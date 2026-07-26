Pukają do drzwi od 6:00 do 22:00. 4747 kontroli w Warszawie i 5000 zł kary za brak jednego dokumentu
Straż Miejska m.st. Warszawy przeprowadziła 4747 kontroli i wystawiła 178 mandatów. Uprawnienie do wejścia na prywatną posesję między 6:00 a 22:00 ma dziś 190 stołecznych funkcjonariuszy, a pukają najczęściej tam, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna, czyli w Wawrze, na Białołęce i w Wesołej. Zmienił się natomiast przedmiot pytań. Kontroler coraz częściej chce zobaczyć garaż, piwnicę i pomieszczenie gospodarcze.
4747 kontroli, 178 mandatów, 4 wnioski do sądu. Tak wygląda jeden sezon w stolicy
W sezonie grzewczym 2024/2025 warszawscy strażnicy sprawdzili zgodność urządzeń grzewczych i stosowanego opału z przepisami 4747 razy. Efektem było 178 mandatów, 95 przypadków zastosowania środków oddziaływania wychowawczego i 4 wnioski o ukaranie skierowane do sądu. Stołeczny Oddział Ochrony Środowiska dysponuje przy tym sprzętem, którego jeszcze kilka lat temu nie miała żadna gmina w Polsce: dwoma dronami wyposażonymi w urządzenia do analizy składu dymu oraz pięcioma mobilnymi laboratoriami, potocznie nazywanymi smogowozami.
Jak powiedział rzecznik prasowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy Sławomir Smyk w rozmowie z portalem Radio Kolor, różnica między liczbą zgłoszeń od mieszkańców a liczbą wystawionych mandatów jest bardzo duża. Z danych stołecznej straży wynika też, gdzie realnie kończą się interwencje kończące się karą. Zdecydowaną większość nieprawidłowości ujawniono w nieruchomościach niezamieszkanych, czyli w warsztatach i stolarniach, gdzie wciąż dochodzi do spalania odpadów produkcyjnych.
Rok wcześniej skala była podobna. W 2024 roku warszawscy strażnicy wykonali ponad 4000 kontroli i wystawili 1032 mandaty na łączną kwotę blisko 120 000 zł. Dla porównania w Gdańsku odnotowano wtedy 414 kontroli i 89 mandatów na 11 700 zł.
Deklaracja złożona w 2022 roku dziś bywa dokumentem nieaktualnym
Obowiązek zgłoszenia źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wprowadziła ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Termin dla budynków już istniejących minął 30 czerwca 2022 r. i większość właścicieli ma go dawno za sobą. Problem polega na tym, że deklaracja nie jest dokumentem jednorazowym. Każde nowe lub wymienione źródło ciepła trzeba zgłosić w ciągu 14 dni od uruchomienia.
Sankcja jest dwustopniowa. Strażnik miejski albo upoważniony urzędnik może nałożyć mandat w wysokości 500 zł. Jeżeli sprawa trafi do sądu, grzywna sięga 5000 zł. Taka sama kara grozi za podanie w deklaracji danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Przepisy przewidują furtkę zbliżoną do czynnego żalu z prawa podatkowego: dobrowolne złożenie zaległej deklaracji chroni przed karą, ale tylko wtedy, gdy organ nie powziął wcześniej informacji o uchybieniu i nie wszczął postępowania. Po pierwszej wizycie kontrolera ta droga jest już zamknięta.
Grzejnik w garażu to obowiązek zgłoszenia, a nie automatycznie wyższy podatek
To rozróżnienie decyduje o tym, ile faktycznie zapłacisz, i w większości opracowań ginie. Wstawienie do garażu farelki, kozy albo grzejnika podłączonego do domowej instalacji nie zmienia samo w sobie stawki podatku od nieruchomości. Uruchamia natomiast obowiązek zgłoszeniowy, bo w budynku pojawia się źródło ciepła, którego w ewidencji nie ma. Jeśli kontroler zobaczy w garażu kozę, a w deklaracji CEEB widnieje wyłącznie kocioł gazowy, mamy klasyczną niezgodność stanu faktycznego z dokumentem.
