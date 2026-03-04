Ile pieniędzy możesz wypłacić z bankomatu w marcu 2026 roku? Duże zmiany, aktualne limity
Jeszcze niedawno podejście do bankomatu i wypłata BLIKiem kilkuset złotych była kwestią 20 sekund. Od 19 lutego 2026 roku w sieci Euronet ta sama operacja może wymagać nawet pięciokrotnego podchodzenia do maszyny. Największy niezależny operator bankomatów w Polsce obciął jednorazowy limit wypłaty BLIKiem z 800 zł do zaledwie 200 zł. To nie koniec zmian – od 2 marca dołączyła do niego sieć Planet Cash. Sprawdzamy, co konkretnie się zmieniło, gdzie wciąż wypłacisz większe kwoty i jakie limity obowiązują w bankach.
Euronet tnie BLIK do 200 zł – powód? Straty
Decyzja Euronetu nie wzięła się znikąd. Spółka od dawna sygnalizowała, że wypłaty BLIKiem są dla niej finansowo nieopłacalne. W oficjalnym komunikacie sieć podała, że „transakcje realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce są realizowane dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą”. Chodzi o stawki interchange bankomatowego – opłaty, które bank klienta płaci operatorowi za każdą wypłatę gotówki. W przypadku BLIKa te stawki, ustalane przez Polski Standard Płatności, nie pokrywają realnych kosztów utrzymania maszyn, konwojowania gotówki ani serwisu urządzeń.
Od 19 lutego 2026 roku jednorazowy limit wypłaty BLIKiem w bankomatach sieci Euronet wynosi 200 zł – zamiast dotychczasowych 800 zł. Dotyczy to wszystkich wolnostojących maszyn z logo Euronet, z wyjątkiem urządzeń oznaczonych jednocześnie logo banków, które sieć obsługuje technicznie. Zmiana obowiązuje bezterminowo – do odwołania.
Ograniczenie nie dotyczy wypłat kartą. W bankomatach Euronet nadal można jednorazowo wyciągnąć kartą Visa lub Mastercard do 800 zł. Sieć Euronet obsługuje w Polsce ok. 7 800 maszyn – to jedna z największych niezależnych sieci bankomatowych w kraju.
Równolegle w lutym 2026 roku systemy Visa i Mastercard zmieniły model rozliczeń z operatorami bankomatów – z prostej stałej opłaty na model hybrydowy łączący stałą podstawę z procentem od wypłacanej kwoty. Ta zmiana poprawia rentowność transakcji kartowych dla operatorów, ale jednocześnie pogłębia dysproporcję między nimi a transakcjami BLIKiem, które wciąż rozliczane są po starych, zdaniem Euronetu zbyt niskich, stawkach. Bankier.pl szacuje, że nowe stawki Visa i Mastercard mogą wygenerować dla całego sektora dodatkowy koszt rzędu 100-150 mln zł rocznie, co prędzej czy później dotrze do cenników dla klientów.
Planet Cash dołącza od marca – zmienne reguły zamiast stałego limitu
Druga co do wielkości niezależna sieć bankomatów w Polsce poszła własną drogą. Od 2 marca 2026 roku Planet Cash nie ma jednego stałego limitu dla BLIKa – kwota, którą można wypłacić telefonem, zależy od konkretnego urządzenia i jego lokalizacji. W punktach o niższej rentowności limit może spaść do poziomu porównywalnego z Euronetem. W bardziej uczęszczanych lokalizacjach może być wyższy.
Natomiast dla posiadaczy kart – dobra wiadomość. Planet Cash podniosło limit jednorazowej wypłaty kartą do 4 000 zł. Jeszcze do niedawna standardem w tej sieci było 1 000 zł na transakcję.
Gdzie wypłacisz BLIKiem więcej niż 200 zł?
Zmiany Euronetu i Planet Cash nie oznaczają, że BLIK wszędzie jest ograniczony. Polski Standard Płatności – właściciel systemu BLIK – zaznaczył w swoim stanowisku, że „decyzja o obniżeniu limitu jest autonomiczną decyzją firmy Euronet i jest kolejnym etapem wieloletniego procesu obniżania limitów wypłat”. PSP podkreślił jednocześnie, że użytkownicy mają do dyspozycji ponad 13 000 bankomatów w całej Polsce, w tym ponad 8 000 urządzeń zlokalizowanych w sieciach własnych banków, gdzie limity pozostają znacznie wyższe.
