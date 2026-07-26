Jak długo można parkować samochód w jednym miejscu w Warszawie? Przepisy mogą zaskoczyć kierowców

26 lipca 2026 20:15 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Wielu kierowców zastanawia się, jak długo można pozostawić samochód zaparkowany w tym samym miejscu. Czy po kilku dniach auto może zostać odholowane? Odpowiedź zależy od tego, gdzie pojazd stoi i w jakim jest stanie.

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Parkometr w Strefie Płatnego Parkowania w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Parkometr w Strefie Płatnego Parkowania w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Nie ma limitu dni

Polskie przepisy nie określają maksymalnego czasu, przez jaki samochód może pozostawać zaparkowany w tym samym miejscu na publicznym parkingu lub przy ulicy. Oznacza to, że jeśli pojazd jest prawidłowo zaparkowany, posiada ważne tablice rejestracyjne i nie narusza przepisów, może stać tam nawet przez wiele tygodni.

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Kiedy auto może zostać usunięte?

Sytuacja zmienia się, gdy pojazd stwarza zagrożenie lub wygląda na porzucony. Zgodnie z przepisami straż miejska lub policja mogą zlecić usunięcie samochodu m.in. wtedy, gdy:

  • jest pozostawiony w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz postoju z możliwością odholowania,
  • utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu,
  • nie ma tablic rejestracyjnych,
  • jego stan wskazuje na to, że nie jest używany – na przykład ma wybite szyby, brak kół lub jest wyraźnie zniszczony.

W takich przypadkach pojazd może zostać odholowany na koszt właściciela.

A co ze Strefą Płatnego Parkowania?

W Warszawie należy pamiętać o zasadach obowiązujących w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Sam fakt pozostawienia auta przez kilka dni nie jest zabroniony, jednak kierowca musi opłacić postój zgodnie z obowiązującymi zasadami lub posiadać odpowiedni abonament. Brak opłaty może skutkować naliczeniem opłat dodatkowych.

Prywatny parking to co innego

Inaczej wygląda sytuacja na parkingach prywatnych, należących do wspólnot mieszkaniowych, centrów handlowych czy firm. Tam obowiązują regulaminy ustalone przez właściciela terenu. W niektórych przypadkach przewidują one maksymalny czas postoju lub możliwość usunięcia pojazdu naruszającego zasady korzystania z parkingu.

Warto pamiętać

Jeżeli samochód jest sprawny, posiada tablice rejestracyjne, ważne badanie techniczne i ubezpieczenie oraz został zaparkowany zgodnie z przepisami, nie ma przepisu, który nakazywałby jego przestawienie po określonej liczbie dni. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy pojazd narusza przepisy lub jego stan wskazuje, że został porzucony.

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