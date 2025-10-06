Instalatorzy odwiedzają miliony Polaków. Wielka akcja ma zakończyć się w 2031 roku
Zniknęły kartki z odczytem. Nie trzeba już biegać z latarką do piwnicy. Coraz więcej Polaków zauważa, że coś się zmieniło – cicho, bez fanfar, ale za to na wielką skalę. Ruszyła ogólnopolska wymiana liczników prądu. I to nie byle jakich. Nowe urządzenia same raportują zużycie, dają wgląd w codzienne rachunki i… ostrzegają, gdy coś jest nie tak. Część Polaków już je ma, inni dopiero czekają.
Spisywanie liczników? To przeszłość
W każdym z 17 milionów domów i mieszkań w Polsce ma się pojawić inteligentny licznik prądu. To nie jest pieśń przyszłości – część gospodarstw już dziś korzysta z nowych urządzeń. To największy taki projekt w historii polskiej energetyki. Inwestycja pochłonie 9 miliardów złotych i ma zmodernizować cały system pomiarowy.
Nowe liczniki automatycznie przekazują dane do operatora. Nie trzeba już podawać odczytów przez telefon, na stronie ani zostawiać ich na kartce. Znika ryzyko błędów, niedoszacowań i domiarów. Użytkownik widzi dokładnie, ile prądu zużywa – i kiedy.
Kto już ma? Energa idzie jak burza, inni nadrabiają
Najwięcej nowych liczników zainstalowała Energa – ponad 2 miliony sztuk. To już więcej niż połowa jej klientów. Na południu Polski działa Tauron – u niego wymieniono 1,1 mln liczników (19 proc. wszystkich odbiorców). W Warszawie i okolicach Stoen Operator zamontował 345 tys. urządzeń. PGE, zakończyło dotąd 22 proc. planu. Różnice wynikają ze strategii, zasięgu i trudności w terenie.
Docelowo do końca 2025 roku nowe liczniki ma mieć co czwarty odbiorca. W 2027 roku – 65 proc., a w 2028 – już 80 proc. Wszystko ma zakończyć się w 2031 roku.
Wymiana jest szybka, ale czasem potrzebny jest lokator
Standardowa wymiana licznika trwa od 15 do 40 minut i wymaga krótkiego wyłączenia prądu. W blokach terminy ustalają spółdzielnie i zarządcy. W domach jednorodzinnych – operator kontaktuje się bezpośrednio. Zazwyczaj urządzenia znajdują się na klatkach schodowych lub w skrzynkach na zewnątrz. W starszych kamienicach i domach liczniki są jednak często w mieszkaniach albo w piwnicach – wtedy obecność lokatora jest niezbędna.
Każdy właściciel lub najemca ma obowiązek umożliwić dostęp do urządzenia. Ale uwaga – pojawili się oszuści.
Coraz więcej fałszywych techników. Nie daj się nabrać
Przestępcy wykorzystują zamieszanie i podszywają się pod monterów. Dzwonią, pukają do drzwi, pokazują „dokumenty” i próbują wejść do mieszkania. Czasem żądają opłat za montaż, mimo że jest on darmowy. Innym razem pytają o zaległości i proszą o gotówkę.
W rzeczywistości technik zawsze ma legitymację, upoważnienie i nie pobiera pieniędzy. Montaż jest bezpłatny, a każda wizyta powinna być wcześniej zapowiedziana. Masz wątpliwości? Zadzwoń do operatora lub administracji.
Mniej prądu, niższe rachunki? To możliwe
Dzięki nowym licznikom można łatwo zobaczyć, kiedy i ile prądu zużywamy. W wielu domach to oznacza zaskoczenie – okazuje się, że lodówka, która miała być energooszczędna, ciągnie więcej niż stary telewizor. A czajnik elektryczny? Potrafi zużyć więcej prądu niż zmywarka.
Nowe liczniki pomagają podejmować świadome decyzje. Można zmienić taryfę, przesunąć zużycie na godziny z niższymi stawkami albo po prostu wyłączyć to, co działa niepotrzebnie.
Cyfrowa rewolucja to nie tylko wygoda
W przyszłości inteligentne liczniki pozwolą wprowadzić elastyczne taryfy, które dopasują się do realnego zużycia. Operatorzy będą lepiej zarządzać siecią, szybciej reagować na awarie i efektywniej integrować odnawialne źródła energii.
Dla mieszkańców oznacza to lepszą kontrolę nad domowym budżetem, a dla kraju – bardziej nowoczesny i bezpieczny system energetyczny.
Chcesz, żebym przygotowała do tego post z emotkami i lead pod Discover?
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.