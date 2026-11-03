InPost zmienia zasady odbierania paczek. Od 10 listopada ważna nowość dla milionów klientów
Już 10 listopada 2026 roku InPost wprowadzi nowe zasady dotyczące dostarczania przesyłek. Zmiana obejmie klientów zamawiających paczki z dostawą kurierską. Pojawi się możliwość automatycznego przekierowywania ich do wybranego Paczkomatu lub PaczkoPunktu. Jest jednak kilka warunków, o których warto wiedzieć.
InPost poinformował o aktualizacji regulaminów swoich usług. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 10 listopada, a jedną z najważniejszych zmian będzie rozszerzenie usługi Dynamicznego Przekierowania Paczki.
Dla wielu klientów oznacza to koniec konieczności każdorazowego zmieniania miejsca dostawy.
InPost wprowadza ważną zmianę. Wystarczy ustawić to jeden raz
Do tej pory osoby zamawiające przesyłki kurierskie mogły skorzystać z możliwości przekierowania paczki do automatu. Trzeba było jednak podejmować taką decyzję osobno dla każdej przesyłki.
Od 10 listopada pojawi się nowe rozwiązanie: Stałe Przekierowanie Paczki.
Dzięki niemu użytkownik aplikacji InPost Mobile będzie mógł wskazać preferowany Paczkomat lub PaczkoPunkt, do którego mają automatycznie trafiać kwalifikujące się przesyłki kurierskie powiązane z jego numerem telefonu.
Nie będzie już konieczne reagowanie na każde powiadomienie dotyczące kolejnej paczki.
To szczególnie istotna zmiana dla osób, które często robią zakupy przez internet, ale w godzinach pracy kurierów nie ma ich w domu.
Nie każda paczka trafi do Paczkomatu. Są konkretne ograniczenia
Choć nowe rozwiązanie ma ułatwić odbieranie przesyłek, nie oznacza, że każdą paczkę będzie można automatycznie przekierować.
InPost przewiduje kilka ważnych warunków:
- Wybrany Paczkomat lub PaczkoPunkt musi znajdować się maksymalnie 10 km od pierwotnego adresu doręczenia.
- Punkt odbioru musi być obsługiwany przez ten sam oddział InPostu, który obsługuje pierwotny adres.
- Paczka musi spełniać wymagania dotyczące wymiarów i wagi.
- Nadawca nie może wyłączyć możliwości przekierowania.
- Niektóre rodzaje przesyłek są wyłączone z usługi.
Ograniczenia dotyczą między innymi przesyłek realizowanych w ramach usług SmartCourier oraz Paleta Standard.
W praktyce oznacza to, że nawet po aktywowaniu nowej funkcji część przesyłek nadal może zostać dostarczona pod pierwotny adres.
Czy za przekierowanie paczek trzeba będzie płacić?
Dobra wiadomość dla klientów: korzystanie ze Stałego Przekierowania Paczki będzie bezpłatne.
Użytkownik będzie mógł zmienić wskazany punkt odbioru lub całkowicie wyłączyć funkcję.
Nowe rozwiązanie będzie dostępne w aplikacji InPost Mobile i będzie wymagało jego aktywowania.
Nie oznacza to zatem, że od 10 listopada wszystkie paczki kurierskie automatycznie zaczną trafiać do Paczkomatów.
To dodatkowa możliwość, z której klient będzie mógł skorzystać dobrowolnie.
Jak włączyć nowe przekierowanie w InPost Mobile?
Po udostępnieniu funkcji należy zalogować się do aplikacji InPost Mobile, odnaleźć ustawienia Stałego Przekierowania Paczki i wskazać preferowany automat lub punkt odbioru.
Następnie trzeba aktywować usługę zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
Warto pamiętać, że nowe ustawienie dotyczy przesyłek nadanych po jego aktywacji. Paczki, które już są w drodze, nie zostaną automatycznie objęte stałym przekierowaniem.
Użytkownik będzie mógł również zrezygnować z przekierowania konkretnej przesyłki, jeśli zrobi to na odpowiednim etapie jej obsługi.
To nie koniec zmian. InPost aktualizuje również inne zasady
Nowy regulamin obejmuje nie tylko przekierowywanie paczek.
Firma poinformowała również o zmianach związanych z przesyłkami objętymi systemem SENT, doprecyzowaniu zasad usługi Zwrotu Dokumentów oraz aktualizacji zapisów dotyczących płatności za pobraniem.
Zweryfikowani odbiorcy będą mogli także uzyskać przez infolinię informację o kwocie pobrania przypisanej do przesyłki.
Zmiany obejmują kilka regulaminów InPostu, w tym dokumenty dotyczące Paczkomatów, usług kurierskich oraz wybranych usług realizowanych w ramach Allegro.
Uwaga na 11 listopada. Paczki mogą dotrzeć później
Nowe zasady zaczną obowiązywać 10 listopada, czyli dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości.
InPost zapowiedział, że 11 listopada nie będzie realizował odbiorów ani doręczeń przesyłek.
Zgodnie z opublikowanym harmonogramem paczki nadane 10 listopada mają zostać doręczone 12 listopada.
Osoby planujące zakupy internetowe powinny uwzględnić ten termin, szczególnie jeśli zależy im na szybkim otrzymaniu zamówienia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli regularnie zamawiasz produkty przez internet i nie chcesz czekać na kuriera w domu, nowe rozwiązanie może znacząco ułatwić odbieranie paczek.
Wystarczy jednorazowo wskazać preferowany punkt odbioru, a kwalifikujące się przesyłki kurierskie będą mogły trafiać tam automatycznie.
Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniu odległości do 10 km, odpowiednich gabarytach przesyłki oraz ewentualnych wyłączeniach stosowanych przez nadawcę.
Najważniejsza data to 10 listopada 2026 roku. Wtedy zaczną obowiązywać nowe regulaminy InPostu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.