Bankomaty z logo konkretnego banku – PKO BP, Pekao, Santander, ING, mBank czy Millennium – działają według własnych zasad i nie stosują ograniczeń Euronetu. W bankomatach Santander oznaczonych jednocześnie logo Planet Cash jednorazowo wypłacisz BLIKiem do 800 zł, a w bankomatach Santander obsługiwanych technicznie przez Euronet – do 1 000 zł, zgodnie z komunikatem tego banku do klientów.
Alternatywą jest też cashback – usługa dostępna w wielu sklepach i stacjach paliw, pozwalająca wypłacić gotówkę przy okazji zakupu, bez konieczności szukania bankomatu.
Limity w bankach – ile faktycznie możesz wypłacić?
Wysokość wypłaty z bankomatu to wypadkowa 2 ograniczeń: limitu narzuconego przez Twój bank oraz limitu jednorazowego samego bankomatu. Nawet jeśli bank pozwala Ci wyciągnąć 20 000 zł dziennie, maszyna może „pociąć” to na kilka podejść.
Oto limity obowiązujące w największych bankach (stan na marzec 2026):
- PKO BP – limit jednorazowy: do 20 000 zł (w bankomatach własnych), limit dzienny: 20 000 zł; BLIK: domyślnie 1 500 zł na transakcję, do 20 transakcji dziennie
- mBank – limit jednorazowy: 4 000 zł, limit dzienny: 10 000 zł
- Santander – limit jednorazowy kartą: 1 000 zł, limit dzienny: do 15 000 zł; BLIK w bankomatach Santander/Planet Cash: 800 zł, Santander/Euronet: 1 000 zł
- ING Bank Śląski – limit jednorazowy: do 10 000 zł, limit dzienny: ustalany indywidualnie
- Millennium – limit dzienny: domyślnie 2 000 zł, maksymalnie do 10 000 zł
- Pekao – limit dzienny kartą Visa/Mastercard: 6 000 zł, złote karty debetowe: do 15 000 zł; BLIK: dzienny limit wypłat gotówki domyślnie 1 000 zł, max 3 000 zł
- Alior Bank – limit dzienny: 15 000-25 000 zł, karty Mastercard World Elite: do 20 000 zł
- BNP Paribas – limit dzienny: od 2 000 do 20 000 zł
- Bank Pocztowy – limit dzienny: do 6 000 zł
Większość banków pozwala samodzielnie zmieniać te progi w aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej.
Warto pamiętać o ograniczeniu czysto technicznym: bankomat jest w stanie fizycznie wydać jednorazowo ok. 30-40 banknotów. Przy banknotach 200 zł daje to teoretycznie nawet 8 000 zł na jedno podejście – o ile bank i operator na to pozwalają.
Od 2027 roku limity gotówkowe wejdą też do prawa UE
Na razie zmiany dotyczą wyłącznie reguł operatorów bankomatów, a nie prawa. Osoby fizyczne w Polsce nie mają ustawowego ograniczenia kwoty wypłacanej gotówki. Przedsiębiorcy są związani limitem 15 000 zł na jednorazową transakcję gotówkową – powyżej tej kwoty płatność musi przejść przez rachunek bankowy.
To się zmieni w 2027 roku. Wówczas wejdzie w życie unijne rozporządzenie nakładające na wszystkie państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia limitu transakcji gotówkowych do 10 000 euro. W przeliczeniu na złote to – przy obecnym kursie – ok. 42 000 zł. Dla większości konsumentów zmiana ta będzie miała czysto teoretyczne znaczenie, ale dla obrotu nieruchomościami, samochodami czy antykami może mieć konkretne skutki.
Co zrobić, zanim stoisz pod bankomatem z pustymi rękami
Kilka rzeczy warto sprawdzić z wyprzedzeniem. Zanim ruszysz po gotówkę, otwórz aplikację swojego banku i sprawdź, jaki limit dzienny i jednorazowy masz aktualnie ustawiony – większość banków pozwala go zmienić w kilka sekund. Jeśli planujesz jednorazową wypłatę powyżej 1 000 zł BLIKiem, omijaj bankomaty z logo Euronet i wybieraj urządzenia bankowe lub Planet Cash (w lokalizacjach z wyższym limitem). Przy dużych kwotach rozważ wizytę w kasie oddziału – tam ograniczeń bankomatowych nie ma. Pamiętaj też, że cashback w sklepie to często prostsze wyjście niż szukanie właściwego bankomatu – wiele sieci handlowych pozwala dopłacić do zakupu nawet 300 zł gotówki bez dodatkowych opłat. Jeśli regularnie wypłacasz duże sumy, warto sprawdzić, czy Twój bank ma w pobliżu własną sieć bankomatów – to tam limity są najwyższe i nie ma ryzyka, że operator zmieni zasady z dnia na dzień.
