Bank pyta o Twoje pieniądze. Zamykasz ankietę, bo myślisz, że jest nieobowiązkowa? Zablokują Ci konto
Komunikat z prośbą o podanie źródła pieniędzy może dotyczyć także osoby, która od lat korzysta z jednego konta i regularnie otrzymuje wynagrodzenie. Banki mają obowiązek aktualizować dane klientów oraz sprawdzać, czy transakcje pasują do posiadanych informacji. Zignorowanie takiej prośby może skończyć się ograniczeniem usług, odmową realizacji transakcji, a nawet zakończeniem umowy.
Długi staż w banku nie zwalnia z aktualizacji danych
Procedura określana jako KYC, czyli „Poznaj swojego klienta”, obejmuje między innymi potwierdzanie tożsamości i uzyskiwanie informacji potrzebnych do oceny sposobu korzystania z rachunku. Ankieta AML jest jednym z narzędzi wykorzystywanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Takie działania wynikają z obowiązującej ustawy z 1 marca 2018 r. i nie ograniczają się do otwierania nowych kont. ING Bank Śląski wyjaśnia wprost, że dokumentów i informacji może potrzebować zarówno przy rozpoczęciu współpracy, jak i od osób będących jego klientami od dłuższego czasu. Sama prośba o aktualizację nie jest więc dowodem, że bank uznał właściciela rachunku za sprawcę przestępstwa.
Pytania mogą dotyczyć źródła pieniędzy, wysokości przewidywanych wpływów i tego, do czego ma służyć konto. PKO Bank Polski wskazuje, że dodatkowe informacje bywają potrzebne również po zmianie sytuacji finansowej klienta, zmianie wcześniej podanych danych albo przy wyjaśnianiu nietypowej transakcji. Historia operacji nie zawsze wystarcza do ustalenia, dlaczego pieniądze pojawiły się na rachunku. Jednorazowy przelew może wynikać ze sprzedaży majątku, darowizny lub innych zdarzeń, o których bank wcześniej nie wiedział. Dlatego regularna pensja i brak działalności gospodarczej nie gwarantują, że klient nigdy nie zostanie poproszony o wyjaśnienia.
Ograniczenie usług jest realną konsekwencją braku informacji
Podstawą poważniejszych konsekwencji jest sytuacja, w której bank nie może zastosować wymaganych środków bezpieczeństwa finansowego. Ustawa przewiduje wtedy między innymi nieprzeprowadzanie transakcji za pośrednictwem rachunku oraz rozwiązanie relacji z klientem. W praktyce bank musi ustalić, jakich informacji brakuje i czy bez nich może dalej świadczyć usługi zgodnie z prawem. PKO BP informuje, że nieprzekazanie wymaganych danych może prowadzić do ograniczenia dostępu do aplikacji i serwisu internetowego, wstrzymania transakcji albo wypowiedzenia umowy. Nie jest to więc wyłącznie przypomnienie o charakterze porządkowym, które zawsze można bez konsekwencji zamknąć przyciskiem na ekranie.
Procedury poszczególnych banków różnią się jednak od siebie. ING opisuje ponowienie prośby, gdy klient nie odpowiada albo przekazuje niekompletne wyjaśnienia, a następnie możliwość ograniczenia usług lub wypowiedzenia umów. Nie ma jednej obowiązującej wszystkich klientów zasady, że po określonej liczbie dni następuje zawsze identyczna blokada. Trzeba przeczytać własny komunikat, sprawdzić wskazany termin i upewnić się, czy bank oczekuje samego oświadczenia, czy również dokumentów. Wysłanie formularza z pominiętymi polami może nie zakończyć sprawy. Dla dalszej obsługi rachunku znaczenie ma kompletna odpowiedź, a nie tylko samo otwarcie ankiety.
Warto też ustalić, co dokładnie bank ograniczył. Zablokowanie logowania do aplikacji, odmowa wykonania jednej transakcji i blokada środków na podstawie odrębnych przepisów to różne sytuacje. Nie można z góry zakładać ani tego, że przestaną działać wszystkie sposoby płacenia, ani tego, że pieniądze na pewno da się wypłacić kartą lub w oddziale. Nie ma też podstaw, by obiecywać automatyczne przywrócenie usług natychmiast po wysłaniu odpowiedzi. Bank może potrzebować dodatkowych wyjaśnień, dlatego przy kontakcie warto poprosić o potwierdzenie przyjęcia dokumentów, zakres aktualnych ograniczeń i informację, czego jeszcze brakuje do zakończenia weryfikacji.