Stawka podatku rośnie z zupełnie innego powodu. Decyduje o niej to, czy powierzchnia jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej. Regularne naprawianie w garażu cudzych samochodów, magazynowanie towaru firmowego czy wpisanie obiektu do ewidencji środków trwałych przenosi go do najwyższej kategorii. Sam warsztat hobbystyczny, w którym właściciel dłubie przy własnym aucie, tego skutku nie wywołuje.
12 zł czy 35,53 zł za metr? Cała różnica siedzi w jednym słowie
Górne granice stawek na 2026 rok określa obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 726), wydane na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki wzrosły względem 2025 roku o 4,5 proc. Budynki mieszkalne to 1,25 zł za metr kwadratowy, budynki pozostałe, a więc również typowy garaż wolnostojący, 12,00 zł, natomiast budynki i ich części zajęte na działalność gospodarczą aż 35,53 zł.
Na 20-metrowym garażu ta różnica wygląda następująco: 240 zł rocznie w kategorii pozostałych i 710,60 zł po przekwalifikowaniu na działalność. Osobno warto pamiętać o zmianie, która zadziałała na korzyść mieszkańców bloków. Ustawa z 19 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych sprawiła, że od 1 stycznia 2025 r. garaże i miejsca postojowe w podziemiach budynków mieszkalnych są opodatkowane stawką mieszkalną, dziś 1,25 zł za metr. Wcześniej płaciło się za nie kilkadziesiąt złotych od metra.
Zgłoszenie złożone po otwarciu warsztatu nie wywołuje żadnych skutków prawnych
Tu zaczyna się część najkosztowniejsza, o której właściciele dowiadują się zwykle za późno. Przekształcenie garażu w warsztat to zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w rozumieniu art. 71 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, bo zmieniają się warunki bezpieczeństwa pożarowego, warunki pracy i warunki ochrony środowiska. Zgłoszenie trzeba złożyć przed faktyczną zmianą. Art. 71 ust. 7 mówi wprost, że zgłoszenie dokonane później nie wywołuje skutków prawnych.
Gdy zmiana nastąpiła bez zgłoszenia, nadzór budowlany działa według art. 71a. Najpierw postanowieniem wstrzymuje użytkowanie obiektu lub jego części i nakłada obowiązek przedstawienia dokumentów, a po ich złożeniu ustala opłatę legalizacyjną. Liczy się ją jako iloczyn stawki 500 zł podwyższonej dziesięciokrotnie, współczynnika kategorii obiektu i współczynnika wielkości. W praktyce daje to kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli dokumenty nie wpłyną w terminie albo obiekt będzie używany mimo wstrzymania, organ decyzją nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania.
Urząd dzielnicy może sięgnąć pięć lat wstecz
Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych powstaje z decyzji ustalającej, a nie z samodzielnego rozliczenia. Zgodnie z art. 68 Ordynacji podatkowej organ ma na jej doręczenie 3 lata, ale termin wydłuża się do 5 lat, jeżeli podatnik nie złożył informacji o nieruchomości albo nie ujawnił w niej wszystkich danych. Zatajone przeznaczenie garażu mieści się w tej drugiej kategorii. Decyzja obejmująca pięć lat wstecz przy stawce 35,53 zł za metr potrafi być kilkukrotnie dotkliwsza niż sam mandat za CEEB.
