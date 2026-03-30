IMGW wydało ostrzeżenia dla Warszawy i Mazowsza. Zacznie się już jutro

31 marca 2026 00:16 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Prawie cała Polska wchodzi w tydzień wielkanocny pod znakiem przymrozków. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia już obowiązują i będą przedłużane przez kolejne dni – aż do środy lub czwartku. Warszawa dostanie własne ostrzeżenie w nocy z 2 na 3 kwietnia. Sprawdziliśmy prognozy IMGW i zebraliśmy temperatury dzień po dniu.

Dziś w nocy były już przymrozki – Warszawa jeszcze bez ostrzeżenia, ale zimno nie ominie nas w kolejnych dniach

Dziś w nocy już było zimno. Wystąpił lokalny spadek temperatury powietrza do ok. -1°C, przy gruncie do -3°C. Ostrzeżenie obejmowało m.in. powiat płocki i znaczną część zachodniej oraz centralnej Polski – Warszawa formalnie leży poza jego zasięgiem, ale temperatury w aglomeracji i tak zbliżały się w nocy do zera.

We wtorek 31 marca w ciągu dnia trochę się poprawi – maksymalna temperatura w Warszawie wyniesie ok. 8-9°C, ale noce pozostaną mroźne. Prognoza synoptyczna IMGW pokazuje, że minimalna temperatura nocna w rejonie stolicy będzie się wahać w okolicach 0 do +1°C.

Środa i czwartek – najchłodniejsze noce tygodnia

Noc ze środy na czwartek (1/2 kwietnia) przyniesie według IMGW najtrudniejsze warunki w tym tygodniu. W centrum kraju prognozowane minimum nocne to -1°C, w rejonach podgórskich i na południu nawet -3°C. W dzień będzie jednak wyraźnie cieplej – w Warszawie do ok. 11-12°C.

To właśnie na czwartek i piątek IMGW wydało prognozę zagrożeń meteorologicznych dla Warszawy. Ostrzeżenie dotyczy powiatu warszawskiego (mazowieckiego): przymrozki stopnia 1., obowiązujące od czwartku 2 kwietnia godz. 7:30 do piątku 3 kwietnia godz. 7:30. Noc z czwartku na piątek (Wielki Czwartek/Wielki Piątek) to ostatnia zimna noc – minimalna temperatura w rejonie Warszawy wyniesie ok. 0 do +1°C, na południu kraju miejscami poniżej zera.

Wielkanocny weekend przyniesie wyraźne ocieplenie

Od soboty 4 kwietnia sytuacja zaczyna się wyraźnie poprawiać. Według prognozy IMGW minimalne temperatury nocne wzrosną do +1 do +3°C w centrum Polski, a w dzień termometry pokażą ok. 13-14°C. Przymrozki przestają być realnym zagrożeniem.

Niedziela Wielkanocna 5 kwietnia zapowiada się jako najcieplejszy dzień w tym tygodniu – w Warszawie maksymalna temperatura może przekroczyć 18-19°C, a w zachodniej Polsce miejscami nawet 20°C. To skok o kilkanaście stopni w stosunku do wtorek. Jeśli planujesz śniadanie wielkanocne na zewnątrz – niedziela będzie do tego najlepszym dniem.

Osłoń rośliny i uważaj na przejazdy

Jeśli masz ogród, balkon lub taras – najbliższe 3 noce (do piątku rano) są ryzykowne dla roślin. Temperatury przy gruncie mogą spaść do -3°C, co zagraża wczesnym uprawom, rozsadzie i roślinkom balkonowym wystawionym zbyt wcześnie. Warto je przykryć lub przenieść do środka na czas nocnych przymrozków.

Kierowcy powinni liczyć się z możliwością gołoledzi na mostach i wiaduktach w godzinach porannych – szczególnie we wtorek i środę rano, gdy temperatura powietrza oscyluje wokół zera. IMGW nie wydało co prawda ostrzeżeń drogowych dla Warszawy, ale warunki na drodze wczesnym rankiem mogą być zdradliwe.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

