiorze nowego – zostaje wtedy unieważniony i anulowany przez urząd. Można go zostawić w urzędzie lub zabrać ze sobą jako pamiątkę, jednak nie ma już żadnej mocy prawnej.
Warto też pamiętać, że mDowód w aplikacji mObywatel nie zastąpi fizycznego dokumentu przy wyjeździe za granicę. Cyfrowy odpowiednik działa wyłącznie na terytorium Polski – do przekroczenia granicy, nawet w strefie Schengen, potrzebny jest ważny plastikowy dowód osobisty lub paszport.
5000 zł kary za przeoczony termin
Posiadanie ważnego dowodu osobistego to obowiązek, nie przywilej. Art. 79 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671) mówi wprost: kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dokumentu, podlega karze grzywny. Jej wysokość zależy od decyzji sądu i może wynieść nawet 5000 zł.
Ale kara finansowa to nie jedyny problem z przeterminowanym dowodem. Bez ważnego dokumentu nie załatwimy sprawy w banku, nie odbierzemy listu poleconego, nie podpiszemy umowy u notariusza ani nie potwierdzimy tożsamości w urzędzie. Wniosek o wymianę należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem ważności aktualnego dokumentu – wtedy starym dowodem można się posługiwać aż do momentu odbioru nowego.
Co to oznacza dla Ciebie? Co zrobić, żeby nie stać w kolejce dwa razy po godzinie?
Sprawdź datę ważności dowodu już dziś – termin jest wydrukowany na awersie dokumentu. Jeśli kończy się przed końcem 2026 roku, nie warto czekać do maja czy czerwca. Im wcześniej złożysz wniosek, tym krótsze kolejki – marzec i pierwszy tydzień kwietnia to jeszcze spokojny okres w urzędach.
Wniosek możesz złożyć przez internet na gov.pl, jeśli masz Profil Zaufany – oszczędzasz wtedy pierwszą wizytę w urzędzie i czekasz tylko na odbiór. Zdjęcie zrobisz telefonem w aplikacji mObywatel, bez wizyty u fotografa. Pamiętaj jednak o jednolitym, jasnym tle – aplikacja tego nie weryfikuje automatycznie.
Jeśli planujesz wyjazd zagraniczny przed latem – złóż wniosek najpóźniej w pierwszej połowie maja, żeby dowód był gotowy na czas. I sprawdź przy okazji termin ważności paszportu – do wielu popularnych kierunków wakacyjnych poza strefą Schengen wymagany jest paszport ważny jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy po dacie powrotu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.