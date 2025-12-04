Interwencja służb. Mężczyzna zasłabł na rusztowaniu. Sprawdź co robić w takiej sytuacji

Na ul. Niecałej w Pruszkowie doszło do groźnej sytuacji. Mężczyzna pracujący na rusztowaniu nagle zasłabł i nie był w stanie samodzielnie zejść na dół. Na miejsce natychmiast zadysponowano straż pożarną, policję i zespół ratownictwa medycznego.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Dzięki szybkiej reakcji świadków oraz sprawnej akcji służb mężczyznę udało się bezpiecznie ewakuować.

Co się wydarzyło na ul. Niecałej

Według wstępnych informacji mężczyzna pracował na rusztowaniu przy jednej z kamienic, kiedy nagle stracił siły i nie mógł zejść o własnych siłach. Sytuacja była poważna, ponieważ znajdował się na wysokości, a każdy niekontrolowany ruch mógł zakończyć się upadkiem.

Świadkowie natychmiast wezwali pomoc. Na miejsce przyjechały:

• Państwowa Straż Pożarna z Pruszkowa,
• policja,
• zespół ratownictwa medycznego.

Akcja strażaków – ewakuacja z wysokości

Strażacy zabezpieczyli teren i przystąpili do ewakuacji pracownika. Użyto drabiny oraz odpowiedniego sprzętu wysokościowego, aby bezpiecznie sprowadzić mężczyznę na dół. Całość akcji przebiegła sprawnie i bez dodatkowych zagrożeń.

Po opuszczeniu rusztowania mężczyzna został przekazany ratownikom medycznym, którzy rozpoczęli udzielanie mu pomocy.

Co wiadomo o stanie pracownika

Na tę chwilę wiadomo jedynie, że mężczyzna żyje i został zabrany pod opiekę medyczną. Przyczyna zasłabnięcia nie jest jeszcze znana. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i prowadzi dalsze czynności wyjaśniające, które mają ustalić, czy doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa podczas prac na wysokości.

Co to oznacza dla mieszkańców i pracowników budowlanych

• zdarzenie przypomina, jak ważne jest przestrzeganie zasad BHP,
• prace na wysokości wymagają stałego nadzoru i zabezpieczeń,
• szybka reakcja świadków i służb zapobiegła tragedii.

Podsumowanie

Dzięki sprawnej akcji strażaków z PSP Pruszków mężczyzna zasłabły na rusztowaniu został bezpiecznie sprowadzony na ziemię i przekazany ratownikom medycznym. Służby apelują o zachowanie ostrożności podczas prac na wysokości i zgłaszanie wszelkich sytuacji zagrożenia.

