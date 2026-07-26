Poważne utrudnienia na linii M1. Trzy stacje wyłączone z ruchu, uruchomiono autobusy zastępcze
Warszawskie metro boryka się z poważnymi utrudnieniami. W wyniku zdarzenia na stacji Dworzec Gdański pociągi linii M1 nie kursują na całej trasie. Ruch odbywa się obecnie w dwóch odcinkach, a trzy stacje zostały wyłączone z obsługi pasażerów.
Metro kursuje w dwóch pętlach:
- Młociny – Plac Wilsona,
- Centrum – Kabaty.
Z ruchu wyłączono stacje:
- Dworzec Gdański,
- Ratusz Arsenał,
- Świętokrzyska.
Aby ułatwić pasażerom przemieszczanie się, uruchomiono autobusową komunikację zastępczą, która kursuje na trasie:
Plac Wilsona 07 – Mickiewicza – Andersa – Marszałkowska – Centrum 04.
Zmiany dotyczą również komunikacji autobusowej. Linie 151 oraz 520 jadące w kierunku Metra Ratusz Arsenał zostały skierowane na trasę objazdową ulicami Andersa, Mickiewicza do przystanku Plac Wilsona 07.
Na razie nie podano przyczyny zdarzenia na stacji Dworzec Gdański ani przewidywanego czasu przywrócenia normalnego kursowania metra. Zarząd Transportu Miejskiego apeluje do pasażerów o śledzenie bieżących komunikatów i uwzględnienie utrudnień podczas planowania podróży.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.