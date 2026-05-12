Jaka będzie pogoda w weekend? Planujesz piknik lub grilla? Będziesz musiał wpasować się w pogodę
Ciepło wraca – ale nie w tym tygodniu. Po zimnych ogrodnikach, które zmroziły początek drugiego tygodnia maja, atmosfera zaczyna się stopniowo ocieplać. Problem polega na tym, że właśnie w weekend, gdy większość Polaków planuje odpoczynek na zewnątrz, nad Polskę nawinie się front z opadami. Grill nie odpada, ale będzie wymagał sprytu i dobrego wyczucia czasu.
Co do końca pracującego tygodnia?
Środa i czwartek: najsuchsze dni przed weekendem
Środa 13 maja i czwartek 14 maja to okno między deszczowym wtorkiem a piątkową zmianą. Temperatura w kraju wyniesie 15-19°C, w Warszawie do 14-18°C. Zachmurzenie duże, ale szansa opadów stosunkowo niska. Jeśli masz jakąkolwiek możliwość wyjścia na zewnątrz – to te dwa dni są wyraźnie lepsze niż weekend.
Piątek: cieplej, ale opady pukają do drzwi
W piątek 15 maja temperatura w Warszawie podskoczy do ok. 20-21°C – najcieplej w całym tygodniu. Jednak właśnie w piątek front zaczyna dawać o sobie znać. Zachmurzenie wzrośnie do niemal pełnego, a szansa deszczu idzie w górę. Piątkowy wieczór może być już mokry.
Weekend ciepły, ale mokry
Sobota: pochmurno, przelotne opady i wiatr do 30 km/h
Sobota 16 maja w Warszawie to 17-21°C, ale przy zachmurzeniu sięgającym 90-99 proc. nieba. Meteorolodzy przewidują ok. 5 mm opadów w ciągu dnia – nie ulewa, ale przelotny deszcz jest bardzo prawdopodobny. Wiatr z kierunku zachodnio-północno-zachodniego, do 30 km/h w porywach. Tylko 2 pkt. w indeksie UV co pokazuje, jak mało słońca przewidują modele.
Na zachodzie Polski sobota może przynieść dodatkowo wyładowania atmosferyczne z porywami wiatru do 60 km/h. Dolny Śląsk, Lubuskie i zachodnia Wielkopolska – tam grill odpada bez dyskusji. W centrum i na wschodzie szanse nieco lepsze, ale i tak niepewne.
Niedziela: cieplej, ale równie pochmurno. Na południu intensywniej
Niedziela 17 maja przyniesie w Warszawie 17-21°C, wiatr z północno-północnego zachodu do 35 km/h w porywach, zachmurzenie 100 proc. Prognozowane opady to ok. 1,4-4,2 mm – mniej niż w sobotę, ale chmury nie znikną. Potencjalne okienka bez deszczu w południe są możliwe, ale krótkie.
Na południu kraju niedziela będzie wyraźnie gorsza: nad Małopolską i Podkarpaciem prognozowane są intensywniejsze opady sięgające 20 mm. Kraków, Rzeszów, Zakopane – tam niedzielny grill to naprawdę zły pomysł.
Dobra wiadomość na przyszły tydzień
Poniedziałek 18 maja i wtorek 19 maja to jeszcze pochmurno, 18-19°C, ale bez opadów. Od środy 20 maja niebo zaczyna się otwierać – 22°C, przejściowe zachmurzenie, indeks UV 9/10. TVN Meteo prognozuje, że w trzeciej dekadzie maja temperatury mogą zbliżyć się do 28°C – a nawet pojawić się pierwsze dni upalnie. Ten weekend to więc nie katastrofa permanentna, tylko przejściowy dołek przed prawdziwym wiosennym ociepleniem.
Warszawa szczegółowo: godzina po godzinie w weekend
Na podstawie modeli Interia Pogoda i sharpweather.com – oba zaktualizowane 12 maja:
Sobota 16 maja, Warszawa: rano zachmurzenie pełne, temperatura ok. 12-14°C. W południe 17-21°C, pochmurno z przelotnymi opadami, wiatr WNW ok. 22 km/h. Po południu szansa przerw między opadami – to najlepszy moment na ewentualny grill. Wieczór: powrót zachmurzenia, ok. 14-16°C.
Niedziela 17 maja, Warszawa: rano ponownie 100 proc. zachmurzenie, ok. 9-11°C. W południe 19-21°C, wiatr NNW ok. 18 km/h, przelotne opady – nieco mniej niż w sobotę. Popołudnie może przynieść krótsze okienka bez deszczu. Wieczór chłodny, ok. 12-14°C.
Grill i piknik w ten weekend – tak czy nie?
- Warszawa i centrum Polski: warunkowo tak – sobotnie popołudnie lub niedzielne południe mogą dać kilka suchych godzin. Grill pod zadaszeniem lub wiatą to dobry kompromis. Impeza czy piknik na odkrytej łące – ryzykowne, szczególnie bez planu B.
- Zachód Polski (Dolny Śląsk, Lubuskie, zachodnia Wielkopolska): nie. W sobotę możliwe burze z silnym wiatrem, niedziela bez poprawy.
- Południe (Małopolska, Podkarpacie): nie – szczególnie niedziela z intensywnymi opadami do 20 mm.
- Północ i Trójmiasto: podobnie jak centrum – możliwe przerwy, ale bez gwarancji. Wiatr od morza silniejszy.
Jeśli grill jest priorytetem – rozważ przesunięcie imprezy na kolejny weekend. Modele długoterminowe wskazują, że od środy 20 maja pogoda wyraźnie się poprawia, a trzecia dekada maja może przynieść pierwsze prawdziwie letnie dni.
