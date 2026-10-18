Jak zniknąć z wyszukiwarki? Google ułatwia usuwanie zdjęć i poufnych danych osobowych z sieci
Wpisujesz swoje imię i nazwisko w wyszukiwarkę i ze zdziwieniem odkrywasz zapomniane zdjęcia ze starych portali społecznościowych, a nawet swój numer telefonu czy adres domowy? Cyfrowe ślady z przeszłości mogą być uciążliwe, jednak gigant z Mountain View udostępnia skuteczne koło ratunkowe. Poznaj funkcję „Wyniki na Twój temat” i sprawdź, jak w kilku prostych krokach wyczyścić niechciane informacje z popularnej wyszukiwarki!
Koniec z cyfrowymi duchami z Naszej-Klasy i starych forów
Większość z nas pozostawia w internecie ogromne ilości danych. Czasem są to numery telefonów podawane przy okazji dawnych aukcji internetowych, innym razem archiwalne zdjęcia z nieistniejących już serwisów społecznościowych, takich jak Fotka czy Nasza-Klasa. Algorytmy Google systematycznie indeksują te zasoby, sprawiając, że po wpisaniu konkretnego nazwiska każdy internauta może uzyskać dostęp do naszej cyfrowej przeszłości.
Jeśli nie życzysz sobie, aby Twoje prywatne dane były widoczne jak na dłoni, możesz skorzystać ze specjalnego narzędzia Google o nazwie „Wyniki na Twój temat” (ang. Results about you). Funkcja ta pozwala na bieżąco monitorować, czy w wynikach wyszukiwania pojawiają się Twoje poufne informacje (np. adres fizyczny, e-mail czy numer kontaktowy) oraz umożliwia szybkie i bezproblemowe wnioskowanie o ich ukrycie.
Dwa proste sposoby na wyczyszczenie wyników wyszukiwania
Gigant technologiczny maksymalnie uprościł procedurę zgłaszania niechcianych treści. Możesz to zrobić na dwa sposoby – z poziomu dedykowanego panelu zarządzania lub bezpośrednio podczas korzystania z wyszukiwarki.
Aby użyć funkcji „Wyniki na Twój temat”, wystarczy otworzyć aplikację Google na smartfonie z systemem Android lub iOS i kliknąć swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu. Z menu wybierz odpowiednią opcję i przejdź przez krótki konfigurator. Aplikacja poprosi Cię o podanie danych do monitorowania – system będzie je wykorzystywał wyłącznie do skanowania sieci pod kątem potencjalnych wycieków. Gdy algorytm odnajdzie strony zawierające Twoje dane, wystarczy kliknąć przycisk „Poproś o usunięcie”. Z poziomu komputera to samo narzędzie dostępne jest pod adresem myactivity.google.com/results-about-you.
Drugą metodą jest bezpośrednie usuwanie wyników. Jeśli trafisz na konkretny link lub zdjęcie w wyszukiwarce, kliknij ikonę trzech pionowych kropek (Opcje / O tym wyniku) znajdującą się tuż obok odnośnika. Wybierz opcję „Usuń wynik” i w formularzu wskaż powód, dla którego dana treść narusza Twoją prywatność.
Wyszukiwarka to tylko katalog. O czym musisz pamiętać przed zgłoszeniem?
Skuteczne ukrycie linku w Google nie oznacza fizycznego skasowania pliku z internetu. Wyszukiwarka pełni jedynie rolę gigantycznego katalogu drogowskazów. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Twoje zdjęcie lub numer telefonu znikną z wyników wyszukiwania, co drastycznie ograniczy ich zasięg, ale materiał wciąż będzie figurował na serwerze strony źródłowej. Aby usunąć go bezpowrotnie, konieczny jest bezpośredni kontakt z administratorem danego portalu.
Warto również znać procedurę dotyczącą tzw. martwych linków. Jeśli samodzielnie usunąłeś stare konto na forum, ale w Google nadal wyświetla się Twoje zdjęcie pobierane z pamięci podręcznej (cache), powinieneś skorzystać z narzędzia Google Public Removal Tool. Pozwala ono na szybkie odświeżenie indeksu i skasowanie nieaktualnych miniaturek.
Firma stosuje ponadto błyskawiczną ścieżkę usuwania w sytuacjach krytycznych. Wnioski dotyczące zdjęć osób nieletnich, intymnych materiałów opublikowanych bez zgody ofiary, oraz danych mogących posłużyć do kradzieży tożsamości (numery PESEL, zdjęcia dowodów osobistych czy kart kredytowych) są traktowane absolutnie priorytetowo i usuwane z indeksu w trybie natychmiastowym.
Najważniejsze zasady zarządzania swoimi danymi w Google
Zobacz podsumowanie, jak dbać o swoją prywatność w najpopularniejszej wyszukiwarce na świecie:
- Skorzystaj z „Wyników na Twój temat” – użyj opcji w aplikacji mobilnej Google, by monitorować swoje poufne dane.
- Usuwaj linki jednym kliknięciem – korzystaj z ikony trzech kropek przy wynikach wyszukiwania, by zgłosić niechciane zdjęcia i numery.
- Google to nie serwer docelowy – ukrycie wyniku nie kasuje go ze strony źródłowej. Skontaktuj się z administratorem, by całkowicie usunąć plik.
- Wyczyść pamięć podręczną (cache) – zgłoś tzw. martwe linki przez Google Public Removal Tool, by pozbyć się zdjęć z usuniętych kont.
- Szybka ścieżka dla wrażliwych danych – zgłoszenia dotyczące kradzieży tożsamości (PESEL, dowód) i materiałów intymnych są realizowane priorytetowo.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.