Ile można przelać na konto bez zgłoszenia do urzędu skarbowego? Sprawdź limity, darowizny i kontrole w Warszawie
Przelewy bankowe między członkami rodziny, znajomymi czy partnerami biznesowymi znajdują się pod coraz ściślejszym nadzorem organów podatkowych oraz Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Przekazanie pieniędzy na konto bez wiedzy fiskusa jest w pełni legalne, ale tylko do wysokości ściśle określonych limitów kwotowych i przy zachowaniu odpowiednich procedur. Przekroczenie progu bez złożenia deklaracji podatkowej lub braku dowodu przelewu grozi dotkliwą sankcją finansową. W warszawskich urzędach skarbowych na Woli, Mokotowie oraz w Śródmieściu podatnicy masowo dopytują o zasady dokumentowania prywatnych przelewów oraz zgłoszeń na formularzu SD-Z2.
Limity w grupach podatkowych. Ile można przekazać bez podatku
Wysokość kwoty, jaką można przelać innej osobie bez konieczności płacenia podatku oraz zgłaszania tego faktu do urzędu skarbowego, zależy od stopnia pokrewieństwa łączącego darczyńcę z obdarowanym. Przepisy dzielą podatników na trzy główne grupy podatkowe, ustalając dla nich 5-letnie limity skumulowanych darowizn od jednej osoby.
W przypadku I grupy podatkowej (małżonek, zstępni – dzieci, wnuki, wstępni – rodzice, dziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, macocha i ojciec) limit zwolniony z zgłoszenia wynosi 36 120 zł. Co istotne, tzw. zerowa grupa podatkowa (najbliższa rodzina) może przekazać dowolnie wysoką kwotę bez grama podatku, pod warunkiem złożenia w urzędzie skarbowym zgłoszenia SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od otrzymania środków oraz udokumentowania przelewu dowodem wpłaty na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
Dla II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa) limit wynosi 27 090 zł. Z kolei w III grupie podatkowej, do której zaliczają się osoby niespokrewnione, znajomi, a także partnerzy żyjący w związkach partnerskich bez ślubu cywilnego, limit zwolniony z opodatkowania jest najniższy i wynosi zaledwie 5 733 zł w ciągu 5 lat od tej samej osoby.
Podstawą prawną określającą limity oraz zasady opodatkowania majątku przekazywanego w drodze darowizny jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2024 r. poz. 596 z późn. zm.). Wszystkie kwoty z ostatnich 5 lat od danego darczyńcy sumują się – przekroczenie progu chociażby o jeden złoty rodzi obowiązek złożenia zeznania SD-3 i zapłaty podatku według skali podatkowej.
Kontrole KAS, monitoring GIIF i nadzór bankowy nad przelewami
Niezależnie od przepisów podatkowych, same banki prowadzące rachunki płatnicze mieszkańców stolicy są ustawowo zobowiązane do bieżącej analizy transakcji finansowych pod kątem bezpieczeństwa obrotu. Każdy przelew opiewający na kwotę równą lub przekraczającą 15 000 euro (lub serię powiązanych transakcji o łącznej wartości przekraczającej ten pułap) jest automatycznie raportowany do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
Podstawą prawną monitorowania przepływów kapitałowych jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.). Systemy przeciwdziałania nadużyciom (AML) wyłapują także mniejsze przelewy, które posiadają podejrzany tytuł transakcji (np. „za samochód”, „pożyczka bez umowy”, „darowizna” bez wcześniejszych zgłoszeń) lub nie pasują do dotychczasowych historii dochodowych klienta banku.
Krajowa Administracja Skarbowa ma bezpośredni dostęp do systemów informacji bankowej (STIR). Urząd Skarbowy Warszawa-Wola przy ul. Powstańców Śląskich, Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów czy Urzędy Skarbowe w dzielnicy Śródmieście mogą wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień, jeśli wykryją, że na jego konto wpłynęły znaczne sumy pieniędzy nieznajdujące odzwierciedlenia w rocznych deklaracjach PIT-37 lub PIT-36.
Analitycy finansowi ostrzegają przed bezmyślnym wpisywaniem tytułów przelewów przy przesyłaniu pieniędzy między znajomymi. Wpisanie słowa „darowizna” przy przelewie na kwotę 10 tys. zł dla znajomego z pracy natychmiast rodzi obowiązek podatkowy w III grupie podatkowej, podczas gdy rozliczenie wspólnego wyjazdu czy zakupu powinno być precyzyjnie opisane w tytule wpłaty (np. „zwrot za rachunek w restauracji”, „rozliczenie wspólnego zakupu”).
Sankcyjny podatek 20 proc. za ukrywanie darowizny przed urzędem
Niezgłoszenie darowizny przekraczającej limit lub zatajenie przelewu bankowego niesie ze sobą bardzo surowe konsekwencje finansowe. Jeżeli podatnik nie zgłosi otrzymanych środków w terminie, a urząd skarbowy wykryje nieujawnione źródło przychodu np. podczas zakupu mieszkania na Woli lub Mokotowie, zastosowanie ma specjalna stawkę sankcyjna.
Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeśli fakt otrzymania darowizny podatnik powołuje przed organem podatkowym w trakcie czynności sprawdzających lub postępowania podatkowego, a darowizna nie została wcześniej zgłoszona, stawka podatku wzrasta drastycznie do 20 proc. wartości przekazanych środków – bez względu na to, od kogo pieniądze zostały otrzymane (nawet od najbliższej rodziny).
Dodatkowo zatajenie przelewu stanowiącego dochód podlegający opodatkowaniu może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2024 r. poz. 628 z późn. zm.), co wiąże się z nałożeniem dodatkowej grzywny przez sądy rejonowe w Warszawie.
Prawnicy z zakresu prawa podatkowego zalecają, aby każdą większą transakcję rodzinną realizować wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego z czytelnym opisem (np. „Darowizna dla syna Jan Kowalskiego”) i bezwzględnie pilnować 6-miesięcznego terminu na wysłanie formularza SD-Z2 przez portal podatki.gov.pl.
Jak krok po kroku bezpiecznie przelać pieniądze i uniknąć kary z urzędu skarbowego
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą Ci sprawnie dokumentować przelewy i unikać problemów z fiskusem:
- Zawsze precyzyjnie opisuj tytuł przelewu – unikaj dwuznacznych haseł; używaj sformułowań jednoznacznie określających cel wpłaty („Darowizna od ojca dla córki”, „Zwrot pożyczki”, „Rozliczenie zakupu”).
- Pamiętaj o przelewie bankowym przy darowiznach w rodzinie – przekazanie gotówki do ręki w grupie zerowej pozbawia Cię prawa do całkowitego zwolnienia z podatku powyżej 36 120 zł.
- Złóż formularz SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy – po przekroczeniu limitu w najbliższej rodzinie prześlij darmowe zgłoszenie SD-Z2 elektronicznie do urzędu skarbowego na Woli, Mokotowie czy Śródmieściu.
- Kontroluj sumę darowizn z ostatnich 5 lat – pamiętaj, że limity kwotowe (36 120 zł, 27 090 zł, 5 733 zł) dotyczą łącznych wpłat od danej osoby z minionych 60 miesięcy.
- Dokumentuj umowy pożyczek rodzinnych – przy pożyczce powyżej 1000 zł od znajomych lub rodziny sporządź umowę na pismo i zgłoś ją na formularzu PCC-3, by uniknąć podatku 2 proc. lub sankcyjnego 20 proc.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.