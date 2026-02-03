Ile dostaniesz po waloryzacji? O ile podwyższą emeryturę? Oto sumy „na rękę” dla kilku kwot świadczenia
Seniorzy masowo szukają informacji o marcowej waloryzacji. Wskaźnik 4,9% to najmniej od 3 lat, ale dla milionów Polaków to wciąż konkretne pieniądze więcej w domowym budżecie. Pokazujemy dokładne wyliczenia – od minimalnej po 5000 zł.
Luty to miesiąc, kiedy ZUS publikuje szczegółowe tabele z kwotami po waloryzacji. Choć oficjalny wskaźnik zostanie ogłoszony dopiero w połowie lutego, wszystko wskazuje na podwyżkę rzędu 4,9%. To znacznie mniej niż w latach rekordowej inflacji – w 2023 roku emerytury wzrosły o 14,8%, rok później o 12,1%, a w 2025 o 5,5%. Teraz dynamika wyhamowała, bo ceny przestały rosnąć w takim tempie.
Google Trends pokazuje, że Polacy intensywnie sprawdzają informacje o wskaźniku waloryzacji. Dlaczego tak się dzieje? Bo seniorzy chcą wiedzieć, ile realnie trafi na ich konta. Jeden procent to dla osoby z emeryturą 3000 zł niespełna 30 zł różnicy. Gdy wskaźnik spada z 5,5% do 4,9%, różnica robi się odczuwalna.
Od 84 zł do prawie 200 zł więcej miesięcznie
Minimalna emerytura wzrośnie z 1878,91 zł brutto do 1970,98 zł brutto. Po odliczeniu 9% składki zdrowotnej na konto trafi 1793,59 zł netto. To o 83,78 zł miesięcznie więcej, czyli ponad 1000 zł w skali roku.
Dla osób z emeryturą 2000 zł brutto nowa kwota wyniesie około 2097,60 zł brutto, co przekłada się na około 95 zł więcej netto co miesiąc. Senior z emeryturą 2500 zł brutto otrzyma 2622,50 zł brutto, czyli około 2386,48 zł netto – podwyżka wyniesie około 111 zł.
Najwięcej w liczbach bezwzględnych zyskają osoby z wyższymi świadczeniami. Emerytura 3000 zł brutto wzrośnie do 3147 zł brutto, co da 2786,13 zł netto – o 116 zł więcej. Przy 4000 zł brutto senior otrzyma 4196 zł brutto, czyli 3614,84 zł netto, co oznacza podwyżkę o około 155 zł. Najwyższe świadczenia też rosną proporcjonalnie – emerytura 5000 zł brutto po waloryzacji to 5244 zł brutto i 4443 zł netto, czyli prawie 192 zł więcej.
Wyższe trzynastka i czternastka
Waloryzacja oznacza też wyższe dodatkowe świadczenia. Trzynasta emerytura wypłacana w kwietniu 2026 roku wyniesie około 1970,98 zł brutto – dokładnie tyle, ile nowa minimalna emerytura. Czternastka pojawi się we wrześniu w tej samej wysokości, ale z zastrzeżeniem. Dla osób z emeryturą powyżej 2900 zł brutto świadczenie będzie pomniejszane złotówka za złotówkę. W praktyce coraz mniej seniorów dostaje pełną czternastkę, bo próg od lat się nie zmienia, a emerytury rosną.
Pieniądze trafią na konta już 27 lutego
Zgodnie z ustawą waloryzacja wchodzi w życie 1 marca, ale w 2026 roku ta data wypada w niedzielę. ZUS wypłaci wyższe świadczenia wcześniej – osoby, które mają termin wypłaty pierwszego dnia miesiąca, dostaną przelew już 27 lutego. Pozostali seniorzy otrzymają podwyżkę zgodnie ze swoim standardowym harmonogramem – 5., 10., 15., 20. lub 25. dnia marca.
Koszt samej waloryzacji to około 22 mld zł, a wraz z trzynastką i czternastką wydatki sięgną 50 mld zł. To 6% wszystkich wydatków budżetowych na świadczenia społeczne.
Prezydent chce 150 zł minimalnej podwyżki
Na arenie politycznej pojawiła się kontrowersyjna propozycja. Prezydent Karol Nawrocki przedstawił projekt „Godna emerytura”, który zakłada gwarantowaną podwyżkę o minimum 150 zł dla emerytur do około 3000 zł brutto. Projekt zakłada też podniesienie minimalnej emerytury do 2000 zł.
Mechanizm kwotowy oznaczałby, że osoby z najniższymi świadczeniami zyskałyby więcej niż przy waloryzacji procentowej. Problem w tym, że wprowadzenie takich zmian już od marca 2026 roku jest praktycznie niemożliwe – ZUS wskazuje na brak czasu na przebudowę systemu. Koszt tego rozwiązania oszacowano na dodatkowe 2,9 mld zł. Projekt trafił do Sejmu, ale jego dalsze losy pozostają niepewne.
Związki zawodowe postulują z kolei zwiększenie udziału realnego wzrostu płac w mechanizmie waloryzacji z obecnych 20% do 50%. Rząd pozostał jednak przy minimalnym wariancie, co oznacza niższe podwyżki niż chciałyby centrale związkowe.
Co zrobić, żeby nie stracić ani złotówki?
Nie musisz składać żadnego wniosku
Waloryzacja jest automatyczna. ZUS przeliczy wszystkie świadczenia bez składania jakichkolwiek dokumentów. Wyższa kwota pojawi się na koncie bez Twojego udziału.
Sprawdź swoją emeryturę po waloryzacji
Żeby obliczyć swoją nową emeryturę, pomnóż obecną kwotę brutto przez 1,049 (jeśli wskaźnik wyniesie 4,9%). Od otrzymanej kwoty odejmij 9% składki zdrowotnej i ewentualny podatek (jeśli emerytura przekracza 2500 zł brutto). Możesz też skorzystać z kalkulatora na stronie ZUS.
Zwróć uwagę na pierwsze wypłaty w marcu
Jeśli masz wątpliwości co do wysokości świadczenia, pierwsza marcowa wypłata to najlepszy moment na weryfikację. ZUS prześle też oficjalną decyzję o nowej wysokości emerytury – dokument dotrze w kwietniu.
Sprawdź, czy kwalifikujesz się na dodatki
Waloryzacja dotyczy też dodatków emerytalnych – pielęgnacyjnego, kombatanckiego czy za tajne nauczanie. Jeśli spełniasz kryteria, ale jeszcze nie pobierasz dodatku, złóż wniosek w ZUS.
Planuj budżet na cały rok
Podwyżka to dobry moment na przemyślenie domowych finansów. W skali roku minimalna emerytura da około 1000 zł więcej, a wyższe świadczenia – nawet ponad 2000 zł. To może wystarczyć na dodatkowe leki, rachunki czy drobne remonty.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.