Wawer, Białołęka i Wesoła. Dlaczego w Warszawie kontrola jest realna, a nie teoretyczna
Stawki w stolicy określa uchwała nr XXIX/1066/2025 Rady m.st. Warszawy z 20 listopada 2025 r. Miasto konsekwentnie stosuje maksimum dopuszczone przez ministra, więc warszawski właściciel płaci 1,25 zł za metr mieszkania i 35,53 zł za metr powierzchni zajętej na działalność. Decyzje na 2026 rok urząd zaczął wysyłać 2 stycznia, a pierwsza rata dla osób fizycznych przypadała 15 marca. Kolejne terminy to 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Warszawa różni się od większości gmin realną obsadą kontrolerów. Raport Polskiego Alarmu Smogowego „Kontrola palenisk na Mazowszu” pokazuje, że w gminach dysponujących strażą miejską lub gminną na jednego uprawnionego funkcjonariusza przypada średnio 117 domów, a w gminach bez straży aż 629. Przy 190 upoważnionych strażnikach w stolicy prawdopodobieństwo wizyty jest kilkukrotnie wyższe niż w podwarszawskiej gminie bez własnej formacji. Do tego dochodzi zasięg czasowy: na posesji prywatnej kontrola odbywa się między 6:00 a 22:00, a w podmiotach gospodarczych całodobowo. Właśnie dlatego garaż, w którym stoi podnośnik i wisi szyld, jest sprawdzany na innych zasadach niż garaż z rowerami.
Sprawdź deklarację i przeznaczenie garażu
Zacznij od najprostszej czynności, która zajmuje kilka minut i zamyka najczęstsze źródło mandatu. Wejdź na ceeb.gov.pl i sprawdź, co figuruje w Twojej deklaracji, a następnie porównaj to z tym, co faktycznie stoi w kotłowni, garażu i piwnicy. Jeżeli od czasu złożenia dokumentu pojawił się kominek, koza, pompa ciepła albo grzejnik zasilany z osobnego źródła, deklaracja jest nieaktualna i masz jeszcze możliwość uzupełnienia jej dobrowolnie. Ta furtka działa wyłącznie dopóki urząd sam się o brakach nie dowie, więc każdy tydzień zwłoki realnie zmniejsza jej wartość. Przy okazji upewnij się, że kominiarz wprowadził protokół z ostatniego przeglądu do systemu, bo papierowy dokument w segregatorze bez wpisu w ewidencji traktowany jest tak, jakby przeglądu nie było.
Druga rzecz dotyczy pieniędzy większych niż mandat. Odpowiedz sobie uczciwie, czy w garażu albo pomieszczeniu gospodarczym dzieje się coś, co urząd może uznać za działalność gospodarczą: przyjmowanie zleceń, magazynowanie towaru, wpis obiektu do ewidencji środków trwałych, adres firmy w CEIDG. Jeżeli tak, masz dwa równoległe obowiązki, i to właśnie ich pominięcie generuje najwyższe koszty. Wobec urzędu dzielnicy składasz aktualną informację o nieruchomości, żeby uniknąć decyzji sięgającej 5 lat wstecz. Wobec organu architektoniczno-budowlanego zgłaszasz zmianę sposobu użytkowania, i to zanim warsztat ruszy, ponieważ zgłoszenie po fakcie jest z mocy prawa bezskuteczne, a legalizacja liczona jest według stawki 500 zł podwyższonej dziesięciokrotnie.
Na koniec kwestia zachowania podczas samej wizyty. Kontrolerzy przychodzą bez zapowiedzi i mają do tego prawo, a odmowa wpuszczenia nie kończy sprawy, tylko przenosi ją na policję i do prokuratury jako utrudnianie czynności służbowych. Znacznie lepiej wychodzą właściciele, którzy trzymają w jednym miejscu tabliczkę znamionową kotła, certyfikat Ekoprojektu, protokół kominiarski i potwierdzenie złożenia deklaracji CEEB. Uporządkowana dokumentacja skraca kontrolę do kilkunastu minut i w praktyce najczęściej kończy się pouczeniem zamiast mandatu, o czym mówią same statystyki stołecznej straży: przy 4747 kontrolach mandat padł 178 razy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.