Interwencja służb. Mężczyzna zasłabł na rusztowaniu. Sprawdź co robić w takiej sytuacji
Na ul. Niecałej w Pruszkowie doszło do groźnej sytuacji. Mężczyzna pracujący na rusztowaniu nagle zasłabł i nie był w stanie samodzielnie zejść na dół. Na miejsce natychmiast zadysponowano straż pożarną, policję i zespół ratownictwa medycznego.
Dzięki szybkiej reakcji świadków oraz sprawnej akcji służb mężczyznę udało się bezpiecznie ewakuować.
Co się wydarzyło na ul. Niecałej
Według wstępnych informacji mężczyzna pracował na rusztowaniu przy jednej z kamienic, kiedy nagle stracił siły i nie mógł zejść o własnych siłach. Sytuacja była poważna, ponieważ znajdował się na wysokości, a każdy niekontrolowany ruch mógł zakończyć się upadkiem.
Świadkowie natychmiast wezwali pomoc. Na miejsce przyjechały:
• Państwowa Straż Pożarna z Pruszkowa,
• policja,
• zespół ratownictwa medycznego.
Akcja strażaków – ewakuacja z wysokości
Strażacy zabezpieczyli teren i przystąpili do ewakuacji pracownika. Użyto drabiny oraz odpowiedniego sprzętu wysokościowego, aby bezpiecznie sprowadzić mężczyznę na dół. Całość akcji przebiegła sprawnie i bez dodatkowych zagrożeń.
Po opuszczeniu rusztowania mężczyzna został przekazany ratownikom medycznym, którzy rozpoczęli udzielanie mu pomocy.
Co wiadomo o stanie pracownika
Na tę chwilę wiadomo jedynie, że mężczyzna żyje i został zabrany pod opiekę medyczną. Przyczyna zasłabnięcia nie jest jeszcze znana. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i prowadzi dalsze czynności wyjaśniające, które mają ustalić, czy doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa podczas prac na wysokości.
Co to oznacza dla mieszkańców i pracowników budowlanych
• zdarzenie przypomina, jak ważne jest przestrzeganie zasad BHP,
• prace na wysokości wymagają stałego nadzoru i zabezpieczeń,
• szybka reakcja świadków i służb zapobiegła tragedii.
Podsumowanie
Dzięki sprawnej akcji strażaków z PSP Pruszków mężczyzna zasłabły na rusztowaniu został bezpiecznie sprowadzony na ziemię i przekazany ratownikom medycznym. Służby apelują o zachowanie ostrożności podczas prac na wysokości i zgłaszanie wszelkich sytuacji zagrożenia.
