Jeden dzień spóźnienia i tysiące do zapłaty. Wezwania już w skrzynkach Polaków
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie zapowiada kontroli. Po prostu sprawdza bazy danych – i jeśli wykryje choćby 1 dzień przerwy w OC, wysyła wezwanie do zapłaty. W 2024 roku takich listów trafiło do kierowców prawie 351 tysięcy. W 2026 roku stawki kar wzrosły – właściciel auta osobowego może zapłacić nawet 9610 zł, a posiadacz ciężarówki – 14 420 zł. I to zanim w ogóle wsiądzie za kierownicę.
System działa z automatu – 95 na 100 kierowców złapano bez kontroli drogowej
Większość kierowców wciąż myśli, że brak ważnego OC wyjdzie na jaw dopiero podczas drogowej kontroli. To błędne przekonanie. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny osiągnął 95-procentową skuteczność w wykrywaniu braku polisy bez jakiegokolwiek zatrzymania na drodze. System informatyczny UFG na bieżąco porównuje dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów z bazą aktywnych polis. Wystarczy, że ubezpieczenie wygaśnie, a właściciel pojazdu nie zawrze nowej umowy – przerwa zostanie automatycznie odnotowana.
Dla porównania: policja podczas kontroli drogowych ujawnia jedynie 4 proc. kierowców bez OC. Resztę – zdecydowaną większość – wykrywa właśnie „wirtualny policjant” UFG. To oznacza, że auto stojące w garażu, nieużywany skuter w piwnicy czy traktor na posesji mogą wszystkie generować kary, nawet jeśli przez całą zimę nikt ich nie ruszył.
W 2024 roku UFG wystawił blisko 351 tysięcy wezwań do zapłaty z tytułu braku ważnej polisy. Rok wcześniej ta liczba była o kilka tysięcy mniejsza – tendencja jest rosnąca. Wezwania trafiają do właścicieli pojazdów z całej Polski, w tym z Mazowsza, gdzie zarejestrowanych jest szczególnie dużo samochodów zarówno osobowych, jak i ciężarowych.
Wzrosła płaca minimalna – wzrosły też kary
Mechanizm ustalania kar za brak OC jest prosty i bezwzględny. Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124 poz. 1152), podstawą obliczeń jest minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym roku. Kiedy rosną najniższe zarobki, automatycznie rosną też kary za brak polisy.
W 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto – o 140 zł więcej niż w 2025 roku. To pozornie niewielka różnica, ale po przeliczeniu na kary daje podwyżkę o kilkaset złotych w każdym przedziale. Właściciel samochodu osobowego, który w 2025 roku zapłaciłby za przerwę dłuższą niż 14 dni 9330 zł, w 2026 roku zapłaci 9610 zł – o 280 zł więcej. Posiadacz ciężarówki zamiast 14 000 zł zapłaci 14 420 zł.
Ta zasada działa w obie strony – każda kolejna podwyżka płacy minimalnej automatycznie podniesie też pułap kar w przyszłych latach, bez żadnych zmian legislacyjnych. Wystarczy rozporządzenie Rady Ministrów o wynagrodzeniu minimalnym, a UFG w dniu 1 stycznia kolejnego roku już nalicza według nowych stawek.
Ile konkretnie zapłacisz – stawki w 2026 roku
Wysokość kary zależy od 2 czynników: rodzaju pojazdu i długości przerwy w ubezpieczeniu. Ustawa przewiduje 3 progi czasowe: do 3 dni (20 proc. pełnej kary), od 4 do 14 dni (50 proc.) oraz powyżej 14 dni (100 proc.). Wszystkie kwoty zaokrąglane są do pełnych 10 zł.
- Samochody osobowe (2-krotność płacy minimalnej jako pełna stawka):
przerwa 1-3 dni: 1920 zł, przerwa 4-14 dni: 4810 zł, przerwa powyżej 14 dni: 9610 zł.
- Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe, autobusy (3-krotność płacy minimalnej):
przerwa 1-3 dni: 2880 zł, przerwa 4-14 dni: 7210 zł, przerwa powyżej 14 dni: 14 420 zł.
- Pozostałe pojazdy, m.in. motocykle i skutery (1/3 płacy minimalnej):
przerwa 1-3 dni: 320 zł, przerwa 4-14 dni: 800 zł, przerwa powyżej 14 dni: 1600 zł.
Warto zwrócić uwagę na jedno: przepisy nie przewidują żadnego „okresu łaski”. Już 1 dzień bez ważnego OC kwalifikuje się do pierwszego progu i wiąże się z karą. Nie ma możliwości wytłumaczenia się tym, że auto stało, że się zapomniało, że przez weekend biuro ubezpieczyciela było nieczynne. Liczy się wyłącznie ciągłość ochrony.
Kara to dopiero początek – regres może sięgnąć dziesiątek tysięcy złotych
Samo wezwanie UFG to jednak nie najgorszy scenariusz. Dużo poważniejsze ryzyko pojawia się w chwili, gdy nieubezpieczony kierowca spowoduje wypadek lub kolizję. W takim przypadku UFG wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu – ale potem zwróci się o całą tę kwotę do sprawcy. Nazywa się to regresem ubezpieczeniowym.
Według danych za 2025 rok, średnia kwota regresu wyniosła 22,4 tys. zł. To ponad dwukrotnie więcej niż sama kara za najdłuższą przerwę w OC dla auta osobowego. Łączna suma regresów w 2025 roku wyniosła 382 mln zł. Innymi słowy: brak polisy przez kilka dni może skończyć się wieloletnim zobowiązaniem finansowym, jeśli akurat w tym czasie dojdzie do zdarzenia drogowego.
Co istotne, regres nie ma górnego limitu. Jeśli wypadek był poważny, a odszkodowanie wysokie – sprawca bez OC odpowiada całym swoim majątkiem, bez żadnej ochrony ubezpieczeniowej.
Kiedy OC przedłuża się samo – i kiedy na pewno nie
Część kierowców nie zdaje sobie sprawy z istnienia automatycznego przedłużenia polisy. Zgodnie z przepisami, OC zawarte na 12 miesięcy odnawia się automatycznie na kolejny rok – pod warunkiem, że polisa nie została wcześniej wypowiedziana, opłacona była w całości i pojazd ma wciąż tego samego właściciela.
Ta zasada ma jednak szereg wyjątków, o których łatwo zapomnieć. Automatyczne przedłużenie nie zadziała w następujących sytuacjach:
- Zmiana właściciela pojazdu – polisa poprzedniego właściciela nie przechodzi automatycznie na nowego. Kupując auto, nowy właściciel musi wykupić własną polisę zanim poprzednia wygaśnie, żeby nie było choćby jednego dnia przerwy.
- Nieopłacona w całości składka – jeśli poprzednia polisa była opłacana w ratach i któraś rata pozostała zaległa, automatyczne przedłużenie nie nastąpi.
- Wypowiedzenie polisy – jeśli kierowca wypowiedział umowę, np. chcąc przenieść się do innego ubezpieczyciela, musi zadbać o to, by nowa polisa zaczęła się dokładnie w dniu wygaśnięcia poprzedniej.
- Polisy zawarte na okres krótszy niż 12 miesięcy – tzw. tymczasówki nigdy nie odnawiają się automatycznie.
Szczególnie pułapkowa jest kwestia zmiany ubezpieczyciela. Wielu kierowców – szukając tańszej oferty – porównuje ceny, podpisuje nową umowę i zapomina sprawdzić, od której daty zaczyna się nowa ochrona. Jeśli między końcem starej polisy a początkiem nowej jest choćby godzina – system UFG odnotuje przerwę.
Co zrobić po otrzymaniu wezwania
Wezwanie do zapłaty od UFG to pismo administracyjne. Po jego otrzymaniu kierowca ma 30 dni na reakcję. Możliwe są 3 ścieżki:
- Zapłacenie kary – najprostsza opcja, jeśli przerwa faktycznie miała miejsce i nie ma podstaw do odwołania.
