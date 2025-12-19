IMGW bije na alarm. Uderzy w większość Polski. Kierowcy muszą uważać
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe, pilne ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące gęstej mgły. Alert pierwszego stopnia obejmuje ogromną część kraju i będzie obowiązywał od piątku 19 grudnia od godziny 17:00 aż do soboty 20 grudnia do godziny 10:00. Synoptycy ostrzegają, że miejscami widoczność może spaść nawet poniżej 200 metrów, co znacząco zwiększy ryzyko wypadków i utrudni podróżowanie.
Z map opublikowanych przez IMGW wynika, że strefa zagrożenia obejmuje większość centralnej, wschodniej i południowej Polski. Gęsta mgła może pojawić się zarówno na terenach miejskich, jak i poza nimi, szczególnie w rejonach dolin, w pobliżu rzek oraz na otwartych przestrzeniach. Najtrudniejsze warunki prognozowane są w godzinach nocnych oraz we wczesnych godzinach porannych.
Meteorolodzy podkreślają, że nie będzie to zwykła mgła, lecz zjawisko o dużej intensywności. Widoczność może gwałtownie się pogarszać, nawet na krótkich odcinkach drogi. Kierowcy mogą wjeżdżać w tzw. ściany mgły, gdzie w jednej chwili zasięg widzenia spada do kilkudziesięciu metrów. To szczególnie niebezpieczne na drogach szybkiego ruchu i trasach pozamiejskich.
Warunki pogodowe mogą dać się we znaki również pasażerom kolei i lotnictwa. Gęsta mgła często powoduje opóźnienia pociągów, a na lotniskach może skutkować problemami z lądowaniami i startami samolotów. IMGW apeluje, aby osoby planujące podróż w nocy lub w sobotni poranek na bieżąco śledziły komunikaty przewoźników.
Służby drogowe i policja przypominają, że w takich warunkach kluczowe jest zachowanie szczególnej ostrożności. Mgła znacząco wydłuża drogę hamowania i ogranicza możliwość szybkiej reakcji. Nawet doświadczeni kierowcy mogą mieć trudności z oceną odległości i prędkości innych pojazdów.
Co to oznacza dla Ciebie – sekcja HCU
Jeżeli planujesz wyjazd w piątkowy wieczór lub sobotni poranek, warto rozważyć zmianę godziny podróży albo przygotować się na znaczne utrudnienia. Podczas jazdy należy bezwzględnie zmniejszyć prędkość, zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu i korzystać ze świateł przeciwmgielnych zgodnie z przepisami. Warto też pamiętać, by nie używać świateł drogowych, które w gęstej mgle mogą jeszcze bardziej ograniczyć widoczność.
Piesi i rowerzyści również powinni zachować czujność. Słaba widoczność sprawia, że są gorzej dostrzegalni dla kierowców, zwłaszcza na nieoświetlonych odcinkach dróg. Elementy odblaskowe mogą realnie zwiększyć bezpieczeństwo.
Gęsta mgła, przed którą ostrzega IMGW, może poważnie utrudnić życie mieszkańcom wielu regionów Polski. Alert obowiązuje przez kilkanaście godzin i obejmuje kluczowy okres wieczorno-nocny oraz poranny. To nie jest zjawisko, które można zlekceważyć. Ostrożność, dostosowanie planów i uważna jazda mogą zdecydować o bezpieczeństwie na drogach w najbliższych godzinach.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.