Oświadczenie czasem nie wystarczy. Bank może poprosić o dokumenty
Potrzeba udokumentowania pochodzenia pieniędzy może pojawić się również przy wpłacie gotówki. W materiale zaktualizowanym 3 września 2026 r. mBank wymienia między innymi wynagrodzenie, darowiznę, sprzedaż samochodu lub nieruchomości, zwrot pożyczki i przychody z działalności gospodarczej. W zależności od sprawy potwierdzeniem może być umowa sprzedaży, umowa darowizny, dokument księgowy albo potwierdzenie wypłaty z innego banku. Bank wyjaśnia, że w określonych sytuacjach brak wymaganej informacji lub dokumentu może oznaczać odmowę przyjęcia wpłaty. Takiej odmowy dotyczącej konkretnej operacji nie należy automatycznie utożsamiać z zamknięciem całego rachunku.
ING jako przykładowe dokumenty wskazuje PIT, umowę o pracę oraz dokumenty dotyczące spadku. Zestaw potrzebnych potwierdzeń zależy od źródła środków i treści wezwania, dlatego przed przesłaniem obszernej dokumentacji warto ustalić, czego dokładnie oczekuje bank. Istotna jest również ochrona informacji o innych osobach. ING wyjaśnia, że na dodatkowych załącznikach można zasłonić dane osób trzecich lub podmiotów, o które bank nie prosi. Nie oznacza to jednak dowolnego usuwania informacji wymaganych do weryfikacji albo pozostawiania pustych pól w bankowym formularzu. Najlepiej uzgodnić zakres dokumentów i sposób ich bezpiecznego przekazania.
Telefon w sprawie ankiety trzeba zweryfikować
Nie ma jednej zasady, według której prawdziwa aktualizacja AML odbywa się wyłącznie po zalogowaniu do aplikacji. W aktualnych informacjach PKO BP wymienia także rozmowę z konsultantem i wizytę w placówce, natomiast ING wskazuje między innymi wiadomości w bankowości elektronicznej, SMS-y, powiadomienia push i listy. Samego telefonu czy SMS-a nie należy zatem traktować jako rozstrzygającego dowodu oszustwa. Bezpieczne postępowanie polega na niezależnym potwierdzeniu kontaktu: przez funkcję weryfikacji pracownika w aplikacji albo po samodzielnym połączeniu z oficjalną infolinią. Numer znaleziony w nieznanej wiadomości nie powinien być jedynym potwierdzeniem, że rozmawiamy z bankiem.
Temat AML wykorzystują również oszuści, o czym PKO BP ostrzega w komunikacie dotyczącym podszywania się pod pracowników. Opisany schemat polega na powołaniu się na ankietę i nakłanianiu klienta do przeniesienia oszczędności na rzekomo „bezpieczne konto”. Bank podkreśla, że jego pracownik nie prosi o taki przelew. Do przekazania informacji o pochodzeniu pieniędzy nie służą też hasło do bankowości, PIN karty, kod BLIK ani instalacja programu do zdalnej obsługi telefonu lub komputera. Zamiast logować się przez link z nieoczekiwanej wiadomości, warto samodzielnie otworzyć aplikację lub znaną stronę banku i tam sprawdzić, czy rzeczywiście czeka wezwanie do aktualizacji danych.
Klient może domagać się wyjaśnień i złożyć reklamację
Jeżeli dostęp został już ograniczony, przy kontakcie z bankiem warto przedstawić daty wcześniejszych odpowiedzi i zachowane potwierdzenia wysłania dokumentów. Należy ustalić, czy problemem jest brak danych, ich niekompletność, czy inna podstawa ograniczenia usług. Jeśli wyjaśnienia nie rozwiązują sprawy, klient może złożyć reklamację, opisując konkretne utrudnienia i oczekiwany sposób ich usunięcia. Rzecznik Finansowy przypomina, że od 13 lutego 2026 r. instytucje finansowe mają obowiązek przyjmować reklamacje także elektronicznie. Taka reklamacja nie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego, musi jednak pozwalać ustalić nadawcę i treść zgłaszanego problemu.
Po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Warto zachować zarówno samą reklamację, jak i odpowiedź banku lub potwierdzenie, że upłynął termin na jej udzielenie. Przy wypowiedzeniu umowy trzeba dodatkowo ustalić sposób rozliczenia pozostałych środków i obsługi powiązanych produktów. ING zwraca uwagę, że jeśli z zamykanego konta spłacany jest kredyt klienta indywidualnego, konieczny może być aneks zmieniający rachunek do spłaty. Dlatego najważniejsza jest odpowiedź na rzeczywiste wezwanie banku, zachowanie dokumentów i ustalenie dalszych kroków, zanim ograniczenie dostępu utrudni opłacenie rachunków lub rat.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.