- Wykazanie, że polisa istniała – jeśli OC było ważne, a UFG popełnił błąd (co się zdarza, np. gdy ubezpieczyciel z opóźnieniem wprowadził dane do systemu), należy jak najszybciej dostarczyć dokumenty potwierdzające ciągłość ubezpieczenia. UFG może wówczas umorzyć postępowanie.
- Wnioskowanie o ulgę – jeśli przerwa miała miejsce, ale sytuacja życiowa jest wyjątkowo trudna, UFG może rozłożyć karę na nieoprocentowane raty lub – w skrajnych przypadkach, takich jak ciężka choroba, klęska żywiołowa czy skrajne ubóstwo – całkowicie ją umorzyć. Wymagane jest udokumentowanie sytuacji.
Czego absolutnie nie wolno robić: ignorować wezwania. Jeśli kierowca nie odpowie w wyznaczonym terminie, UFG przekazuje sprawę do urzędu skarbowego, który uruchamia egzekucję administracyjną. Skarbówka może wówczas zająć wynagrodzenie, środki na rachunku bankowym czy inne składniki majątku. Kara nie przedawnia się też szybko – co do zasady po 3 latach od dnia kontroli (nie później niż 3 lata od ostatniego dnia roku, w którym stwierdzono brak OC), ale bieg przedawnienia może zostać przerwany przez wszczęcie egzekucji czy przyznanie się do braku ubezpieczenia.
Obowiązek dotyczy każdego pojazdu – nawet tego w garażu
Obowiązek posiadania ważnej polisy OC wynika z art. 23 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Przepis jest jednoznaczny: każdy posiadacz zarejestrowanego pojazdu mechanicznego jest zobowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody związane z ruchem tego pojazdu.
Kluczowe słowo to „zarejestrowanego”. Obowiązek nie zależy od tego, czy auto jest używane, sprawne technicznie, czy stoi od lat na podwórku. Liczy się fakt rejestracji. Jedynym sposobem na legalne zwolnienie z obowiązku OC jest wyrejestrowanie pojazdu – np. z powodu kasacji, kradzieży lub wywozu za granicę. Samo niezdanie egzaminu technicznego czy brak przeglądu nie zwalnia z konieczności posiadania polisy.
Jak nie dać się zaskoczyć – praktyczny przewodnik
Wezwanie od UFG można łatwo uniknąć, stosując kilka prostych zasad. Przede wszystkim sprawdź datę wygaśnięcia swojego OC – nie tylko dla głównego auta, ale dla każdego zarejestrowanego pojazdu, w tym motocykli, przyczep czy maszyn rolniczych, które podlegają temu samemu obowiązkowi.
Jeśli poszukujesz tańszej oferty i planujesz zmianę ubezpieczyciela, zadbaj o to, by nowa polisa zaczynała się dokładnie w tym samym dniu, w którym kończy się poprzednia. Nawet jeden dzień różnicy wystarczy do naliczenia kary w wysokości 1920 zł dla auta osobowego.
Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych oferuje powiadomienia SMS lub mailowe z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wygaśnięcia polisy. Warto korzystać z takich alertów – ale nie traktować ich jako jedynego zabezpieczenia. Jeśli ubezpieczyciel nie wyśle przypomnienia lub trafi ono do spamu, odpowiedzialność i tak ponosi wyłącznie właściciel pojazdu. Warto więc samodzielnie wpisać datę wygaśnięcia OC do kalendarza z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia, by mieć czas na spokojne porównanie ofert bez presji.
Przy zakupie używanego auta zawsze sprawdź, do kiedy obowiązuje polisa poprzedniego właściciela, i pamiętaj, że nie przedłuży się ona automatycznie – jako nowy właściciel musisz natychmiast zawrzeć własną umowę ubezpieczenia. Najlepiej zrobić to jeszcze przed formalnym przeniesieniem własności, by mieć pewność, że w CEP figurujesz już jako ubezpieczający.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.